Полный привод включается только тогда, когда это нужно — вот что придумали в Renault

Гибридный внедорожник с системой Hybrid-G 150 4x4 обещает изменить представления о том, каким может быть экономичный и выносливый автомобиль. На одной заправке он способен преодолеть до 1500 километров, а в основе технологии — сочетание турбомотора, электрической системы и продуманной трансмиссии.

Сердце системы: 1.2 турбо и электропривод

В основе силовой установки — 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, работающий в паре с 48-вольтовой электрической системой.

Сзади расположен электродвигатель мощностью 31 л. с., соединенный с двухступенчатой коробкой. Он включается при необходимости, обеспечивая полный привод, и отключается для экономии топлива, когда тяга на задние колеса не нужна.

Экономия и дальние поездки

Инженеры пошли на смелое решение: два топливных бака по 50 литров каждый — для бензина и для сжиженного газа. Это позволяет не только увеличить автономность до 1500 км по WLTP, но и сократить расходы до 30% в сравнении с бензиновыми версиями.

В городских условиях гибрид работает на электротяге до 60% времени, а аккумулятор на 0,84 кВт·ч заряжается за счет рекуперации.

Новая трансмиссия и режимы движения

Duster впервые получил 6-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением (DCT) и ручным управлением через подрулевые лепестки.

Селектор "Terrain" предлагает пять режимов — "Авто", "Эко", "Снег", "Грязь/Песок" и "Бездорожье". В дополнение внедорожник оснащен системой помощи при спуске, что сохраняет его классические внедорожные качества.

Два кузова: Duster и Bigster

Премьера гибрида состоится сразу в двух моделях — Duster и Bigster. Обе версии построены на платформе CMF-B и получили обновленную электронику и современные системы безопасности.

Для покупателей будут доступны различные комплектации — от Essential и Expression до Journey и Extreme, где акцент сделан на комфорте и деталях отделки.

Европейский и бразильский сценарий

В Европе новое поколение Duster появилось в 2023 году, а в продажу Hybrid-G 150 4x4 поступит в 2025-м.

Бразилия же пока остается на втором поколении. В начале 2024 года местная версия получила обновление и будет выпускаться до 2026 года. Здесь ставка сделана на турбо-флекс двигатель 1.3 TCe мощностью 163 л. с. и более простой 1.6 SCe.

Тем не менее, по слухам, Renault готовит новый внедорожник на платформе CMF-B под проектным названием Boreal. Его появление ожидается во второй половине десятилетия.

Что получит водитель

Европейский Hybrid-G 150 4x4 ориентирован на тех, кто хочет минимизировать расходы на топливо, увеличить автономность и при этом сохранить полноценный полный привод.

Для Бразилии же ближайшие перспективы связаны с развитием национальной линейки, но опыт европейских коллег показывает: ключевой привлекательностью нового решения станет возможность преодолевать огромные расстояния, используя сразу два вида топлива