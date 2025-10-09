Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мигалка
Мигалка
© commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:25

Батареи закипели под сирену: как гибридные Toyota RAV4 подвели австралийскую полицию во время погонь

В Австралии испытания полицейских Toyota RAV4 Hybrid выявили перегрев батарей при экстремальном вождении

Гибридные Toyota RAV4 для полиции Австралии вызвали жаркие споры: испытания показали, что их батареи не выдерживают экстремальных нагрузок. Профсоюз требует пересмотра состава служебного автопарка.

Новое поколение патрульных авто — с проблемами

В начале 2025 года полиция Квинсленда объявила о крупном обновлении автопарка: вместо традиционных седанов Camry на службу поступили 400 гибридных кроссоверов Toyota RAV4. Выбор был очевиден — экономичные, экологичные и надёжные. Однако вскоре после внедрения выяснилось, что у машин есть уязвимое место: при интенсивных разгонах и торможениях гибридная система перегревается.

В отчётах говорится, что при перегреве загораются предупреждающие индикаторы, а электроника переводит авто в "щадящий" режим. В такой ситуации машина теряет мощность, и полицейские не могут продолжать погоню. На видеозаписях с тестов видно, как отключается система контроля тяги, а управляемость ухудшается.

Позиция сторон

Toyota заявила, что автомобили работают в пределах допустимых параметров. По словам представителей компании, перегрев возможен только при экстремальных нагрузках, нехарактерных для повседневного патрулирования. В корпорации подчеркнули, что гибридные кроссоверы прошли все проверки безопасности.

Полиция Квинсленда, в свою очередь, отметила, что каждый автомобиль проходит тестирование перед поступлением на службу. Тем не менее профсоюз полицейских настаивает: если есть риск для сотрудников, автомобили должны быть пересмотрены.

"Если техника может подвести во время погони, она не должна выходить на дежурство", — заявил представитель профсоюза офицеров полиции Квинсленда Майкл Кеннеди.

Сравнение моделей в автопарке

Модель Тип двигателя Преимущества Замеченные проблемы
Toyota RAV4 Hybrid Гибрид Экономия топлива, низкие выбросы Перегрев батареи при нагрузках
Hyundai Santa Fe Бензиновый Надёжный двигатель, просторный салон Повышенный расход топлива
Kia Sorento Гибрид/дизель Комфорт и управляемость Высокая цена обслуживания
Toyota Land Cruiser Дизель Мощность, проходимость Сложность парковки, высокая масса

Как избежать перегрева гибридов: пошаговый план

  1. Проверять уровень охлаждающей жидкости и состояние радиаторов перед каждым дежурством.

  2. Не использовать режим Sport при длительных поездках по пересечённой местности.

  3. После активного преследования давать системе время остыть — не выключать двигатель сразу.

  4. Следить за обновлениями прошивки гибридного блока управления.

  5. Проходить сервисное обслуживание только в сертифицированных центрах Toyota.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование сигнала о перегреве батареи.

  • Последствие: гибрид уходит в ограниченный режим, возможна потеря управления.

  • Альтернатива: установка дополнительного охлаждения или использование бензиновых версий для экстремальных задач.

А что если перейти на электромобили?

Переход на полностью электрические патрульные машины — логичный следующий шаг. Однако электрокары пока не справляются с большими расстояниями и экстремальными нагрузками. Зарядная инфраструктура в удалённых районах Квинсленда слабо развита. Кроме того, при длительном преследовании запас хода может оказаться решающим фактором.

Плюсы и минусы гибридных патрульных авто

Плюсы Минусы
Снижение расходов на топливо Перегрев при высокой нагрузке
Низкие выбросы CO₂ Сложность ремонта
Тихая работа и скрытность Высокая стоимость аккумуляторов
Современные системы безопасности Ограниченный срок службы батареи

FAQ

Сколько стоит Toyota RAV4 Hybrid в Австралии?
Цена базовой версии начинается примерно от 45 тысяч австралийских долларов, но для служебных нужд применяются специальные комплектации.

Что лучше — гибрид или дизель для патрульной службы?
Дизельные двигатели надёжнее при постоянных нагрузках и подходят для сельских районов, тогда как гибриды экономичнее в городском цикле.

Мифы и правда

  • Миф: гибрид не может перегреться, ведь он "умный".
    Правда: при частом ускорении и торможении батарея нагревается, и автоматика ограничивает мощность.

  • Миф: гибрид всегда экономичнее бензина.
    Правда: в условиях высоких нагрузок расход топлива может быть даже выше.

