Утечка из лаборатории: что прячут инженеры Stellantis и зачем это рынку

Концерн Stellantis готовит технологический прорыв, который может изменить представление о гибридных автомобилях. Несмотря на то что компания переживает не лучшие времена — недавно она зафиксировала многомиллиардные убытки — в инженерных лабораториях кипит работа над инновацией, способной вернуть бренду лидерские позиции.

Суть этой инновации — в том, как именно будет устроен привод гибридного автомобиля будущего. Информация о разработке стала известна благодаря управляемой утечке, но уже сейчас ясно: речь идёт не просто об очередной модернизации, а о попытке пересобрать саму концепцию гибрида.

Проблема, которую давно пора было решить

В гибридных автомобилях распределение компонентов силовой установки — настоящая инженерная головоломка. Расположить электромотор перед трансмиссией — значит, получить преимущество от использования коробки передач, но при этом страдает мощность. Если разместить его после трансмиссии, переключения становятся мягче, но для компенсации потерь нужна более мощная и энергоёмкая установка.

Это компромисс, с которым автопроизводители мирились годами. Stellantis решил не мириться.

Новая схема — новые возможности

В новой концепции Stellantis электромотор устанавливается за трансмиссией, но ключевая особенность не в этом. Главная новинка — внедрение интеллектуального контроллера, который управляет распределением крутящего момента и координирует работу двигателя. Это должно позволить системе гибко адаптироваться к условиям движения, снижая нагрузку на батарею и обеспечивая более плавное переключение передач.

Традиционно в гибридных системах крутящий момент подаётся на колёса практически сразу после переключения передач. Это ускоряет разгон, но одновременно съедает запас хода — батарея разряжается быстрее. Stellantis предлагает алгоритмически управляемую задержку и регулировку тяги, чтобы избежать этих потерь.

"Мы стремимся к балансу между динамикой и эффективностью — без компромиссов", — утверждают источники, близкие к разработке.

Почему это важно

Эта инновация может оказаться значимым шагом не только для Stellantis, но и для всего рынка гибридов. Особенно в условиях, когда растёт спрос на экономичные автомобили с минимальным экологическим следом. Новая схема размещения и управления силовой установкой позволит выпускать более компактные и энергоэффективные модели, не жертвуя при этом комфортом или динамикой.

Кроме того, уменьшение зависимости от аккумулятора как основного источника энергии при сохранении высокой производительности может продлить срок службы батарей — одного из самых дорогих компонентов гибридного авто.