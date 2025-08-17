Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:59

Как страшилки об электромобилях повторяют путь мифов о мобильниках и мониторах

Эксперт Трушкова: уровень излучения в гибридных авто безопасен для человека

Опасения, что гибридные автомобили "фонят" и угрожают здоровью, не имеют под собой оснований. Тема всплывает регулярно, но специалисты уверяют: уровень электромагнитного излучения в таких машинах безопасен и значительно ниже установленных норм.

Развеянный миф

Поводом для разговоров стали слухи о том, что некоторые китайские автомобили якобы превышают санитарные нормы по радиации. Однако директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова прояснила ситуацию.

"Бояться "радиации” от электромобилей не стоит. Электромагнитные поля, возникающие от работы тягового электромотора, инвертора и высоковольтных проводов, не представляют опасности для здоровья. Повышенные показатели фиксируются только рядом с неэкранированными участками", — объяснила Трушкова.

Эксперт добавила, что санитарные нормативы изначально рассчитаны на длительное воздействие излучения, а в гибридных и электрических авто оно кратковременно и минимально. Производители дополнительно внедряют многослойную защиту проводки, металлические кожухи и ферритовые фильтры. Всё это снижает интенсивность полей до показателей, сопоставимых с бытовой техникой.

Почему это безопасно

Интенсивность электромагнитного поля снижается уже на небольшом расстоянии. Водитель и пассажиры сидят как минимум в полуметре от источников, при этом кабели тщательно изолированы. Международные организации, включая Всемирную организацию здравоохранения, также не зафиксировали каких-либо доказанных рисков для здоровья при эксплуатации электромобилей.

Для сравнения: ноутбук, мобильный телефон или даже микроволновая печь создают более заметное электромагнитное излучение вблизи пользователя. При этом эти устройства давно стали частью повседневности, и серьёзных опасений у людей они больше не вызывают.

Исторический контекст страхов

Каждая новая технология проходила через волну подозрений. Вспомним, как люди боялись телевизоров, затем компьютерных мониторов и мобильных телефонов. С годами эти страхи растворились в опыте реальной эксплуатации. С гибридами и электрокарами история повторяется: слухи возникают быстрее, чем накапливается научная база, но подтверждений угрозы так и нет.

"Основной опасностью на дороге по-прежнему остаются нарушения правил и невнимательность водителей", — подчеркнула Трушкова.

