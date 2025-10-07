Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Nissan Rogue на дороге
Nissan Rogue на дороге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:34

Враги или партнёры? Ford, Stellantis и Nissan готовят гибрид, который может смести конкурентов

Nissan готовит гибридный Rogue и обсуждает выпуск модели с Ford и Stellantis

Компания Nissan переживает непростые времена, но не теряет оптимизма. После спада продаж и замедления темпов электрификации японский автопроизводитель решил действовать нестандартно — искать союзников даже среди конкурентов. На заводе в американском Теннесси, где сегодня собирают кроссоверы Rogue, могут появиться гибридные версии не только для самой марки, но и для других брендов.

Новый курс Nissan: ставка на сотрудничество

По данным из отрасли, Nissan ведет переговоры сразу с несколькими крупными игроками — Ford и Stellantis. Обсуждается идея совместного выпуска гибридных кроссоверов, которые будут использовать японскую систему e-Power. Эта технология позволяет бензиновому двигателю работать исключительно в качестве генератора, обеспечивая питание электромотора. Машина едет на электричестве, но не требует подзарядки от сети.

Американский рынок познакомится с этой системой лишь в 2026 году, когда выйдет новое поколение Rogue. Nissan обещает, что гибрид будет экономичнее на 15 % по сравнению с текущей моделью, что делает проект особенно привлекательным для потенциальных партнеров.

Почему Ford и Stellantis заинтересовались проектом

Для Ford и Stellantis такое сотрудничество выглядит прагматичным шагом. Оба концерна активно инвестируют в электромобили, но процесс перехода дается нелегко. Ford уже сталкивался с убытками от линейки Mustang Mach-E и F-150 Lightning, а гибриды остаются прибыльной "подушкой безопасности".

Система Nissan e-Power способна стать компромиссом между традиционным ДВС и полноценным электрокаром. В отличие от классических гибридов Toyota Hybrid System или Honda i-MMD, здесь бензиновый мотор не вращает колеса напрямую — он работает лишь как источник энергии для батареи. Это позволяет повысить эффективность и снизить уровень шума при езде.

Таблица "Сравнение гибридных систем"

Система Тип работы двигателя Зарядка от сети Экономия топлива Страны применения
Nissan e-Power ДВС — генератор, движется только электромотор Нет ~15 % выше, чем у обычного ДВС Япония, Европа, США (с 2026 г.)
Toyota Hybrid System ДВС + электромотор (оба крутят колёса) Нет ~10-12 % Весь мир
Plug-in Hybrid Комбинация ДВС и заряжаемой батареи Да до 30 % США, Европа

Новые партнёры и возможные сценарии

Интерес к совместному производству проявила и Mitsubishi — компания рассматривает установку e-Power на свой Outlander. Это логично: японские бренды давно сотрудничают, делясь платформами и разработками.

Не исключено участие Foxconn, которая в последние годы активно осваивает автомобильный сектор. Для неё это возможность стать контрактным производителем гибридных компонентов, что обеспечит дополнительные заказы и загрузку мощностей.

Представители Nissan отмечают, что переговоры ведутся в разных направлениях — от поставок силовых установок до организации совместных сборочных линий. Пока никаких соглашений не подписано, но факт открытого диалога говорит о стратегическом развороте компании.

"Компания открыта для диалога и рассматривает разные варианты локализации выпуска гибридов и силовых агрегатов", — заявили в пресс-службе Nissan.

Как Nissan возвращает позиции

Для Nissan подобное объединение — шанс вернуть себе место в авангарде технологий. Ведь именно эта марка первой вывела на массовый рынок электрокар Leaf, но позже уступила лидерство Tesla, Hyundai и китайским производителям. Теперь ставка делается на гибриды и партнёрства, которые помогут адаптироваться к быстро меняющемуся рынку.

Советы шаг за шагом: как бренды создают альянсы

  1. Совместное использование платформ. Это снижает расходы на разработку и ускоряет выход моделей.

  2. Обмен технологиями. Nissan может делиться e-Power, а Ford — системами управления аккумуляторами.

  3. Локализация сборки. Производство в Теннесси позволит снизить импортные пошлины и логистические издержки.

  4. Контрактное производство. Подключение Foxconn обеспечит гибкость поставок и независимость от азиатских цепочек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: переоценка спроса на электромобили без гибридных решений.
    Последствие: снижение продаж и замораживание проектов.
    Альтернатива: развитие гибридов e-Power и PHEV, которые не требуют зарядки и подходят для массового рынка.

  • Ошибка: чрезмерная ориентация на один тип топлива.
    Последствие: зависимость от колебаний цен на нефть и батарейное сырьё.
    Альтернатива: многоуровневая стратегия — от бензина до водородных установок.

А что если проект не состоится?

Если Ford и Stellantis не решатся на союз, Nissan всё равно выиграет — к 2026 году компания представит собственную линейку гибридов и вернёт доверие американских покупателей. Даже частичный успех переговоров создаст репутацию открытого партнёра и усилит позиции марки в США.

Плюсы и минусы альянса

Плюсы Минусы
Совместное снижение расходов Возможные споры о правах на технологии
Быстрый выход на рынок США Сложности сертификации
Рост загрузки завода в Теннесси Риск зависимости от партнёров
Повышение репутации бренда Возможные политические барьеры

FAQ

Как работает система e-Power?
Бензиновый двигатель не приводит колёса, а лишь вырабатывает электроэнергию, которая питает электромотор. Это снижает расход топлива и делает вождение тише.

