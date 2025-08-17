MG готовит сюрприз: новый гибридный внедорожник уже ошарашил покупателей в Чехии

MG продолжает активно завоёвывать европейский рынок. Теперь компания выводит в Чехии свой внедорожник HS в гибридной версии — это самозаряжающийся автомобиль, который обещает сочетание высокой мощности и экономичности.

Техническая сторона

MG HS Hybrid+ оснащён 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем на 143 л. с. и электромотором мощностью 198 л. с. Совокупная отдача системы составляет внушительные 224 л. с., которые передаются на передние колёса через двухступенчатую трансмиссию с несколькими режимами работы.

Батарея ёмкостью 1,83 кВт·ч заряжается только во время движения — это значит, что подключать автомобиль к сети не требуется. Разгон до 100 км/ч занимает всего 7,9 секунды, при этом средний расход топлива остаётся на уровне 5,5 литров на 100 км.

Оснащение и комплектации

Базовая версия Emotion за 799 900 чешских крон включает:

пакет электронных ассистентов;

адаптивный круиз-контроль;

систему контроля слепых зон;

камеру заднего вида и датчики парковки сзади;

светодиодные фары;

19-дюймовые диски;

климатическую систему и 12,3-дюймовый мультимедийный экран.

Более дорогая версия Exclusive обойдётся в 849 900 крон и дополнительно предлагает:

обзорную камеру на 360°;

передние датчики парковки;

двойной климат-контроль;

электропривод багажной двери;

беспроводную зарядку;

сиденья с подогревом и обивкой из эко-кожи;

улучшенную акустику с 8 динамиками.

Практичность и гарантия

MG HS Hybrid+ получил просторный багажник на 507 литров и возможность буксировки прицепа весом до 1500 кг. Кроме того, предусмотрены рейлинги на крыше с грузоподъёмностью до 75 кг.

Производитель предлагает гарантию на 7 лет или 150 000 км пробега — важный аргумент для покупателей, которые ценят надёжность.

Заказы на новый гибридный внедорожник уже принимаются, и совсем скоро первые автомобили окажутся у чешских клиентов. MG явно нацелена укрепить позиции на рынке, предлагая сочетание доступной цены, продуманной комплектации и современных технологий.