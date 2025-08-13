Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:06

Toyota замахнулась на невозможное: один мотор для бензина, электричества и водорода

Вице-президент Toyota сообщил о разработке универсального двигателя для всех типов транспорта

Можно ли сделать один двигатель, который одинаково хорошо работает и в гибриде, и в электромобиле, и даже в водородной машине? В Toyota считают, что да — и уже готовят такое универсальное решение.

ДВС для будущего транспорта

Компания, которая в 1997 году произвела революцию своим Prius, продолжает идти по пути электрификации, но не собирается полностью отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Сейчас инженеры Toyota работают над новым семейством бензиновых моторов объёмом 1,5 и 2,0 литра. Они будут мощнее и экономичнее действующих моделей, а главное — получат возможность интеграции в разные типы транспортных средств:

  • гибриды и plug-in гибриды (PHEV),

  • электромобили с увеличенным запасом хода (EREV),

  • автомобили с водородными силовыми установками.

"Новые двигатели мы изначально проектируем так, чтобы они без потерь по характеристикам могли работать в платформах, созданных для электромобилей", — рассказал в интервью Automotive News вице-президент Toyota в Европе Андреа Карлуччи.

Гибкость для разных рынков

Помимо разработки ДВС, Toyota активно совершенствует аккумуляторные технологии для будущих электрических моделей. Такой комбинированный подход даёт компании стратегическое преимущество: она может адаптировать модельный ряд под разные рынки, где темпы перехода на электромобили сильно различаются.

Например, в США динамика спроса на EV остаётся непредсказуемой. Универсальный двигатель позволит быстро менять конфигурацию — выпускать авто с традиционным ДВС, гибриды или полностью электрические версии в зависимости от потребностей рынка.

Применение: от седанов до пикапов

Одним из перспективных направлений использования новых силовых установок могут стать пикапы Toyota Tacoma и Tundra. Ещё в 2021 году компания представила концепт, похожий на электрическую Tacoma, но ограниченные возможности по производству батарей не позволяют пока создать полноценный электропикап.

