Пока вы ищете розетку, Exlantix просто едет дальше: китайский гибрид поставил рекорд в России

Автомобили Exeed Exlantix вошли в "Книгу рекордов России", доказав, что китайские гибриды способны на серьёзные достижения не только в лабораторных тестах, но и в реальных дорожных условиях. Две модели — кроссовер Exlantix ET и купе Exlantix ES — преодолели рекордные расстояния без дозаправки и подзарядки, показав эффективность, сравнимую с топовыми электромобилями премиум-класса.

Как проходил рекордный заезд

Испытание проходило в Калининградской области по маршруту протяжённостью 1486,4 км. Машины двигались по обычным дорогам, включая городские улицы и загородные трассы, с соблюдением скоростного режима. Средняя скорость — 70 км/ч, температура воздуха — от 8 до 17 °C, то есть условия были максимально приближены к повседневным.

Для чистоты эксперимента использовалась система непрерывной видеофиксации. Экспертная комиссия контролировала процесс: топливный бак был опечатан, а уровень энергопотребления замеряли каждые 100 км. Все результаты фиксировались в официальном протоколе, направленном в национальный реестр рекордов.

"Exeed Exlantix ET и ES подтвердили высокий уровень энергоэффективности, превзойдя заявленные показатели производителя", — отметил представитель экспертной комиссии.

Кто рекордсмены

Exlantix ET — кроссовер, преодолевший 1361,6 км без дозаправки.

Exlantix ES — четырёхдверное купе, показавшее результат 1486,4 км.

Для последовательных гибридов (series hybrid) это абсолютный рекорд в России. Обе модели доказали, что современная гибридная технология способна сочетать экономичность электромотора с автономностью бензинового двигателя.

Технические показатели

Параметр Exlantix ET Exlantix ES Тип привода последовательно-гибридный последовательно-гибридный Дальность хода, км 1361,6 1486,4 Средняя скорость, км/ч 70 70 Расход энергии, кВт·ч/100 км 14,2 14,2 Температура воздуха 8-17 °C 8-17 °C Эффективность рекуперации 42 % 42 %

Что значит последовательный гибрид

Многие путают последовательные гибриды с обычными параллельными. На деле принцип работы отличается: двигатель внутреннего сгорания здесь не крутит колёса напрямую, а служит генератором, заряжающим батарею. Движение обеспечивают исключительно электромоторы.

Такой подход даёт стабильную тягу, низкий расход топлива и плавное ускорение. Кроме того, система рекуперативного торможения позволяет возвращать до 40% энергии обратно в аккумулятор — что и подтвердили рекордные испытания Exlantix.

Советы шаг за шагом: как продлить пробег гибрида

Следите за давлением в шинах. Недостаток давления повышает сопротивление качению и расход энергии. Используйте режим Eco. Электроника оптимизирует работу мотора и кондиционера. Не держите батарею разряженной. При низком заряде генератор работает чаще, увеличивая расход топлива. Планируйте маршруты. В городском цикле больше рекуперации, поэтому гибриды эффективнее именно там. Регулярно обновляйте прошивку. Производители нередко корректируют алгоритмы управления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование несертифицированных зарядных устройств.

Последствие: перегрев батареи, снижение ёмкости.

Альтернатива: фирменные станции Exeed Power или сертифицированные сети FastVolt.

Ошибка: частое использование режима Sport.

Последствие: увеличенный расход энергии, перегрев моторов.

Альтернатива: использование адаптивного режима Comfort.

Ошибка: длительное хранение авто без движения.

Последствие: деградация батареи.

Альтернатива: ежемесячная подзарядка до 60-70 %.

А что если заряд закончится?

В этом и заключается преимущество последовательного гибрида: автомобиль не превращается в "кирпич". При полном разряде батареи в дело вступает бензиновый двигатель-генератор, который подаёт питание на электромоторы. Машина продолжает движение без потери динамики, а при следующей стоянке аккумулятор можно подзарядить от сети.

FAQ: Частые вопросы

Какой тип топлива используют гибриды Exlantix?

Обычный бензин АИ-95, который питает генератор. При этом колёса вращают только электромоторы.

Можно ли заряжать от бытовой розетки?

Да, полный заряд возможен от стандартной сети 220 В примерно за 8-9 часов.

Сколько стоит Exlantix ES в России?

На момент публикации — около 5,8 млн рублей, в зависимости от комплектации.

Как часто нужно обслуживать гибрид?

ТО проводится каждые 10 000 км, как у стандартных бензиновых автомобилей.

Что будет, если генератор выйдет из строя?

Машина сможет проехать несколько десятков километров только на аккумуляторе, но затем потребуется ремонт.

Мифы и правда о гибридных авто

Миф 1. Гибриды не подходят для российских дорог.

Правда: адаптация под климат и качество топлива давно решена, Exlantix доказал это рекордом.

Миф 2. Зарядка гибрида — хлопотное дело.

Правда: достаточно подключить кабель, как смартфон.

Миф 3. Батареи быстро деградируют.

Правда: производители дают гарантию до 8 лет или 200 000 км пробега.

Интересные факты

• Батареи Exlantix используют технологию NCM811 — ту же, что применяет Tesla.

• 42% рекуперации — один из лучших показателей в мире для последовательных гибридов.

• Для испытаний использовался реальный дорожный маршрут, а не полигон — редкий случай для рекордных замеров.

Исторический контекст

Первый последовательный гибрид появился ещё в 1997 году — им стала легендарная Toyota Prius. С тех пор технологии эволюционировали: если раньше запас хода не превышал 500 км, то современные модели, такие как Exlantix, приближаются к полутора тысячам. Этот рекорд стал символом новой эпохи — когда гибриды перестали быть компромиссом и превратились в полноценную альтернативу бензиновым и электрическим авто.