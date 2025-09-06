Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:46

Bigster выходит на новый уровень — полноприводная система, которой не было раньше

Линейка Dacia Duster и Bigster обновится: шестиступенчатый "робот" и гибридная система полного привода

К концу года линейка кроссоверов Duster и Bigster получит долгожданное обновление — уникальную силовую установку Hybrid-G 150 4x4. Это не просто очередной гибрид: румынский бренд решил соединить привычный двигатель внутреннего сгорания с отдельным электромотором для задней оси, создав необычную систему полного привода.

Как это устроено

В основе установки лежит 1,2-литровый турбированный мотор, который работает как на бензине, так и на сжиженном газе. Ему помогает 48-вольтовый стартер-генератор. Эта связка развивает 140 л. с. и 230 Нм крутящего момента.

Заднюю ось обслуживает собственный электромотор, добавляющий ещё 31 л. с. и 87 Нм. В итоге совокупная мощность достигает 154 л. с. — цифра, сопоставимая с нынешними гибридами, но с более интересным распределением усилий.

Коробка передач и режимы

Для Dacia это шаг вперёд: впервые на кроссоверах появится шестиступенчатый "робот" с подрулевыми лепестками. Электромотор снабдили отдельной двухступенчатой трансмиссией, позволяющей эффективно разгоняться до 140 км/ч.

Водитель может отключить задний привод вручную или доверить это электронике. В таком случае машина становится переднеприводной. Всего доступно шесть режимов — среди них есть специальные настройки для движения по песку, грязи и спускам с уклоном.

Запас хода и батарея

Аккумулятор здесь довольно скромный — всего 0,84 кВт⋅ч. Но инженеры утверждают, что до 60% городских поездок можно совершить в электрическом режиме. Подзаряжать батарею от сети нельзя — система работает только за счёт рекуперации и двигателя.

Запас хода впечатляет: два 50-литровых бака — для бензина и газа — обеспечивают до 1500 километров на одной заправке.

Обновление текущей линейки

Параллельно компания модернизировала моторную гамму уже продаваемого Duster. Его прежний гибридный агрегат мощностью 140 л. с. заменили новым вариантом на 155 л. с., который теперь устанавливается и на Bigster.

