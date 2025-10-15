Ездил как генератор — сгорел как лампочка: что убило мотор Li Auto L9 раньше срока

После почти четырёх лет ежедневных поездок между Москвой и Краснодаром гибридный кроссовер Li Auto L9 впервые серьёзно подвёл владельца. При пробеге 376 тысяч километров его бензиновый двигатель вышел из строя, заставив блогеров канала Faker_Autogroup провести полную диагностику и сравнить — выгоднее капитальный ремонт или установка контрактного мотора.

Что произошло с двигателем

Первым симптомом стала нестабильная работа генератора и потеря мощности. После разборки выяснилось: причиной стала цепь газораспределительного механизма, которая к этому моменту растянулась и повредила натяжитель. Перескок фаз привёл к загибу клапанов, нарушению герметичности цилиндров и даже трещине в блоке.

Овальность цилиндров превысила 0,1 мм — это критический показатель, при котором износ становится необратимым. Для гибридного агрегата, работающего как генератор на повышенных оборотах, подобная поломка закономерна: ДВС почти постоянно трудился при 3,5-4 тысячах оборотов.

Как эксплуатировали Li Auto L9

Владелец утверждает, что автомобиль большую часть времени проводил на трассе, где двигатель внутреннего сгорания стабильно обеспечивал питание батареи. Замена масла происходила каждые 10-12 тысяч километров — это допустимо для обычного бензинового мотора, но недостаточно для гибридной схемы с постоянной нагрузкой.

Техническое обслуживание цепи ГРМ не выполнялось ни разу. Блогеры отмечают: именно это и стало ключевым фактором преждевременного износа — узел рассчитан на 200-250 тысяч км, после чего требуется проверка натяжения и состояние башмаков.

Что сделали и сколько это стоило

Специалисты полностью перебрали силовой агрегат. Провели гильзовку всех четырёх цилиндров, заменили поршни с кольцами, установили новую головку блока цилиндров и вкладыши. После сборки двигатель завели — кроссовер вновь готов к эксплуатации.

Финансовый расчёт оказался следующим:

• мехобработка и комплект запчастей — около 135 000 рублей;

• работы по сборке и установке — ещё 160 000 рублей;

• итоговая стоимость капитального ремонта — примерно 295 000 рублей.

Для сравнения, контрактный двигатель предлагался за 390-450 тысяч рублей, но без гарантии на пробег и историю эксплуатации.

Сравнение вариантов восстановления

Вариант Стоимость, руб. Гарантии Риски Капитальный ремонт ~295 000 Контроль всех замен Возможен повторный износ, если блок повреждён Контрактный агрегат 390-450 000 Минимальные Неизвестное состояние, нет истории ТО

С экономической точки зрения ремонт выигрывает по цене, однако при скрытых дефектах блока его ресурс может оказаться ниже ожидаемого.

Как продлить жизнь гибридному мотору

Проверять состояние цепи ГРМ каждые 100-120 тыс. км. Менять моторное масло каждые 7-8 тыс. км при активной трассовой эксплуатации. Использовать только допущенные масла с низкой зольностью. Раз в 50 тыс. км промывать систему вентиляции картера и следить за состоянием свечей.

Соблюдение этих рекомендаций способно увеличить ресурс двигателя Li Auto L9 до 400-450 тысяч км.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: игнорирование проверки цепи ГРМ.

• Последствие: растяжение, перескок фаз, загиб клапанов.

• Альтернатива: установка усиленного комплекта ГРМ с ресурсом 300+ тыс. км.

• Ошибка: замена масла по стандартному циклу.

• Последствие: ускоренный износ вкладышей.

• Альтернатива: переход на синтетические масла с интервалом до 8 тыс. км.

• Ошибка: эксплуатация на стабильных высоких оборотах.

• Последствие: перегрев и деформация цилиндров.

• Альтернатива: режим движения с варьированием нагрузки и регулярными паузами на электротяге.

А что если двигатель всё же встал?

Если отказ уже произошёл, оптимально оценить состояние блока. При наличии трещин дешевле приобрести контрактный мотор, особенно если можно найти агрегат с пробегом до 100 тыс. км. В остальных случаях выгоднее капремонт — при грамотной сборке он даст сопоставимый ресурс.

Часто задаваемые вопросы

Какой ресурс у гибридного ДВС Li Auto L9?

Средний ресурс при трассовом режиме — 300-320 тысяч км. При городском цикле и грамотном обслуживании возможны 400+.

Сколько стоит новое масло и фильтры для этой модели?

Комплект фирменных расходников обойдётся примерно в 12-15 тысяч рублей за замену.

Можно ли заменить только цепь без вскрытия мотора?

Теоретически да, но при пробеге свыше 250 тыс. км почти всегда требуется ревизия головки блока.

Мифы и правда

• Миф: гибридный двигатель изнашивается медленнее обычного.

Правда: в режиме генератора он работает под постоянной нагрузкой, что наоборот ускоряет износ.

• Миф: контрактный мотор — всегда надёжнее.

Правда: без данных о его пробеге и обслуживании риск получить "уставший" агрегат выше.

• Миф: если двигатель работает ровно, проверять цепь не нужно.

Правда: растяжение происходит постепенно, и момент перескока предсказать сложно.

Интересные факты

• В Китае Li Auto L9 считается эталоном семейного гибрида с запасом хода более 1300 км.

• Двигатель 1.5 Turbo служит исключительно для выработки электроэнергии, не вращая колёса напрямую.

• Производитель заявляет, что при корректном обслуживании ресурс силовой установки может превысить 500 тысяч км — но только при регулярной замене масла и фильтров.