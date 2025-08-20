Гибрид, который должен был потеснить Camry, так и не доехал до России

Неожиданная задержка поставила крест на амбициозных планах: премьера гибридного седана Forthing S7 в России сорвалась буквально на старте. Модель, которую многие ждали как реального конкурента Toyota Camry, должна была стать заметным событием на рынке, но выйти в дилерские центры ей пока не суждено.

Ошибка в документах

Причиной провала стала бюрократическая нестыковка. Национальный автомобильный институт (НАМИ), проверяя бумаги, поданные через Армению, обнаружил ошибки. В результате сертификацию пришлось остановить, а процедуру оформления — начинать заново. Теперь сроки выхода автомобиля сдвигаются на неопределённый срок, что лишает компанию возможности занять освободившуюся нишу прямо сейчас.

Потенциальный хит сегмента

Forthing S7 создавался как альтернатива японской классике: современный, технологичный и экологичный седан. В его основе — гибридная силовая установка с электродвигателем на 218 л. с., обеспечивающая запас хода до 555 км. Особый акцент сделан и на удобстве эксплуатации: система быстрой зарядки позволяет восполнить энергию всего за полчаса.

Эксперты отмечают, что именно такие параметры могли бы оживить интерес к сегменту седанов, который заметно ослаб после ухода японских и корейских производителей.

Технологии и дизайн

В числе сильных сторон модели — мультимедийная система Xinghai OS, поддерживающая обновления "по воздуху". Для российского рынка производитель приготовил и особую дизайнерскую концепцию: вариант в цвете "черный с закатом", который должен был подчеркнуть премиальный характер автомобиля.