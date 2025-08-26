Новый шаг Stellantis: что скрывается под капотом Peugeot с BioHybrid

Можно ли назвать будущее автомобильной индустрии "гибким"? В Аргентине уже делают ставку на именно такую концепцию — здесь началось производство первых моделей Peugeot с технологией BioHybrid.

Новый этап для Stellantis

Группа Stellantis запустила выпуск гибридных Peugeot 208 и 2008 на заводе в Эль-Паломаре. Это первые "гибкие гибриды", которые собирают в Аргентине. Пока их будут экспортировать исключительно в Бразилию, но сама новость стала важной вехой для местного автопрома.

Двигатели для этих моделей производятся на заводе в Бетиме (штат Минас-Жерайс, Бразилия), после чего отправляются в Аргентину для финальной сборки. Именно там Peugeot получает свой "гибридный характер".

Что скрывается под капотом

Оба автомобиля оснащены трехцилиндровым турбированным двигателем 1.0 Flex мощностью до 130 л. с., работающим вместе с вариаторной коробкой CVT. Секрет технологии кроется в системе Bio-Hybrid, где классический стартер и генератор заменены на Belt Starter Generator (BSG).

Этот элемент выполняет сразу несколько функций: он выступает электродвигателем с ременным приводом, помогает двигателю внутреннего сгорания при разгоне и заметно снижает выбросы, а вместе с ними — и расход топлива. Для работы используется дополнительный литий-ионный аккумулятор в паре со стандартным 12-вольтовым.

Интересный факт: подобные "мягкие" гибриды позволяют заметно сократить издержки на производство по сравнению с полноценными гибридными системами, при этом обеспечивая ощутимый экологический эффект.

Визуальные отличия и стратегия бренда

Внешне новые версии 208 и 2008 практически не отличаются от традиционных моделей. Единственная подсказка для внимательного глаза — фирменные шильдики, указывающие на электрификацию. Подобное решение Stellantis уже применяла на Fiat Pulse и Fastback Hybrid.

Запуск автомобилей на рынок запланирован на сентябрь. И хотя пока речь идет о поставках в соседнюю Бразилию, эксперты уверены: со временем такие модели могут появиться и на других рынках Южной Америки.

Ставка на устойчивое развитие

Компания подчеркивает, что проект не ограничивается только коммерческими задачами. Это шаг к декарбонизации транспортной отрасли и укреплению позиций Аргентины в цепочке производства экологичных технологий.