Dacia выкатил кроссовер с шестью режимами движения — такого никто не ожидал

Компания Dacia представила необычную силовую установку Hybrid-G 150 4x4, которая объединяет бензиново-газовый двигатель с дополнительным электромотором на задней оси. Подобное сочетание считается уникальным: в мире почти не осталось производителей, всерьёз работающих с двигателями на сжиженном газе.

Что внутри: двигатель и электропривод

В основе — 1,2-литровый ДВС мощностью до 140 л. с., работающий как на бензине, так и на газе. Его дополняет электродвигатель на задней оси, выдающий до 31 л. с. (23 кВт). В сумме силовая установка развивает 154 л. с. и крутящий момент в 230 Н·м (ДВС) и 87 Н·м (электромотор).

Коробка передач — шестиступенчатая, с двойным сцеплением. Впервые у Dacia переключать её можно прямо с рулевого колеса. Электродвигатель использует двухступенчатую трансмиссию: первая передача помогает на низких скоростях и усиливает рекуперацию, вторая работает на скоростях до 140 км/ч. При необходимости система полностью отключает заднюю ось, снижая расход топлива, но при потере сцепления электропривод включается автоматически.

Шесть режимов движения

Новая трансмиссия предлагает сразу шесть режимов:

автоматический,

эко,

контроль тяги,

специальные для снега и песка,

4WD Lock для постоянного полного привода на малых скоростях,

контроль спуска (3-30 км/ч).

Аккумулятор ёмкостью 0,84 кВт⋅ч заряжается только рекуперацией, но в городских условиях до 60% времени машина может двигаться на электротяге.

Запас хода и экономия

Запас хода впечатляет: за счёт топливных баков на 50 л бензина и 50 л газа Duster способен преодолеть до 1500 километров по циклу WLTP. Средний расход составляет 7,1-7,2 л/100 км на газе и 5,5-5,6 л/100 км на бензине.

Обновления в линейке

Помимо новой версии Hybrid-G, Duster и Bigster получили и другие моторы.

Bigster Hybrid теперь оснащается 155-сильной установкой (109 л. с. бензиновый двигатель + 50 л. с. электромотор + стартер-генератор), пришедшей на смену прежнему 140-сильному гибриду.

"Мягкий" гибрид прибавил мощности — 140 л. с. вместо 130.

Газовый Eco-G уступил место 120-сильному бензиновому двигателю, сохранив двухсекционный бак (2x50 л) и запас хода около 1380 км.

Гибридизация позволила снизить расход почти на 9%.

Интерьер и комплектации

Изменения коснулись и салона. Версия Journey получила новые сиденья с поясничной поддержкой и эксклюзивную обивку. Extreme теперь выделяется чёрными колёсными дисками.