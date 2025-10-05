Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota Highlander
Toyota Highlander
© Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:49

Ещё вчера — игрушка для богачей, сегодня — находка для прагматиков: что творится с гибридами

"Авито Авто": цены на подержанные гибриды в России снизились почти на 9% за год

На российском рынке подержанных автомобилей наблюдается явное оживление — особенно в сегменте гибридов. Цены снижаются, интерес растет, а некоторые модели теряют в стоимости десятки процентов. Всё это говорит о формировании новой реальности: автомобили с двойной силовой установкой постепенно становятся доступнее для широкого круга покупателей.

Гибриды перестают быть роскошью

Летом 2025 года специалисты платформы "Авито Авто" зафиксировали падение средней стоимости подержанных гибридных автомобилей почти на 9% по сравнению с прошлым годом — до отметки около 2 миллионов рублей. При этом количество объявлений о продаже выросло на 12,7%, а спрос — на 7,9%. Это редкий случай, когда снижение цен не ведет к снижению интереса, а наоборот, подталкивает его вверх.

Toyota Highlander и другие модели подешевели

Особенно заметно просели в цене крупные и премиальные кроссоверы. Так, гибридный Toyota Highlander стал дешевле на 23% — теперь его можно купить в среднем за 3,9 миллиона рублей. Geely Monjaro потерял 22,5% и стоит около 2,8 миллиона. Гибрид Voyah Free снизился в цене на 18,5% (до 3,8 миллиона), а Li Auto L7 — на 16,4% (до 5,6 миллиона). Это серьезное изменение для рынка, где такие автомобили еще недавно считались нишевыми и недоступными.

Модель Средняя цена (руб.) Изменение цены
Toyota Highlander Hybrid 3 900 000 -23%
Geely Monjaro Hybrid 2 800 000 -22,5%
Voyah Free 3 800 000 -18,5%
Li Auto L7 5 600 000 -16,4%

Что стоит за падением цен

Эксперты рынка объясняют ситуацию сразу несколькими факторами. Во-первых, расширением ассортимента — на российском рынке появилось больше моделей из Китая, включая гибриды Geely, Aito и Lynk & Co. Во-вторых, укреплением курса рубля и снижением логистических издержек. В-третьих, изменением потребительских предпочтений: всё больше россиян обращают внимание на экономию топлива и ресурс агрегатов.

Кроме того, заметно улучшилось сервисное обслуживание таких машин. Гибридные технологии перестали быть редкостью — теперь даже в небольших городах можно найти станции, где обслуживают аккумуляторы и силовые установки.

Как растет спрос

На фоне снижения цен спрос на гибриды некоторых брендов буквально взлетел. По данным "Авито Авто", интерес к автомобилям Kia вырос на 89,2%, Aito — на 74,3%, Geely — на 68,8%, Lynk & Co — на 66,5%.

Отдельного внимания заслуживает гибридный Toyota RAV4, спрос на который увеличился почти вдвое — на 90,6%. Также в лидерах по интересу оказались Geely Monjaro (+79,7%) и Lexus ES (+68,8%). Эти модели сочетают проверенную надежность с технологичностью, оставаясь привлекательными даже на вторичном рынке.

Советы: как выбрать подержанный гибрид

  1. Проверяйте состояние батареи. Основной риск при покупке гибрида — деградация аккумулятора. Перед сделкой стоит сделать диагностику в специализированном сервисе.

  2. Изучите историю обслуживания. Сервисная книжка с отметками о замене масла в трансмиссии и охлаждающей жидкости — признак аккуратного владельца.

  3. Не экономьте на проверке пробега. Электронные системы фиксируют реальный километраж, и его корректировка встречается реже, но всё же возможна.

  4. Сравнивайте мощность и тип гибридной установки. Полноценные гибриды (HEV) экономичнее, чем мягкие (MHEV), а подключаемые (PHEV) дают больший запас хода на электричестве.

Ошибки при покупке → Последствия → Альтернатива

  • Игнорирование диагностики батареи → возможные расходы до 500 000 руб. → перед покупкой обратиться в профильный сервис.

  • Покупка у перекупщика без истории → риск скрытых ремонтов → искать автомобили с подтвержденным пробегом и оригинальными ПТС.

  • Погоня за низкой ценой → компромисс по техническому состоянию → лучше выбрать модель с меньшим оснащением, но в хорошем состоянии.

