Omoda C5
Omoda C5
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:57

Omoda C5 бросает вызов Европе: запас хода удивит даже скептиков

Motor.es: гибридный Omoda C5 получит запас хода свыше 1000 км

Когда речь заходит о будущем автомобильной индустрии, главные акценты смещаются в сторону экономичности и дальности хода. Именно здесь китайский бренд Omoda, входящий в концерн Chery, решил сделать серьёзный шаг: в линейке кроссоверов появится гибридная версия модели Omoda C5 (на мировом рынке — Omoda 5). Главный козырь новинки — впечатляющий запас хода, который превысит 1000 километров. Такой показатель мгновенно выводит её в число самых интересных предложений в своём классе.

Новый игрок на рынке гибридов

Сегодня Omoda уже предлагает покупателям бензиновую и полностью электрическую версии C5. Но именно гибрид способен стать золотой серединой — сочетанием эффективности ДВС и возможностей электропривода. В Европе эта модель будет конкурировать, в частности, с Dacia, и китайцы явно намерены предложить альтернативу с серьёзными преимуществами.

По данным Motor.es, внешне гибридная версия будет отличаться особой решёткой радиатора: вместо привычного узора появится рисунок в виде ромбов. Такой акцент позволит легко выделить гибрид в линейке и подчеркнуть его уникальность.

Что известно о технике

Точных характеристик компания пока не раскрывает. Однако эксперты предполагают, что основой силовой установки станет знакомый 1.5-литровый бензиновый турбомотор T-GDI. Наибольшая вероятность — это подключаемый гибрид (PHEV), а не классический "самозарядный".

Интересно, что в качестве базы инженеры могут взять проверенную схему от модели EBRO S700 — европейского аналога Chery Tiggo 7. В ней сочетаются бензиновый двигатель на 143 л. с. и электромотор мощностью 211 л. с., работающие вместе с автоматической коробкой передач. Такой тандем обеспечивает и динамику, и экономию топлива. Привод останется передним — это сделает автомобиль доступнее по цене по сравнению с более дорогим старшим "собратом" Omoda 9, который оснащается полным приводом.

Почему ставка сделана на гибриды

Сегодня спрос на автомобили с комбинированной силовой установкой растёт во всём мире. Они дают водителям то, чего часто не хватает чистым электрокарам: привычный запас хода и независимость от частых зарядок.

"Экономичный гибрид с большим радиусом действия — это именно то, что ждёт современный покупатель", — отмечают аналитики.

Кроме того, запас хода в более чем 1000 км ставит Omoda C5 в один ряд с моделями, которые ещё недавно казались фантастикой. Для сравнения, многие премиальные гибриды европейских брендов предлагают около 700-800 км, и только самые дорогие версии превышают тысячу.

Когда ждать новинку

Официальные сроки запуска гибридного Omoda 5 компания пока не раскрывает. Не названы и цены, однако логично предположить, что модель будет позиционироваться между бензиновой и электрической версиями.

