Батареи закипели под сирену: как гибридные Toyota RAV4 подвели австралийскую полицию во время погонь
Гибридные Toyota RAV4 для полиции Австралии вызвали жаркие споры: испытания показали, что их батареи не выдерживают экстремальных нагрузок. Профсоюз требует пересмотра состава служебного автопарка.
Новое поколение патрульных авто — с проблемами
В начале 2025 года полиция Квинсленда объявила о крупном обновлении автопарка: вместо традиционных седанов Camry на службу поступили 400 гибридных кроссоверов Toyota RAV4. Выбор был очевиден — экономичные, экологичные и надёжные. Однако вскоре после внедрения выяснилось, что у машин есть уязвимое место: при интенсивных разгонах и торможениях гибридная система перегревается.
В отчётах говорится, что при перегреве загораются предупреждающие индикаторы, а электроника переводит авто в "щадящий" режим. В такой ситуации машина теряет мощность, и полицейские не могут продолжать погоню. На видеозаписях с тестов видно, как отключается система контроля тяги, а управляемость ухудшается.
Позиция сторон
Toyota заявила, что автомобили работают в пределах допустимых параметров. По словам представителей компании, перегрев возможен только при экстремальных нагрузках, нехарактерных для повседневного патрулирования. В корпорации подчеркнули, что гибридные кроссоверы прошли все проверки безопасности.
Полиция Квинсленда, в свою очередь, отметила, что каждый автомобиль проходит тестирование перед поступлением на службу. Тем не менее профсоюз полицейских настаивает: если есть риск для сотрудников, автомобили должны быть пересмотрены.
"Если техника может подвести во время погони, она не должна выходить на дежурство", — заявил представитель профсоюза офицеров полиции Квинсленда Майкл Кеннеди.
Сравнение моделей в автопарке
|Модель
|Тип двигателя
|Преимущества
|Замеченные проблемы
|Toyota RAV4 Hybrid
|Гибрид
|Экономия топлива, низкие выбросы
|Перегрев батареи при нагрузках
|Hyundai Santa Fe
|Бензиновый
|Надёжный двигатель, просторный салон
|Повышенный расход топлива
|Kia Sorento
|Гибрид/дизель
|Комфорт и управляемость
|Высокая цена обслуживания
|Toyota Land Cruiser
|Дизель
|Мощность, проходимость
|Сложность парковки, высокая масса
Как избежать перегрева гибридов: пошаговый план
-
Проверять уровень охлаждающей жидкости и состояние радиаторов перед каждым дежурством.
-
Не использовать режим Sport при длительных поездках по пересечённой местности.
-
После активного преследования давать системе время остыть — не выключать двигатель сразу.
-
Следить за обновлениями прошивки гибридного блока управления.
-
Проходить сервисное обслуживание только в сертифицированных центрах Toyota.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорирование сигнала о перегреве батареи.
-
Последствие: гибрид уходит в ограниченный режим, возможна потеря управления.
-
Альтернатива: установка дополнительного охлаждения или использование бензиновых версий для экстремальных задач.
А что если перейти на электромобили?
Переход на полностью электрические патрульные машины — логичный следующий шаг. Однако электрокары пока не справляются с большими расстояниями и экстремальными нагрузками. Зарядная инфраструктура в удалённых районах Квинсленда слабо развита. Кроме того, при длительном преследовании запас хода может оказаться решающим фактором.
Плюсы и минусы гибридных патрульных авто
|Плюсы
|Минусы
|Снижение расходов на топливо
|Перегрев при высокой нагрузке
|Низкие выбросы CO₂
|Сложность ремонта
|Тихая работа и скрытность
|Высокая стоимость аккумуляторов
|Современные системы безопасности
|Ограниченный срок службы батареи
FAQ
Сколько стоит Toyota RAV4 Hybrid в Австралии?
Цена базовой версии начинается примерно от 45 тысяч австралийских долларов, но для служебных нужд применяются специальные комплектации.
Что лучше — гибрид или дизель для патрульной службы?
Дизельные двигатели надёжнее при постоянных нагрузках и подходят для сельских районов, тогда как гибриды экономичнее в городском цикле.
Мифы и правда
-
Миф: гибрид не может перегреться, ведь он "умный".
Правда: при частом ускорении и торможении батарея нагревается, и автоматика ограничивает мощность.
-
Миф: гибрид всегда экономичнее бензина.
Правда: в условиях высоких нагрузок расход топлива может быть даже выше.
-
Миф: гибрид безопаснее обычного авто.
Правда: электроника повышает безопасность, но чувствительна к температурным перепадам и влаге.
Исторический контекст
Использование гибридов в полиции началось ещё в 2010-х, когда службы в США и Европе начали переходить на экономичные модели. В Австралии подобные программы запустили позже, делая ставку на экологию и сокращение расходов. Однако практика показывает: для тяжёлой службы нужна техника, проверенная не только в лаборатории, но и на трассе.
3 интересных факта
-
В Японии полицейские используют гибридные Toyota Crown, адаптированные под местные климатические условия.
-
В Финляндии испытания гибридных патрульных машин показали стабильную работу даже при -30 °C.
-
В США полицейские Ford Explorer Hybrid прошли испытания в пустынях Аризоны без признаков перегрева.
