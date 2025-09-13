Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Renault
Renault
© commons.wikimedia.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:15

Полный привод включается только тогда, когда это нужно — вот что придумали в Renault

Renault представит Duster и Bigster с гибридной системой Hybrid-G 150 4x4 в 2025 году

Гибридный внедорожник с системой Hybrid-G 150 4x4 обещает изменить представления о том, каким может быть экономичный и выносливый автомобиль. На одной заправке он способен преодолеть до 1500 километров, а в основе технологии — сочетание турбомотора, электрической системы и продуманной трансмиссии.

Сердце системы: 1.2 турбо и электропривод

В основе силовой установки — 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, работающий в паре с 48-вольтовой электрической системой.

Сзади расположен электродвигатель мощностью 31 л. с., соединенный с двухступенчатой коробкой. Он включается при необходимости, обеспечивая полный привод, и отключается для экономии топлива, когда тяга на задние колеса не нужна.

Экономия и дальние поездки

Инженеры пошли на смелое решение: два топливных бака по 50 литров каждый — для бензина и для сжиженного газа. Это позволяет не только увеличить автономность до 1500 км по WLTP, но и сократить расходы до 30% в сравнении с бензиновыми версиями.

В городских условиях гибрид работает на электротяге до 60% времени, а аккумулятор на 0,84 кВт·ч заряжается за счет рекуперации.

Новая трансмиссия и режимы движения

Duster впервые получил 6-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением (DCT) и ручным управлением через подрулевые лепестки.

Селектор "Terrain" предлагает пять режимов — "Авто", "Эко", "Снег", "Грязь/Песок" и "Бездорожье". В дополнение внедорожник оснащен системой помощи при спуске, что сохраняет его классические внедорожные качества.

Два кузова: Duster и Bigster

Премьера гибрида состоится сразу в двух моделях — Duster и Bigster. Обе версии построены на платформе CMF-B и получили обновленную электронику и современные системы безопасности.

Для покупателей будут доступны различные комплектации — от Essential и Expression до Journey и Extreme, где акцент сделан на комфорте и деталях отделки.

Европейский и бразильский сценарий

В Европе новое поколение Duster появилось в 2023 году, а в продажу Hybrid-G 150 4x4 поступит в 2025-м.

Бразилия же пока остается на втором поколении. В начале 2024 года местная версия получила обновление и будет выпускаться до 2026 года. Здесь ставка сделана на турбо-флекс двигатель 1.3 TCe мощностью 163 л. с. и более простой 1.6 SCe.

Тем не менее, по слухам, Renault готовит новый внедорожник на платформе CMF-B под проектным названием Boreal. Его появление ожидается во второй половине десятилетия.

Что получит водитель

Европейский Hybrid-G 150 4x4 ориентирован на тех, кто хочет минимизировать расходы на топливо, увеличить автономность и при этом сохранить полноценный полный привод.

Для Бразилии же ближайшие перспективы связаны с развитием национальной линейки, но опыт европейских коллег показывает: ключевой привлекательностью нового решения станет возможность преодолевать огромные расстояния, используя сразу два вида топлива

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МВД России определило правила безопасной высадки из автомобиля вчера в 22:20

Парадокс авто: обход спереди — ключ к безопасности, но многие игнорируют его за 500 рублей

Гаишники штрафуют за неправильную посадку в машину? Разбираем нюансы ПДД, штрафы и советы по безопасности на дороге. Не рискуйте жизнью из-за мелочей!

Читать полностью » Эксперт Пономарев объяснил, почему частые дозаправки небольшими объёмами вредят автомобилю вчера в 21:48

Вы заправляете автомобиль понемногу? Вот почему это может обернуться для вас большой проблемой

Эксперт объяснил, почему экономия на заправке малыми суммами может обернуться серьезными проблемами для автомобиля.

Читать полностью » Клуб ADAC представил рейтинг лучших автомобилей для пожилых водителей вчера в 20:47

Эти автомобили для старшего возраста подойдут вам идеально — но не все так просто

Лучшие подержанные автомобили для водителей старшего возраста: выбираем комфорт, надежность и простоту управления в разных ценовых категориях от €15 000 до €40 000.

Читать полностью » Адвокат Бетрозов объяснил, как защититься от автоподставы при ДТП вчера в 19:53

Как избежать автоподставы: ошибки, которые могут стоить вам репутации и денег

Как избежать автоподставы в ДТП и защитить себя? Простые советы от эксперта, которые помогут вам правильно действовать и избежать мошенничества на дороге.

Читать полностью » Mercedes-Benz откажется от логотипа EQ в новых электрических моделях вчера в 18:48

Mercedes-Benz выбрал новый путь: что скрывается за отказом от префикса EQ

Mercedes-Benz меняет подход к именованию электромобилей, отказываясь от логотипа EQ и переходя на простые названия с суффиксом Electric.

Читать полностью » Следственный комитет предложил ужесточить наказание за допуск детей к управлению транспортом вчера в 16:30

СК ужесточает правила: родителям за детей за рулём грозит больше, чем штраф

В России обсуждают новые меры против родителей, которые позволяют детям садиться за руль. Что может измениться в наказаниях и к чему это приведёт?

Читать полностью » Hyundai и Kia стали самыми угоняемыми марками автомобилей в России — исследование ВСК вчера в 15:26

Россия снова в ловушке автоугонщиков: даже премиум-классу некуда спрятаться

Автоугонов в России становится больше: лидируют Hyundai и Kia, а в модельном рейтинге впереди Lexus LX. Какие регионы и марки под ударом?

Читать полностью » В Москве на треть снизилось число ДТП с пьяными водителями — данные Госавтоинспекции вчера в 14:22

Пьяных за рулём стало меньше на треть: Москва удивила статистикой 2025 года

В Москве зафиксировано резкое сокращение числа ДТП с участием пьяных водителей. Но что стоит за этими цифрами и почему тенденция стала такой заметной?

Читать полностью »

Новости
Дом

В Совфеде предложили запретить семейную ипотеку на студии и квартиры до 28 кв. м
Спорт и фитнес

Бег укрепляет сердце, йога снижает риск травм — врач ЛФК Зумруд Гаджиисаева
Красота и здоровье

Врач Сычугова: перерывы и эргономика помогают предотвратить боли в спине
Авто и мото

Россиянам объяснили схему угона автомобилей с помощью подложенных денег под дворниками
Спорт и фитнес

Упражнения для профилактики болей в шее назвал врач спортивной медицины Георгий Темичев
Еда

Греческий салат с креветками готовится с оливковым маслом и фетой
Технологии

The Information: Microsoft внедрит технологии Anthropic в Microsoft 365
Дом

Особенности жилья в Турции: планировки, санузлы и плитка вместо паркета
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet