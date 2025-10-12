Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
BMW M2 CS
© commons.wikimedia.org by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

BMW и Toyota пошли против тренда — и теперь именно они оказываются правы

Гендиректор BMW Ципсе: запрет бензиновых машин в ЕС ведёт в тупик

Когда в середине 2000-х годов мир узнал о громком скандале "Дизельгейт", автомобильная индустрия пережила настоящий шок. Тогда ведущие бренды один за другим начали заявлять, что эпоха двигателей внутреннего сгорания подходит к концу, а будущее — за электромобилями. Вслед за этим заявлениями последовала волна стратегий и громких обещаний: перейти на "чистое" электричество, отказаться от бензина и дизеля, спасти планету от выбросов.

Но спустя почти два десятилетия энтузиазм остыл. Многие компании пересмотрели свои планы, столкнувшись с суровой реальностью рынка и ограничениями инфраструктуры. На фоне массового стремления к электрическому будущему лишь два гиганта — BMW и Toyota — остались верны более гибкому курсу. И, похоже, именно их подход оказался самым дальновидным.

Гонка за электрическое будущее

После 2015 года автопроизводители будто соревновались в том, кто первым полностью откажется от ДВС. Volvo и Bentley пообещали сделать это к 2030-м, Ford Europe — к концу десятилетия. Porsche планировала, что 80% её продаж к 2030 году придутся на электромобили, а Audi собиралась окончательно закрыть бензиновую страницу к 2032-му.

Однако в последние годы всё больше брендов тихо корректируют эти цели. Сроки сдвигаются, инвестиции перераспределяются, а спрос растёт не так быстро, как ожидалось. Проблема не только в цене электрокаров, но и в инфраструктуре — зарядные станции до сих пор редкость в малых городах и развивающихся странах.

Сила выбора

В отличие от конкурентов, BMW и Toyota изначально не поддались массовому тренду. Оба производителя заявили, что "одного решения для всех" не существует.

BMW продолжает следовать философии свободы выбора. Клиент сам решает, на чём ездить — на бензине, дизеле, гибриде или электричестве. Более того, компания готовится к запуску серийного водородного автомобиля на базе X5, созданного совместно с Toyota.

Глава концерна Оливер Ципсе не раз выражал сомнения в жёстких экологических директивах Евросоюза, особенно в запрете на продажу новых бензиновых машин после 2035 года.

"Мы не верим в технически односторонние правила, ограничивающие предложение. Электромобильность как автономная технология ведёт в тупик — это теперь очевидно", — заявил генеральный директор BMW Оливер Ципсе.

Его позиция проста: резкий переход грозит массовыми увольнениями и потерей конкурентоспособности отрасли.

Многоэнергетическая стратегия BMW

Несмотря на осторожность, BMW активно инвестирует в "зелёные" технологии. Более 10 миллиардов евро направлены в проект Neue Klasse — новую платформу, на которой будет строиться поколение электромобилей iX3, i3 и будущий iX5.

Однако компания не собирается "хоронить" ДВС. Модернизированные шестицилиндровые и V8-двигатели от подразделения М уже соответствуют стандарту Евро-7 и останутся в линейке. Даже дизель остаётся в планах: новое поколение X5, запланированное на 2026 год, получит усовершенствованные моторы с пониженным выбросом.

Toyota — сторонник баланса

Позиция японцев схожа, но строится на другом фундаменте. Toyota с конца 1990-х годов является лидером в гибридных технологиях, и именно они стали её визитной карточкой.

"Мы пытаемся оптимизировать новый двигатель для любого типа применения, будь то электричество, гибрид или водород", — отметил вице-президент по продуктовой стратегии и маркетингу Toyota Europe Андреа Карлуччи.

Toyota не собирается резко переходить к "чистому электричеству". Президент компании Акио Тойода ранее заявил, что доля электромобилей в мире никогда не превысит 30%. Вместо этого компания инвестирует в развитие гибридов, водородных технологий и синтетических топлив.

Японцы уже тестируют водородные версии GR Yaris и GR Corolla, где привычный турбодвигатель работает на газообразном водороде.

Сравнение стратегий

Параметр BMW Toyota
Основной фокус Многоэнергетическая платформа (ДВС, гибриды, EV, водород) Гибриды и водород, постепенная электрификация
Ключевые технологии Neue Klasse, водородный X5 Prius-платформа, e-Hybrid, водородные ДВС
Отношение к запрету ДВС Критическое, против жёстких сроков ЕС Умеренное, ставка на гибкость
Производство EV Расширяется, но без отказа от ДВС Растёт медленно, приоритет — гибриды
Позиция руководства "Свобода выбора для клиента" "Оптимизация для всех типов топлива"

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полный отказ от ДВС ради тренда.

  • Последствие: переоценка спроса, убытки, кадровые сокращения.

  • Альтернатива: смешанная стратегия — гибриды, водород, синтетическое топливо.

BMW и Toyota сделали ставку именно на это. Их подход снижает риски и оставляет простор для манёвра, если рынок снова изменится.

А что если… электромобили действительно займут мир?

Даже в этом случае обе компании окажутся в выигрыше. Они уже готовы к массовому выпуску электрических моделей — просто не торопятся делать их единственным направлением.

Электрификация не происходит равномерно. Например, в 2024 году 89% проданных автомобилей в Норвегии были электрическими, а в США — лишь 9,2%. Разрыв колоссальный. В развивающихся странах, где стоимость зарядки и инфраструктура остаются проблемой, ДВС останется основным типом транспорта ещё на десятилетия.

Плюсы и минусы стратегии BMW и Toyota

Плюсы Минусы
Гибкость и адаптация к рынкам Более медленный рост в "электрическом" сегменте
Снижение рисков инвестиций Возможное давление со стороны регуляторов
Поддержка рабочих мест и поставщиков Имидж "консервативных" брендов
Развитие водородных технологий Высокая стоимость НИОКР

FAQ

Какую долю занимают электромобили сегодня?
По данным ACEA, на долю электрокаров в Европе приходится 17,7% продаж новых автомобилей.

Почему автопроизводители пересматривают свои планы?
Из-за высокой стоимости батарей, нехватки зарядных станций и ограниченного спроса в странах с низкими доходами.

Какая страна лидирует по электрификации?
Норвегия — почти 9 из 10 новых машин там полностью электрические.

Что лучше: гибрид или электромобиль?
Гибрид даёт больше свободы в поездках и не требует зарядной станции, но электромобиль выгоднее в эксплуатации при развитой инфраструктуре.

Когда BMW и Toyota представят водородные модели?
BMW — в 2028 году, Toyota уже тестирует прототипы спортивных водородных машин.

Мифы и правда

Миф: электромобили полностью экологичны.
Правда: производство батарей остаётся энергоёмким процессом, требующим редкоземельных металлов.

Миф: бензиновые двигатели скоро исчезнут.
Правда: стандарты ужесточаются, но современные моторы становятся чище и экономичнее.

Миф: водород — это далёкое будущее.
Правда: технологии уже применяются, просто требуют инфраструктуры и удешевления производства.

Исторический контекст

  1. 1997 год — Toyota выпускает Prius, первый массовый гибрид.

  2. 2015 год — "Дизельгейт" подталкивает отрасль к резким переменам.

  3. 2023 год — ЕС утверждает запрет на продажу бензиновых авто к 2035 году.

  4. 2028 год — BMW готовит запуск серийного водородного кроссовера.

3 интересных факта

  1. BMW и Toyota уже 10 лет сотрудничают в области водородных технологий.

  2. По прогнозам МЭА, в 2025 году в мире будет продано более 20 миллионов электромобилей.

  3. Китай останется крупнейшим рынком — около 60% всех продаж.

