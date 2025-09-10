Когда бензин больше не решает: Peugeot принес в Бразилию новый формат городских машин

Peugeot сделала неожиданный шаг для бразильского авторынка: компания впервые представила здесь гибридные версии популярных моделей 208 и 2008. Причём речь идёт о топовых модификациях GT, которые получили не только современную силовую установку, но и полный набор технологий для безопасности и комфорта. Таким образом французский бренд открывает для местных покупателей сегмент B-гибридов, которого в Бразилии ранее попросту не существовало.

Технологии для города

В основе обеих новинок — новая 12-вольтовая гибридная система. Она сочетает 1,0-литровый турбированный двигатель Turbo 200 с непосредственным впрыском и компактный электромотор. Общая отдача составляет 130 лошадиных сил, чего вполне достаточно для уверенной динамики в городском потоке и на трассе. Дополняет установку литий-ионная батарея, которая помогает экономить топливо до 10% и снижает выбросы углекислого газа на 8%. Особенно заметен эффект в пробках, где гибрид способен работать в щадящем режиме.

Peugeot предусмотрела такие функции, как плавный запуск и остановка двигателя, рекуперативное торможение и движение накатом. Всё это делает поездку комфортнее, а шум и вибрации — минимальными.

Внимание к безопасности

Производитель сделал акцент не только на экологичности, но и на системах помощи водителю. В распоряжении владельца — комплекс электронных ассистентов, включающий предотвращение столкновений, автоматическое торможение, контроль усталости, распознавание дорожных знаков и удержание в полосе. Таким образом, новые Peugeot в гибридном исполнении позиционируются как автомобили для тех, кто ценит спокойствие и безопасность в дороге.

Дизайн и оснащение

Снаружи модели сохранили характерные черты линейки GT, но получили уникальные акценты. Так, Peugeot 208 GT T200 Hybrid выделяется 17-дюймовыми дисками, чёрными корпусами зеркал и спортивным спойлером. Кроссовер Peugeot 2008 GT T200 Hybrid щеголяет фирменной светодиодной оптикой и панорамной крышей, которая визуально увеличивает пространство в салоне.

Интерьер обоих автомобилей соответствует их статусу: спортивный кожаный руль, цифровая приборная панель диагональю 10 дюймов и современная мультимедийная система i-Connect Advanced. Через приложение MyPeugeot владельцы могут управлять функциями машины дистанционно, включая мониторинг состояния и базовые команды.

Техника и конструкция

Главный двигатель выполнен из алюминия, имеет три цилиндра и систему Multi-Air. Важную роль играет стартер-генератор BSG, который позволяет накапливать энергию при торможении и расходовать её в моменты повышенной нагрузки. Коробка передач — вариатор, настроенный на семь виртуальных ступеней, благодаря чему обеспечивается баланс между плавностью хода и экономичностью.

Плюсы для владельцев

Помимо технологической составляющей, Peugeot предлагает и дополнительные преимущества. В Бразилии владельцы гибридных 208 и 2008 получают право приоритетной парковки, а также доступ в зоны, где движение автомобилей с ДВС ограничено. Для крупных городов это весомый аргумент: многие мегаполисы активно ужесточают экологические правила и стимулируют переход на "зелёный" транспорт.