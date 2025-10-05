Пока вы ищете розетку, Exlantix просто едет дальше: китайский гибрид поставил рекорд в России
Автомобили Exeed Exlantix вошли в "Книгу рекордов России", доказав, что китайские гибриды способны на серьёзные достижения не только в лабораторных тестах, но и в реальных дорожных условиях. Две модели — кроссовер Exlantix ET и купе Exlantix ES — преодолели рекордные расстояния без дозаправки и подзарядки, показав эффективность, сравнимую с топовыми электромобилями премиум-класса.
Как проходил рекордный заезд
Испытание проходило в Калининградской области по маршруту протяжённостью 1486,4 км. Машины двигались по обычным дорогам, включая городские улицы и загородные трассы, с соблюдением скоростного режима. Средняя скорость — 70 км/ч, температура воздуха — от 8 до 17 °C, то есть условия были максимально приближены к повседневным.
Для чистоты эксперимента использовалась система непрерывной видеофиксации. Экспертная комиссия контролировала процесс: топливный бак был опечатан, а уровень энергопотребления замеряли каждые 100 км. Все результаты фиксировались в официальном протоколе, направленном в национальный реестр рекордов.
"Exeed Exlantix ET и ES подтвердили высокий уровень энергоэффективности, превзойдя заявленные показатели производителя", — отметил представитель экспертной комиссии.
Кто рекордсмены
-
Exlantix ET — кроссовер, преодолевший 1361,6 км без дозаправки.
-
Exlantix ES — четырёхдверное купе, показавшее результат 1486,4 км.
Для последовательных гибридов (series hybrid) это абсолютный рекорд в России. Обе модели доказали, что современная гибридная технология способна сочетать экономичность электромотора с автономностью бензинового двигателя.
Технические показатели
|Параметр
|Exlantix ET
|Exlantix ES
|Тип привода
|последовательно-гибридный
|последовательно-гибридный
|Дальность хода, км
|1361,6
|1486,4
|Средняя скорость, км/ч
|70
|70
|Расход энергии, кВт·ч/100 км
|14,2
|14,2
|Температура воздуха
|8-17 °C
|8-17 °C
|Эффективность рекуперации
|42 %
|42 %
Что значит последовательный гибрид
Многие путают последовательные гибриды с обычными параллельными. На деле принцип работы отличается: двигатель внутреннего сгорания здесь не крутит колёса напрямую, а служит генератором, заряжающим батарею. Движение обеспечивают исключительно электромоторы.
Такой подход даёт стабильную тягу, низкий расход топлива и плавное ускорение. Кроме того, система рекуперативного торможения позволяет возвращать до 40% энергии обратно в аккумулятор — что и подтвердили рекордные испытания Exlantix.
Советы шаг за шагом: как продлить пробег гибрида
-
Следите за давлением в шинах. Недостаток давления повышает сопротивление качению и расход энергии.
-
Используйте режим Eco. Электроника оптимизирует работу мотора и кондиционера.
-
Не держите батарею разряженной. При низком заряде генератор работает чаще, увеличивая расход топлива.
-
Планируйте маршруты. В городском цикле больше рекуперации, поэтому гибриды эффективнее именно там.
-
Регулярно обновляйте прошивку. Производители нередко корректируют алгоритмы управления.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использование несертифицированных зарядных устройств.
Последствие: перегрев батареи, снижение ёмкости.
Альтернатива: фирменные станции Exeed Power или сертифицированные сети FastVolt.
-
Ошибка: частое использование режима Sport.
Последствие: увеличенный расход энергии, перегрев моторов.
Альтернатива: использование адаптивного режима Comfort.
-
Ошибка: длительное хранение авто без движения.
Последствие: деградация батареи.
Альтернатива: ежемесячная подзарядка до 60-70 %.
А что если заряд закончится?
В этом и заключается преимущество последовательного гибрида: автомобиль не превращается в "кирпич". При полном разряде батареи в дело вступает бензиновый двигатель-генератор, который подаёт питание на электромоторы. Машина продолжает движение без потери динамики, а при следующей стоянке аккумулятор можно подзарядить от сети.
FAQ: Частые вопросы
Какой тип топлива используют гибриды Exlantix?
Обычный бензин АИ-95, который питает генератор. При этом колёса вращают только электромоторы.
Можно ли заряжать от бытовой розетки?
Да, полный заряд возможен от стандартной сети 220 В примерно за 8-9 часов.
Сколько стоит Exlantix ES в России?
На момент публикации — около 5,8 млн рублей, в зависимости от комплектации.
Как часто нужно обслуживать гибрид?
ТО проводится каждые 10 000 км, как у стандартных бензиновых автомобилей.
Что будет, если генератор выйдет из строя?
Машина сможет проехать несколько десятков километров только на аккумуляторе, но затем потребуется ремонт.
Мифы и правда о гибридных авто
Миф 1. Гибриды не подходят для российских дорог.
Правда: адаптация под климат и качество топлива давно решена, Exlantix доказал это рекордом.
Миф 2. Зарядка гибрида — хлопотное дело.
Правда: достаточно подключить кабель, как смартфон.
Миф 3. Батареи быстро деградируют.
Правда: производители дают гарантию до 8 лет или 200 000 км пробега.
Интересные факты
• Батареи Exlantix используют технологию NCM811 — ту же, что применяет Tesla.
• 42% рекуперации — один из лучших показателей в мире для последовательных гибридов.
• Для испытаний использовался реальный дорожный маршрут, а не полигон — редкий случай для рекордных замеров.
Исторический контекст
Первый последовательный гибрид появился ещё в 1997 году — им стала легендарная Toyota Prius. С тех пор технологии эволюционировали: если раньше запас хода не превышал 500 км, то современные модели, такие как Exlantix, приближаются к полутора тысячам. Этот рекорд стал символом новой эпохи — когда гибриды перестали быть компромиссом и превратились в полноценную альтернативу бензиновым и электрическим авто.
