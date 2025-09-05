Этот кроссовер Renault незаметно обошёл конкурентов и взлетел в топ продаж во Франции

Чуть больше года назад Renault Symbioz появился на рынке без громких заявлений, но уже успел войти в десятку самых продаваемых автомобилей Франции. Этот кроссовер с узнаваемым "ромбом" на капоте стал своеобразной "тихой силой", сумев закрепиться в сегменте, где царит жёсткая конкуренция.

Внешность и родственные связи

Symbioz во многом напоминает Captur: общая платформа, механика, даже приборная панель. Но при длине 4,41 м он на 17 см больше и ближе по духу к Arkana. И всё же покупатели выбрали именно его, поставив модель на 9-е место по продажам в первой половине года.

Испытания на дороге

На трассе. Первые 200 километров по автомагистрали показали: подвеска комфортная, хотя на стыках иногда чувствуется жёсткость. Звукоизоляция могла бы быть лучше, особенно в сравнении с электромоделями Renault. Но пассажиры отметили удобство.

"В машине нас везут двое", — на шутливом маншском диалекте так описывают плавность хода.

Двигатель E-Tech мощностью 160 л. с. уверенно справляется с нагрузкой и редко требует понижения передачи на подъёмах. Адаптивный круиз-контроль работает неплохо, хотя изредка демонстрирует колебания.

В городе. Компактные размеры и высокая посадка делают Symbioz удобным в плотном потоке. Управляемость лёгкая, электропривод отзывчивый. Единственный минус — посредственное качество камеры заднего вида. На неровностях дороги подвеска кажется жёсткой, особенно с 19-дюймовыми дисками.

На загородных дорогах. Здесь кроссовер раскрывается полностью: подвеска работает мягче, крены минимальны. Однако рулевое управление хотелось бы более информативным. При спокойной езде коробка передач работает незаметно, но при активной нагрузке мотор становится шумным.

Практичность и оснащение

Symbioz радует продуманным интерьером: эргономичная приборная панель, климат-контроль с привычными физическими кнопками, встроенный Google-сервис для навигации.

Объем багажника: от 492 до 624 литров.

Сдвижное заднее сиденье позволяет менять баланс между местом для пассажиров и багажом.

Панорамная крыша и акустика Harman Kardon доступны опционально, но впечатления от них смешанные.

Экономичность

Во время недельного теста Symbioz показал отличные результаты:

трасса — 6,2 л/100 км;

загород — 4,1 л/100 км;

город — около 4 л/100 км.

Для гибридного кроссовера это один из лучших показателей в классе.

Цены и конкуренты

Линейка Symbioz пока включает один двигатель и четыре уровня оснащения. Старт — 34 300 евро за версию Evolution. Тестируемая модификация Esprit Alpine стоит 37 800 евро.

Соперники — Citroën C3 Aircross, Kia Niro и Toyota C-HR. Но главный конкурент — Renault Captur: он на 3100 евро дешевле при схожем оснащении, уступая только в объеме багажника.

Подержанный рынок

Предложений пока немного. Минимальная цена — 26 500 евро за версию Evolution 2024 года с пробегом до 10 000 км. Более оснащённые версии Techno стартуют от 28 000 евро, а гибрид на 160 л. с. обойдётся минимум в 30 500 евро.