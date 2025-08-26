Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Peugeot 208
Peugeot 208
© commons.wikimedia.org by M 93 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:46

Новый шаг Stellantis: что скрывается под капотом Peugeot с BioHybrid

Stellantis начала выпуск гибридных Peugeot 208 и 2008 BioHybrid в Аргентине

Можно ли назвать будущее автомобильной индустрии "гибким"? В Аргентине уже делают ставку на именно такую концепцию — здесь началось производство первых моделей Peugeot с технологией BioHybrid.

Новый этап для Stellantis

Группа Stellantis запустила выпуск гибридных Peugeot 208 и 2008 на заводе в Эль-Паломаре. Это первые "гибкие гибриды", которые собирают в Аргентине. Пока их будут экспортировать исключительно в Бразилию, но сама новость стала важной вехой для местного автопрома.

Двигатели для этих моделей производятся на заводе в Бетиме (штат Минас-Жерайс, Бразилия), после чего отправляются в Аргентину для финальной сборки. Именно там Peugeot получает свой "гибридный характер".

Что скрывается под капотом

Оба автомобиля оснащены трехцилиндровым турбированным двигателем 1.0 Flex мощностью до 130 л. с., работающим вместе с вариаторной коробкой CVT. Секрет технологии кроется в системе Bio-Hybrid, где классический стартер и генератор заменены на Belt Starter Generator (BSG).

Этот элемент выполняет сразу несколько функций: он выступает электродвигателем с ременным приводом, помогает двигателю внутреннего сгорания при разгоне и заметно снижает выбросы, а вместе с ними — и расход топлива. Для работы используется дополнительный литий-ионный аккумулятор в паре со стандартным 12-вольтовым.

Интересный факт: подобные "мягкие" гибриды позволяют заметно сократить издержки на производство по сравнению с полноценными гибридными системами, при этом обеспечивая ощутимый экологический эффект.

Визуальные отличия и стратегия бренда

Внешне новые версии 208 и 2008 практически не отличаются от традиционных моделей. Единственная подсказка для внимательного глаза — фирменные шильдики, указывающие на электрификацию. Подобное решение Stellantis уже применяла на Fiat Pulse и Fastback Hybrid.

Запуск автомобилей на рынок запланирован на сентябрь. И хотя пока речь идет о поставках в соседнюю Бразилию, эксперты уверены: со временем такие модели могут появиться и на других рынках Южной Америки.

Ставка на устойчивое развитие

Компания подчеркивает, что проект не ограничивается только коммерческими задачами. Это шаг к декарбонизации транспортной отрасли и укреплению позиций Аргентины в цепочке производства экологичных технологий.

"С Peugeot 208 и 2008 с Bio-Hybrid мы подтверждаем лидерство компании в инновациях региона. Это важный шаг к декарбонизации мобильности, развитию электрификации и укреплению национальной промышленности", — заявили в Stellantis.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Toyota протестировала систему Sweep для хранения энергии на батареях электромобилей в Хиросиме сегодня в 6:10

Toyota нашла, как использовать старые аккумуляторы — так электромобили дают свет тысячам домов

Toyota испытала систему Sweep, превращающую отработанные батареи электромобилей в энергохранилища. Первые результаты уже впечатляют, но главное — впереди.

Читать полностью » Почему гнёт клапаны при обрыве ремня ГРМ — объяснил инженер-двигателист сегодня в 1:58

Обрыв ремня ГРМ: когда мотор отделывается испугом, а когда превращается в груду металла

Почему одни двигатели спасают клапаны при обрыве ГРМ, а другие требуют капитального ремонта? Инженер раскрыл секрет "безвтыковых" моторов.

Читать полностью » Subaru: как слияние пяти компаний в 1953 году отразилось в логотипе бренда сегодня в 1:15

Логотип Subaru скрывает тайну, о которой знают лишь самые внимательные

Логотип Subaru скрывает в себе историю создания бренда, мифологию Плеяд и даже секретную букву "S". Узнайте, что стоит за звёздами на капоте.

Читать полностью » Средний возраст подержанных автомобилей в России достиг 15,5 лет сегодня в 0:57

Россия пересела на "пенсионеров": почему средний автомобиль уже старше школьника

Средний возраст перепродаваемых авто в России достиг 15,5 лет. Почему рынок стареет быстрее, чем в других странах, и какие модели лидируют?

Читать полностью » Как проходит проверка и доставка авто из Кореи — объяснил директор VSETUT Drive сегодня в 0:27

Стоимость авто из Кореи приятно удивляет — но дальше начинается самое интересное

Авто из Кореи — заманчиво, но рискованно. Как выбрать честного поставщика, что проверить в документах и сколько ждать машину — опыт изнутри.

Читать полностью » Когда стоит продать автомобиль: советы от специалистов по ремонту вчера в 23:29

Как избежать ненужных расходов: 4 причины продать автомобиль сейчас

Автомеханик назвал 4 неисправности, после которых от машины лучше избавиться. Узнайте, когда ремонт становится невыгодным и почему стоит задуматься о продаже старого автомобиля.

Читать полностью » ГИБДД использует новые технологии для обнаружения пьяных водителей: подробности вчера в 23:24

Как инспекторы ГАИ выявляют пьяных водителей: полезные советы для автолюбителей

Как инспекторы ГАИ выявляют пьяных водителей среди тысяч машин? Капитан полиции раскрыл секреты, которые помогают находить нарушителей. Узнайте, какие методы используют патрульные и почему не стоит садиться за руль в нетрезвом виде.

Читать полностью » Как правильно отвечать на вопросы инспекторов ГАИ: рекомендации от МВД вчера в 22:26

Штраф за одно слово: как общение с инспектором может стать дорогостоящим

Узнайте, как избежать штрафа от ГАИ, следуя простым советам автоюриста. Правильные ответы и спокойствие помогут вам избежать неприятностей на дороге.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

30-летняя депрессия побеждена: метод фМРТ и электродов дал 100% ремиссию
Красота и здоровье

Диетолог Арзамасцев назвал 6 продуктов с отрицательной калорийностью для снижения веса
Еда

Как приготовить куриные окорочка с чесноком: советы и рекомендации
Культура и шоу-бизнес

Крис Коламбус жалеет об удалённых сценах в "Гарри Поттере и философском камне"
ДФО

Дефицит бензина АИ-92: Итуруп вступает в борьбу за ресурсы — когда ожидается спасение
Питомцы

Исследования: взаимопонимание с собакой строится на диалоге, а не на подчинении
Еда

Как приготовить вафельный торт: пошаговая инструкция с ингредиентами
СФО

Житель Ноябрьска оформил кредиты и перевёл 522 тысячи рублей аферистам с "инвестиционной платформы"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru