Электрокары подождут: новый план Lamborghini ошеломил автолюбителей

Суперкары с ревущими атмосферными моторами — визитная карточка Lamborghini. Но в последние годы компания всё чаще оказывается в центре дискуссий о будущем электрификации. Станет ли бренд жертвой новых экологических норм или найдёт способ сохранить культовый характер своих машин?

Двигатель, который не сдаётся

В 2023 году премьера Revuelto показала: V12 пока никто убирать не собирается. В Lamborghini тогда говорили о сохранении легендарного двигателя хотя бы до 2030 года. Сегодня в Сант'Агата-Болоньезе звучат куда более уверенные заявления:

"Наши горизонты простираются даже дальше 2030 года. Это часть характера [Revuelto], нам нравится отзывчивость двигателя, это наша визитная карточка, поэтому мы не хотим ее менять", — заявил директор по продуктовой линейке Маттео Ортензи

Ключ к выживанию V12 — гибридная система. Она позволяет укладываться в нормы по выбросам, сохраняя при этом драйверский характер суперкара. При этом решение не связано напрямую с политикой США, где продажи бьют рекорды.

"Мы стремимся соблюдать все законы, не только американские. У нас есть одно правило, которое должно действовать во всем мире, поскольку мы небольшой производитель. Мы должны быть реалистами", — добавил Ортензи.

Электромобили под вопросом

Ещё в 2023 году Lamborghini уверенно заявляла о серийной версии Lanzador к 2028-му. Но позже запуск отложили, объяснив это охлаждением интереса к премиальным электрокарам. А сегодня в компании не исключают, что вместо EV модель может стать подключаемым гибридом.

"Кривая принятия электромобилей во всем мире, а не только в нашем сегменте, сглаживается", — отметил генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн.

Он подчеркнул, что вопрос остаётся открытым.

"Нам предстоит очень скоро решить, пойдем ли мы тем или иным путем, но сегодня всё ещё… возможно [что это будет подключаемый гибрид], но это пока еще очень открытый вопрос", — заявил Винкельманн.

Курс на гибриды

Несмотря на осторожность, Lamborghini продолжает развивать гибридные технологии. Сначала появился Revuelto, затем Urus SE, а в этом году дебютировал Temerario. В отличие от планов конкурентов, компания делает ставку не на электрические кроссоверы, а на гибридные версии.

Винкельманн уверен, что для Lamborghini важнее правильный момент, чем гонка за лидерство.

"Мы еще раз повторили, что нам не нужно быть там в самом начале, но нам нужно быть там, когда люди будут готовы покупать эти вещи. И для меня это имеет первостепенное значение для успеха такой компании, как наша", — отметил он.

При этом компания не забывает о главном — эмоциях.

"Мы — технологическая компания, но в некоторых вопросах всегда необходимо учитывать эмоциональную сторону людей, которые вас окружают… потому что производительность определяется не только ускорением или максимальной скоростью, но и эмоциями", — отметил руководитель.

Альтернативное топливо и надежды на будущее

В Lamborghini верят: если появятся экологически чистые виды топлива, это откроет шанс продлить жизнь ДВС. По словам Винкельманна, бренд постарается сохранить атмосферные моторы как можно дольше — особенно для суперкаров.

Рекордные продажи вопреки трендам

Несмотря на турбулентность мировой экономики, результаты первого полугодия 2025 года стали для Lamborghini рекордными. С января по июнь клиенты приобрели 5681 автомобиль — на 2% больше, чем годом ранее.

Финансовые показатели также впечатляют:

оборот составил €1,62 млрд,

операционная прибыль достигла €431 млн.

По регионам продажи распределились так:

EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — 2708 автомобилей,

Америка — 1732 автомобиля,

АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион) — 1241 автомобиль.

"Результаты за первые шесть месяцев 2025 года стабильны, несмотря на глобальную экономическую и политическую нестабильность, что подтверждает правильность решения о переходе на гибридную силовую установку для всей линейки", — подчеркнул Винкельманн.

По его словам, успех Revuelto и Urus SE доказывает: клиенты поддержали выбор компании, а впереди Lamborghini ждёт премьера Temerario, который завершит создание первой в сегменте полностью гибридной линейки.