  • Миф: гибрид безопаснее обычного авто.
    Правда: электроника повышает безопасность, но чувствительна к температурным перепадам и влаге.

Исторический контекст

Использование гибридов в полиции началось ещё в 2010-х, когда службы в США и Европе начали переходить на экономичные модели. В Австралии подобные программы запустили позже, делая ставку на экологию и сокращение расходов. Однако практика показывает: для тяжёлой службы нужна техника, проверенная не только в лаборатории, но и на трассе.

3 интересных факта

  1. В Японии полицейские используют гибридные Toyota Crown, адаптированные под местные климатические условия.

  2. В Финляндии испытания гибридных патрульных машин показали стабильную работу даже при -30 °C.

  3. В США полицейские Ford Explorer Hybrid прошли испытания в пустынях Аризоны без признаков перегрева.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Юрист Цветкова: ГИБДД установит виновника аварии даже через несколько дней сегодня в 8:26
Думал, мелочь — а вышло на судебный сериал: как парковка превратилась в допрос

Что делать, если машину повредили на парковке, а виновник скрылся? Пошаговая инструкция, как доказать свою правоту, получить компенсацию и не остаться в убытке.

Читать полностью » BYD может прекратить производство кроссовера Song PLUS сегодня в 8:07
Китайский лев теряет клык: BYD готовится похоронить свой самый успешный кроссовер

BYD может снять с производства свой самый популярный кроссовер Song PLUS. Что стоит за этим решением и появится ли у модели преемник?

Читать полностью » Volkswagen сократит CARIAD и передаст часть разработки софта партнёрам сегодня в 7:55
Империя софта треснула по швам: как Volkswagen отказался от мечты стать цифровым гигантом

Volkswagen отказался от самостоятельной разработки софта и меняет стратегию: вместо убытков и задержек — ставка на партнёрства с технологическими компаниями.

Читать полностью » Глава РСА Уфимцев: новые поправки по ОСАГО рассмотрят осенью 2025 года сегодня в 7:12
Новые правила ОСАГО перевернут рынок — водителям дадут то, чего ждали годами

Поправки в закон об ОСАГО позволят водителям ремонтировать машину в своём сервисе и получать доплату за износ. Как изменится порядок выплат и что об этом думают эксперты — разбираемся подробно.

Читать полностью » Сексолог Васильева заявила, что агрессия за рулём может быть следствием стресса сегодня в 6:25
Агрессия за рулём — не характер, а гормоны: что реально управляет водителем

Почему некоторые водители ведут себя за рулём вызывающе, и при чём тут тестостерон? Учёные объяснили, как гормоны управляют нашим поведением на дороге.

Читать полностью » Эксперты объяснили, на чём чаще всего водители получают штрафы на российских дорогах сегодня в 6:24
Едешь по правилам — всё равно виноват: типичные дорожные ловушки, о которых молчит навигатор

Даже опытный водитель может попасть в дорожную ловушку. Рассказываем, где прячутся инспекторы, как избежать штрафов и какие гаджеты действительно спасают.

Читать полностью » Целиков: корейские автомобили занимают второе место по ввозу в РФ после японских сегодня в 5:21
Вторая после Японии, но с амбициями Китая: новая сила на рынке подержанных машин

Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос почти на 70%. Какие модели занимают топ, почему их выбирают чаще японских и как изменится рынок после роста утильсбора?

Читать полностью » Автоэксперты рассказали, как безопасно мыть двигатель и избежать повреждения электрики сегодня в 5:18
Пар, пена и адреналин: как правильно помыть мотор, чтобы не спалить электрику

Почему грязь под капотом — не просто эстетика, а прямая угроза двигателю? Разбираемся, как безопасно и эффективно мыть мотор, не повредив электрику.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Выращивание биопрепаратов дома помогает укрепить иммунитет растений весной — Марина Лебедева
Авто и мото
Опрос Harris Poll: интерес американцев к электромобилям резко снизился после отмены льгот
Питомцы
Подъём кошек за холку приводит к травмам
Культура и шоу-бизнес
Миранда Керр рассказала о дружбе с Кэти Перри после развода с Орландо Блумом
Общество
Эксперт Дворянский: удалить данные из интернета полностью невозможно
Дом
Пролитый лак для ногтей можно удалить с пола с помощью обычного сахара
Технологии
Эксперты МВД предупредили: сброс к заводским настройкам не удаляет личные данные со смартфона
Красота и здоровье
Зелёный чай улучшает концентрацию и поддерживает уровень энергии на протяжении всего дня
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet