Toyota
Toyota
© commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:26

Гибриды, водород и ещё кое-что: стратегия Toyota сработала лучше всех

Глава Toyota Europe Харрисон: будущее транспорта зависит не только от электромобилей

Консервативная стратегия Toyota оказалась куда успешнее, чем громкие обещания конкурентов. Пока многие автопроизводители в Европе борются с падением интереса к электромобилям, японская компания уверенно наращивает позиции, полагаясь не только на батареи, но и на разнообразие технологий.

Гибриды как основа успеха

Сегодня 74% продаж Toyota в Европе приходится на электрифицированные автомобили. Но ключевой момент — это не только "чистые" электрокары. Компания предлагает гибриды, подключаемые версии, водородные модели и постепенно выводит новые электрические автомобили. Такой подход в Toyota называют "силой И" — "гибрид и электромобиль и водород".

Глава европейского подразделения Мэтт Харрисон уверен: будущее нельзя строить, делая ставку на один вариант.

"Энергетический переход невозможно диктовать из офиса в Брюсселе. Он происходит там, где живут реальные люди с их повседневными потребностями", — заявил глава Toyota Europe Мэтт Харрисон.

Почему электромобили буксуют

Снижение субсидий, рост цен и нехватка зарядных станций подрывают спрос на электротранспорт. Более того, электромобиль, работающий на энергии угольной станции, может загрязнять атмосферу сильнее, чем гибрид. Toyota учитывает эти реалии и адаптирует модельный ряд под разные регионы и образ жизни клиентов.

Европейский рынок и лидерство Toyota

Несмотря на осторожность, результаты впечатляют: Toyota занимает второе место по продажам в Европе, уступая лишь Volkswagen. В то время как Ford и Mercedes вынуждены пересматривать свои амбициозные электропланы, японцы остаются верны стратегии постепенного движения.

Особенно заметен успех во Франции: модели Yaris Cross, Corolla и C-HR востребованы как в Париже, так и в глубинке, где ближайшая зарядная станция может находиться в десятках километров.

Взгляд в будущее

К 2026 году Toyota планирует вывести на рынок девять новых электрических моделей. Но при этом компания не собирается отказываться от гибридов, которые доказали свою практичность и востребованность. В то время как другие бренды отступают от громких обещаний, Toyota следует собственным курсом — менее эффектным, но более устойчивым.

Автомобильная "черепаха" движется медленнее, чем "заяц", но выигрывает за счёт разумного расчёта и надёжности. И именно эта тактика может принести японской компании долгосрочную победу.

