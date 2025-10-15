Ездил как генератор — сгорел как лампочка: что убило мотор Li Auto L9 раньше срока
После почти четырёх лет ежедневных поездок между Москвой и Краснодаром гибридный кроссовер Li Auto L9 впервые серьёзно подвёл владельца. При пробеге 376 тысяч километров его бензиновый двигатель вышел из строя, заставив блогеров канала Faker_Autogroup провести полную диагностику и сравнить — выгоднее капитальный ремонт или установка контрактного мотора.
Что произошло с двигателем
Первым симптомом стала нестабильная работа генератора и потеря мощности. После разборки выяснилось: причиной стала цепь газораспределительного механизма, которая к этому моменту растянулась и повредила натяжитель. Перескок фаз привёл к загибу клапанов, нарушению герметичности цилиндров и даже трещине в блоке.
Овальность цилиндров превысила 0,1 мм — это критический показатель, при котором износ становится необратимым. Для гибридного агрегата, работающего как генератор на повышенных оборотах, подобная поломка закономерна: ДВС почти постоянно трудился при 3,5-4 тысячах оборотов.
Как эксплуатировали Li Auto L9
Владелец утверждает, что автомобиль большую часть времени проводил на трассе, где двигатель внутреннего сгорания стабильно обеспечивал питание батареи. Замена масла происходила каждые 10-12 тысяч километров — это допустимо для обычного бензинового мотора, но недостаточно для гибридной схемы с постоянной нагрузкой.
Техническое обслуживание цепи ГРМ не выполнялось ни разу. Блогеры отмечают: именно это и стало ключевым фактором преждевременного износа — узел рассчитан на 200-250 тысяч км, после чего требуется проверка натяжения и состояние башмаков.
Что сделали и сколько это стоило
Специалисты полностью перебрали силовой агрегат. Провели гильзовку всех четырёх цилиндров, заменили поршни с кольцами, установили новую головку блока цилиндров и вкладыши. После сборки двигатель завели — кроссовер вновь готов к эксплуатации.
Финансовый расчёт оказался следующим:
• мехобработка и комплект запчастей — около 135 000 рублей;
• работы по сборке и установке — ещё 160 000 рублей;
• итоговая стоимость капитального ремонта — примерно 295 000 рублей.
Для сравнения, контрактный двигатель предлагался за 390-450 тысяч рублей, но без гарантии на пробег и историю эксплуатации.
Сравнение вариантов восстановления
|Вариант
|Стоимость, руб.
|Гарантии
|Риски
|Капитальный ремонт
|~295 000
|Контроль всех замен
|Возможен повторный износ, если блок повреждён
|Контрактный агрегат
|390-450 000
|Минимальные
|Неизвестное состояние, нет истории ТО
С экономической точки зрения ремонт выигрывает по цене, однако при скрытых дефектах блока его ресурс может оказаться ниже ожидаемого.
Как продлить жизнь гибридному мотору
-
Проверять состояние цепи ГРМ каждые 100-120 тыс. км.
-
Менять моторное масло каждые 7-8 тыс. км при активной трассовой эксплуатации.
-
Использовать только допущенные масла с низкой зольностью.
-
Раз в 50 тыс. км промывать систему вентиляции картера и следить за состоянием свечей.
Соблюдение этих рекомендаций способно увеличить ресурс двигателя Li Auto L9 до 400-450 тысяч км.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: игнорирование проверки цепи ГРМ.
• Последствие: растяжение, перескок фаз, загиб клапанов.
• Альтернатива: установка усиленного комплекта ГРМ с ресурсом 300+ тыс. км.
• Ошибка: замена масла по стандартному циклу.
• Последствие: ускоренный износ вкладышей.
• Альтернатива: переход на синтетические масла с интервалом до 8 тыс. км.
• Ошибка: эксплуатация на стабильных высоких оборотах.
• Последствие: перегрев и деформация цилиндров.
• Альтернатива: режим движения с варьированием нагрузки и регулярными паузами на электротяге.
А что если двигатель всё же встал?
Если отказ уже произошёл, оптимально оценить состояние блока. При наличии трещин дешевле приобрести контрактный мотор, особенно если можно найти агрегат с пробегом до 100 тыс. км. В остальных случаях выгоднее капремонт — при грамотной сборке он даст сопоставимый ресурс.
Часто задаваемые вопросы
Какой ресурс у гибридного ДВС Li Auto L9?
Средний ресурс при трассовом режиме — 300-320 тысяч км. При городском цикле и грамотном обслуживании возможны 400+.
Сколько стоит новое масло и фильтры для этой модели?
Комплект фирменных расходников обойдётся примерно в 12-15 тысяч рублей за замену.
Можно ли заменить только цепь без вскрытия мотора?
Теоретически да, но при пробеге свыше 250 тыс. км почти всегда требуется ревизия головки блока.
Мифы и правда
• Миф: гибридный двигатель изнашивается медленнее обычного.
Правда: в режиме генератора он работает под постоянной нагрузкой, что наоборот ускоряет износ.
• Миф: контрактный мотор — всегда надёжнее.
Правда: без данных о его пробеге и обслуживании риск получить "уставший" агрегат выше.
• Миф: если двигатель работает ровно, проверять цепь не нужно.
Правда: растяжение происходит постепенно, и момент перескока предсказать сложно.
Интересные факты
• В Китае Li Auto L9 считается эталоном семейного гибрида с запасом хода более 1300 км.
• Двигатель 1.5 Turbo служит исключительно для выработки электроэнергии, не вращая колёса напрямую.
• Производитель заявляет, что при корректном обслуживании ресурс силовой установки может превысить 500 тысяч км — но только при регулярной замене масла и фильтров.
