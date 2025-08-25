Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Chery Fulwin A9L
Chery Fulwin A9L
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:54

35 дней — и аншлаг: как Chery Fulwin A9L взял рынок штурмом

Chery Fulwin A9L 2026 продан тиражом более 10 тысяч за 35 дней в Китае

Казалось бы, рынок уже перенасыщен автомобилями, но Chery доказал обратное. Всего за 35 дней с момента старта продаж новый гибридный седан Chery Fulwin A9L 2026 разошёлся тиражом более 10 тысяч экземпляров на китайском рынке. Это рекордный результат для компании и явный сигнал: интерес к крупным технологичным седанам растёт стремительнее, чем ожидали эксперты.

Флагман, который доступен многим

Chery позиционирует Fulwin A9L как свою главную модель в сегменте больших седанов. При этом цена в базовой комплектации начинается от 149 900 юаней (около 1,67 млн рублей). Для автомобиля длиной более пяти метров и колесной базой в три метра это предложение выглядит крайне выгодным. Производитель явно сделал ставку на сочетание премиальности и доступности — и угадывает в спросе покупателей.

Дизайн с акцентом на аэродинамику

Во внешнем облике Fulwin A9L можно заметить тренды последних лет: скрытые дверные ручки, сплошные LED-полосы фар и фонарей, плавные линии кузова. Инженеры позаботились и о сопротивлении воздуха — форма седана позволяет улучшить не только расход энергии, но и общее восприятие автомобиля как современного и динамичного.

Салон выглядит не менее впечатляюще. Огромный 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, мощный процессор и цифровая приборная панель создают ощущение, что вы управляете не просто машиной, а полноценным "умным устройством на колёсах". Коробка передач управляется подрулевым переключателем, что освобождает пространство и добавляет удобства.

Гибридные технологии и мощность

Главная гордость Fulwin A9L — силовая установка. Покупателям предлагают версии с одним или двумя электромоторами. Базовая конфигурация развивает 374 л. с., а топовая полноприводная — внушительные 639 л. с. Это показатели, которые ещё недавно были доступны только спорткарам.

Батарея на 33,67 кВт·ч обеспечивает пробег до 260 км только на электротяге. А при полностью заряженной батарее и полном баке суммарный запас хода превышает 2500 км. Это серьёзный аргумент для тех, кто часто путешествует на дальние расстояния и не готов зависеть от инфраструктуры зарядных станций.

