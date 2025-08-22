Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Lamborghini
Lamborghini
© commons.wikimedia.org by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Электрокары подождут: новый план Lamborghini ошеломил автолюбителей

Винкельманн: запуск электрокара Lamborghini Lanzador может быть отложен ради гибрида

Суперкары с ревущими атмосферными моторами — визитная карточка Lamborghini. Но в последние годы компания всё чаще оказывается в центре дискуссий о будущем электрификации. Станет ли бренд жертвой новых экологических норм или найдёт способ сохранить культовый характер своих машин?

Двигатель, который не сдаётся

В 2023 году премьера Revuelto показала: V12 пока никто убирать не собирается. В Lamborghini тогда говорили о сохранении легендарного двигателя хотя бы до 2030 года. Сегодня в Сант'Агата-Болоньезе звучат куда более уверенные заявления:

"Наши горизонты простираются даже дальше 2030 года. Это часть характера [Revuelto], нам нравится отзывчивость двигателя, это наша визитная карточка, поэтому мы не хотим ее менять", — заявил директор по продуктовой линейке Маттео Ортензи

Ключ к выживанию V12 — гибридная система. Она позволяет укладываться в нормы по выбросам, сохраняя при этом драйверский характер суперкара. При этом решение не связано напрямую с политикой США, где продажи бьют рекорды.

"Мы стремимся соблюдать все законы, не только американские. У нас есть одно правило, которое должно действовать во всем мире, поскольку мы небольшой производитель. Мы должны быть реалистами", — добавил Ортензи.

Электромобили под вопросом

Ещё в 2023 году Lamborghini уверенно заявляла о серийной версии Lanzador к 2028-му. Но позже запуск отложили, объяснив это охлаждением интереса к премиальным электрокарам. А сегодня в компании не исключают, что вместо EV модель может стать подключаемым гибридом.

"Кривая принятия электромобилей во всем мире, а не только в нашем сегменте, сглаживается", — отметил генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн.

Он подчеркнул, что вопрос остаётся открытым.

"Нам предстоит очень скоро решить, пойдем ли мы тем или иным путем, но сегодня всё ещё… возможно [что это будет подключаемый гибрид], но это пока еще очень открытый вопрос", — заявил Винкельманн.

Курс на гибриды

Несмотря на осторожность, Lamborghini продолжает развивать гибридные технологии. Сначала появился Revuelto, затем Urus SE, а в этом году дебютировал Temerario. В отличие от планов конкурентов, компания делает ставку не на электрические кроссоверы, а на гибридные версии.

Винкельманн уверен, что для Lamborghini важнее правильный момент, чем гонка за лидерство.

"Мы еще раз повторили, что нам не нужно быть там в самом начале, но нам нужно быть там, когда люди будут готовы покупать эти вещи. И для меня это имеет первостепенное значение для успеха такой компании, как наша", — отметил он.

При этом компания не забывает о главном — эмоциях.

"Мы — технологическая компания, но в некоторых вопросах всегда необходимо учитывать эмоциональную сторону людей, которые вас окружают… потому что производительность определяется не только ускорением или максимальной скоростью, но и эмоциями", — отметил руководитель.

Альтернативное топливо и надежды на будущее

В Lamborghini верят: если появятся экологически чистые виды топлива, это откроет шанс продлить жизнь ДВС. По словам Винкельманна, бренд постарается сохранить атмосферные моторы как можно дольше — особенно для суперкаров.

Рекордные продажи вопреки трендам

Несмотря на турбулентность мировой экономики, результаты первого полугодия 2025 года стали для Lamborghini рекордными. С января по июнь клиенты приобрели 5681 автомобиль — на 2% больше, чем годом ранее.

Финансовые показатели также впечатляют:

  • оборот составил €1,62 млрд,
  • операционная прибыль достигла €431 млн.

По регионам продажи распределились так:

  • EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — 2708 автомобилей,
  • Америка — 1732 автомобиля,
  • АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион) — 1241 автомобиль.