Когда гибридный Rogue выйдет на рынок?
Официальный старт запланирован на 2026 год, одновременно с запуском нового поколения модели.

Можно ли будет заряжать e-Power от розетки?
Нет, это не plug-in-гибрид. Подзарядка происходит автоматически за счёт работы двигателя-генератора.

Почему Nissan сотрудничает с конкурентами?
Чтобы снизить затраты и сохранить позиции на рынке США, где спрос на гибриды растёт быстрее, чем на электромобили.

Мифы и правда

Миф: гибриды Nissan — это те же электромобили.
Правда: они используют электромотор для движения, но энергию получают от бензинового генератора, а не от батареи, заряжаемой от сети.

Миф: сотрудничество с конкурентами приведёт к потере технологий.
Правда: партнёрства создаются на основе лицензий и взаимных инвестиций, а ключевые ноу-хау остаются у разработчика.

Миф: e-Power устарела по сравнению с Tesla.
Правда: это другая концепция — не замена электрокара, а мост между ДВС и полным переходом к электротяге.

Исторический контекст

В начале 2010-х Nissan стал пионером массового электрокара Leaf и получил мировое признание. Но за десятилетие конкуренты не только догнали, но и обогнали японцев, предложив более дальнобойные модели. Теперь компания возвращается в игру через гибридные технологии, стремясь объединить надёжность бензинового мотора и преимущества электротяги.

3 интересных факта

• В Японии доля продаж моделей e-Power уже превышает 70 %.
• Для разработки новой генерации системы Nissan вложил свыше 500 миллионов долларов.
• Производство в Теннесси позволит создать до 2 000 новых рабочих мест.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт по автосервису объяснил, чем опасна несвоевременная замена моторного масла вчера в 19:22
Пять тысяч километров до беды: как пропущенная замена масла превращается в приговор

Почему моторное масло — это не просто расходник. Эксперты объясняют, от каких четырёх задач зависит жизнь двигателя и как продлить её.

Читать полностью » Dongfeng отзывает 12,4 тысячи автомобилей в России из-за дефекта ремней безопасности — данные Росстандарта вчера в 18:16
Ремень не спасёт, если сам застрял: в России отзывают тысячи машин Dongfeng из-за опасного дефекта

В России начался масштабный отзыв автомобилей Dongfeng из-за дефекта ремней безопасности. Почему это важно и что делать владельцам — рассказываем.

Читать полностью » Автоюрист Дмитрий Славнов: проверять авто по базам важнее, чем в сервисе вчера в 17:48
Машина мечты может стать кошмаром: вот как перекупщики маскируют проблемы

Покупка подержанного авто может обернуться неожиданными проблемами. Разбираемся, какие проверки обязательны перед сделкой и почему важно начинать с юридической стороны.

Читать полностью » ГАИ: число ДТП с пьяными водителями в России снизилось на 12,3% за девять месяцев 2025 года вчера в 17:36
Алкоголь вылетает с трассы: как россияне сами очищают дороги от нетрезвых водителей

Число пьяных ДТП в России заметно снизилось, но не только благодаря рейдам и штрафам. Рассказываем, как звонки граждан помогают спасать жизни и почему эта практика работает.

Читать полностью » Стоимость базовой версии Jaecoo J7 в России уменьшилась на 200 тысяч рублей вчера в 16:32
Китайский "охотник" сбросил броню: Jaecoo J7 стал доступнее, чем когда-либо

Jaecoo снова удивил покупателей — базовая версия кроссовера J7 2025 года стала заметно доступнее, сохранив при этом всё, за что модель полюбилась россиянам.

Читать полностью » Эксперт вчера в 15:27
Мороз ударит — а вы останетесь без колёс и стеклоомывателя: чем грозит поздняя подготовка к зиме

Зимние товары для машины могут подорожать на треть, если покупать их в сезон. Узнаем, когда выгоднее готовиться к холодам и как избежать переплат.

Читать полностью » Продажи автомобилей вчера в 14:15
"Москвич" уходит в занос: продажи рухнули, и это только начало

Продажи новых "Москвичей" резко сократились, но главная модель бренда остаётся на плаву. Что удерживает кроссовер "Москвич 3" и сможет ли марка восстановить позиции?

Читать полностью » Инженеры зафиксировали неравномерное распределение электромагнитных полей в салоне электромобилей вчера в 13:55
Тишина, скорость и невидимое поле: что на самом деле происходит внутри электромобиля

Расположение аккумулятора и кабелей в электромобиле влияет не только на динамику, но и на то, какое электромагнитное поле окружает пассажиров. Разбираемся, как это работает и что с этим делать.

Читать полностью »

Новости
Туризм
New York Times: Хадсон признан одним из самых живописных городов США осенью
Питомцы
Ассоциация заводчиков: мальтипу признан удобной породой для пожилых людей
Садоводство
Чтобы луковицы не загнили зимой в Томской области, их нужно просушить
Еда
Диетолог Кузнецова: спелые бананы могут заменить сахар в выпечке
Наука
NASA: межзвёздный объект A11pl3Z пролетит мимо Земли в декабре 2025 года
Культура и шоу-бизнес
Netflix создаст реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo
Технологии
MrBeast заявил, что генеративное видео угрожает создателям контента на YouTube
УрФО
Антитеррористическая комиссия Свердловской области опровергла сообщения о нехватке топлива
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet