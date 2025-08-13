Гибриды перестанут "задыхаться" на пустой батарее: Китай готовит технологию без провалов мощности

Неужели гибриды смогут забыть о потере мощности при разряженной батарее? Китайская GAC уверена, что это реально, и уже готовит премьеру технологии, которая может изменить рынок. 19 августа компания представит систему Xingyuan — в переводе с китайского "звёздный источник". Первым её получит кроссовер Hyptec HL в исполнении EREV, а в дальнейшем разработка появится и в других моделях бренда.

Как работает "звёздный источник"

Главная проблема гибридов — снижение мощности и рост шума, когда батарея почти "на нуле". В таких ситуациях ДВС начинает работать на пределе, расход топлива растёт, а динамика падает. По данным CnEVPost, GAC разработала собственный генератор, который эффективно превращает топливо в электроэнергию, подавая её в силовую установку без провалов по мощности.

"Мы хотим, чтобы водитель не чувствовал момента, когда аккумулятор разряжен", — заявляют в GAC.

Система Xingyuan автоматически распределяет энергию между батареей и двигателем, выбирая оптимальный режим. В итоге автомобиль продолжает ехать почти с той же динамикой, что и при полном заряде, а потребление топлива остаётся в разумных пределах.

Hyptec HL: первый носитель технологии

В версии EREV внедорожник Hyptec HL уже оснащается батареей ёмкостью 60 кВт·ч. По методике CLTC, применяемой в Китае, это обеспечивает до 350 км хода на электротяге — один из лучших результатов среди гибридных SUV. Внедрение Xingyuan позволит сохранить высокий уровень комфорта и управляемости даже на длинных маршрутах, когда запас энергии близок к нулю.