"Результаты за первые шесть месяцев 2025 года стабильны, несмотря на глобальную экономическую и политическую нестабильность, что подтверждает правильность решения о переходе на гибридную силовую установку для всей линейки", — подчеркнул Винкельманн.

По его словам, успех Revuelto и Urus SE доказывает: клиенты поддержали выбор компании, а впереди Lamborghini ждёт премьера Temerario, который завершит создание первой в сегменте полностью гибридной линейки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Что делать, если инспектор ГАИ требует выйти из машины: разъяснения юристов вчера в 22:46

Права водителя, о которых молчат: как защититься от давления ГАИ

Узнайте, как правильно вести себя при взаимодействии с инспекторами ГАИ. Защитите свои права и избегите ненужных проблем на дороге.

Читать полностью » Автомобили, которые реже останавливают инспекторы ГАИ: статистика и рекомендации вчера в 22:35

Избегите лишних остановок: как цвет и цена автомобиля влияют на вашу безопасность

Задумывались, почему инспекторы ГАИ выбирают именно вас для проверки? Узнайте, какие автомобили привлекают внимание и как избежать остановок.

Читать полностью » Междугородние автобусы и маршрутки признаны самым опасным транспортом в России вчера в 21:53

Миллионы россиян продолжают садиться в самый рискованный транспорт, не догадываясь об этом

Междугородние автобусы признаны самым опасным видом общественного транспорта: статистика страховщиков раскрывает тревожные цифры и региональные лидеры.

Читать полностью » Porsche закрыла дочернюю компанию Cellforce Group по разработке аккумуляторов вчера в 20:23

Миллиарды сгорели: почему Porsche закрыла свой главный аккумуляторный проект

Porsche закрывает проект Cellforce и увольняет сотрудников, делая ставку на закупку китайских батарей. Почему Европа слабеет в гонке аккумуляторов?

Читать полностью » Эксперт Пикин назвал самые часто заменяемые автозапчасти в России вчера в 19:55

Автомобили стареют, спрос на детали растёт: какой "расходник" стал №1 на рынке автозапчастей

Стареющий автопарк заставляет россиян всё чаще менять запчасти. Узнайте, какие комплектующие стали лидерами спроса и почему именно они.

Читать полностью » Член Общественной палаты Машаров назвал случаи, когда разрешён выезд на обочину вчера в 18:59

Движение по обочине: запрет, который иногда превращается в право

Когда движение по обочине законно? Эксперт объяснил, в каких случаях водитель может выехать с дороги и не получить штраф, и какие есть исключения.

Читать полностью » вчера в 17:56

Мотоциклы, которые не предают: японцы снова доказали, что им нет равных

Японские бренды удерживают половину рынка б/у мотоциклов в России. Летним лидером стала Honda CBR, обогнав даже Yamaha и BMW.

Читать полностью » Игорь Матвиенко назвал вчера в 17:45

Игорь Матвиенко назвал любимую песню "Иванушек International", и это вовсе не "Тополиный пух"

Игорь Матвиенко назвал "Тополиный пух" визитной карточкой "Иванушек International" и рассказал, с какой песни для него началась история группы.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Джоани Джонсон перечислила опасные симптомы на тренировке
Еда

Подача бутербродов с красной рыбой и авокадо
Еда

Рецепт немецкого картофельного салата с огурцами
Авто и мото

Volkswagen готовит Golf R 350 мощностью 350 л.с. для конкуренции с Audi RS3
Спорт и фитнес

Стивен Хед: жим на наклонной скамье помогает развивать верх грудных мышц
Садоводство

Сохраните старых любимцев: пересадка многолетников в начале осени
Наука и технологии

Астроном Шохруз Кахаров: комета 3I/ATLAS стала третьим межзвёздным объектом в Солнечной системе
Красота и здоровье

Андрей Терешин: даже малые дозы алкоголя повышают риск онкологических заболеваний
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru