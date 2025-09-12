Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:41

Эра маленьких турбомоторов подошла к концу: автогиганты признали важную ошибку

Stellantis отказалась от трёхцилиндровых моторов PureTech после проблем с надёжностью

Автопроизводители переживают переломный момент: привычная эпоха маленьких турбомоторов уходит в прошлое. Stellantis, одна из крупнейших компаний отрасли, объявила о кардинальных изменениях в своей моторной политике. Решение продиктовано не только экономикой, но и репутационными рисками: слишком долго концерн расплачивался за ошибки с двигателями PureTech и системой AdBlue.

Конец даунсайзинга

Еще несколько лет назад казалось, что будущее — за компактными трехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом. Их активно ставили на Peugeot, Citroën, Opel и другие бренды группы. Но практика показала: ставка на "малолитражки" не оправдала ожиданий. Ресурс моторов оказался слишком ограниченным, а стоимость ремонта — запредельной.

Антонио Филоса дал своим инженерам четкий сигнал: подобных просчетов повторять нельзя. Stellantis больше не станет жертвовать надежностью ради иллюзорной экономии топлива. Интересно, что компания Mazda еще десять лет назад заявляла, что не поддерживает даунсайзинг и предпочитает атмосферные моторы большего объема. В итоге именно японцы оказались правы — их двигатели зарекомендовали себя более выносливыми и неприхотливыми.

Проблемы не только у Stellantis

История с PureTech — не единичный случай. Volkswagen также столкнулся с трудностями, когда выпускал свой литровый трехцилиндровый двигатель. Машины с таким мотором нередко страдали от повышенного расхода масла и выхода из строя турбин. В итоге концерн тихо свернул производство этой линейки.

Это стало тревожным сигналом для всей индустрии. Если даже гиганты вроде Volkswagen не справились, значит, сама идея массового использования маленьких турбомоторов была ошибочной.

Поворот к гибридным технологиям

Stellantis меняет стратегию: ставка делается на новые четырехцилиндровые моторы объемом 1,5 и 1,6 литра, дополненные гибридной системой. В отличие от прежних решений, здесь используется более простой и надежный подход: небольшой электродвигатель и компактная батарея. При этом достигается хорошая экономичность и снижение выбросов.

Jeep Cherokee уже получил обновленную установку с 1,6-литровым турбомотором и двумя электродвигателями. Суммарная мощность достигает 213 л. с. — показатель, которого раньше добивались только более крупные моторы. Вариации силовых установок позволяют инженерам подбирать мощность ДВС от 150 до 180 л. с., создавая разные модификации для разных моделей.