А что если выбрать новый гибрид?

Если рассматривать покупку нового автомобиля, стоит помнить, что ценовой разрыв между новым и подержанным гибридом постепенно сокращается. Многие бренды предлагают привлекательные условия: расширенные гарантии на батареи (до 8 лет), низкие ставки по кредиту и программы трейд-ина. Это делает переход на гибридные технологии еще более доступным.

Формат покупки Средняя цена Преимущества
Подержанный гибрид от 2 млн руб. Доступная цена, широкий выбор
Новый гибрид от 3 млн руб. Гарантия, современное оснащение

Плюсы и минусы гибридов

Плюсы Минусы
Экономия топлива и снижение расходов Стоимость замены батареи
Тихая работа двигателя Меньше выбор запчастей
Налоговые льготы и доступ в "экозоны" Удорожание при ремонте
Более экологичный выхлоп Сложнее диагностика без опыта
Высокая ликвидность на рынке Не везде есть сервисная поддержка

FAQ

— Как выбрать подержанный гибрид?
Главное — проверка батареи, пробега и истории обслуживания. Лучше обращаться к официальным дилерам или крупным онлайн-площадкам.

— Сколько стоит обслуживание гибридного авто?
ТО обойдется в среднем на 10-20% дороже, чем у бензинового аналога, но расходы компенсируются экономией топлива.

— Что лучше: гибрид или электромобиль?
Для города и коротких поездок электрокар выгоднее. Для дальних маршрутов гибрид — компромисс между экономией и автономностью.

Мифы и правда

Миф: гибриды быстро теряют мощность.
Правда: современные батареи служат более 8 лет без заметной потери емкости.

Миф: гибриды невозможно обслуживать в России.
Правда: количество сертифицированных сервисов растет, особенно в крупных городах.

Миф: гибриды не оправдывают свою цену.
Правда: при активной эксплуатации экономия топлива и налоговых платежей делает их выгоднее бензиновых аналогов.

3 интересных факта

• Первые гибриды Toyota Prius появились на российском рынке более 15 лет назад.
• В Москве уже есть автопарки такси, полностью состоящие из гибридов.
• Китайские бренды, такие как Geely и Aito, за последние два года вывели более десяти моделей гибридов для Европы и СНГ.

Исторический контекст

Еще десять лет назад гибридные автомобили воспринимались как экзотика. Сегодня это устойчивый тренд, подкрепленный цифрами и реальной экономией. Российские покупатели стали прагматичнее, выбирая технологии, которые позволяют сократить расходы на топливо и не зависеть от перепадов цен на бензин.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование North Detailing: 11 из 15 водителей считают, что машина едет лучше после мойки сегодня в 10:21
Машина поехала лучше после мойки? Нет, ты не сходишь с ума — вот почему так кажется

Многие водители уверены, что машина после мойки едет лучше. Это иллюзия или есть реальные причины? Разбираемся в науке и психологии этого эффекта.

Читать полностью » Genesis GV70 признан самым надёжным дизельным автомобилем в России — данные компании сегодня в 9:53
Гибриды наступают, но не всех возьмут в будущее: какие дизели переживут всё

Genesis GV70 возглавил список самых надёжных дизельных машин в России. В новом рейтинге — неожиданные результаты и важные выводы для покупателей.

Читать полностью » Автопроизводители сообщили, что бензин с октановым числом ниже 92 больше не используется в РФ сегодня в 9:26
На колонке цифры одинаковые, а в бензобаке — разная химия: почему это важно

Высокое октановое число кажется залогом мощности и экономии, но в действительности не всегда приносит пользу. Разбираемся, стоит ли переплачивать за "сотый" бензин.

Читать полностью » Exeed Exlantix установили рекорд России по дальности хода гибридов сегодня в 8:49
Пока вы ищете розетку, Exlantix просто едет дальше: китайский гибрид поставил рекорд в России

Автомобили Exeed Exlantix установили рекорд дальности хода в России, пройдя почти полторы тысячи километров без дозаправки — как им это удалось?

Читать полностью » Автоинженер: зимой можно заливать топливо с минимальным октановым числом сегодня в 8:25
Этот бензин спасает мотор в -30: что заливают опытные водители

Зимний бензин — не миф, а реальность. Почему важно учитывать сезон даже при выборе топлива, как отличить зимний сорт и можно ли лить 98-й вместо 92-го — рассказываем подробно.

Читать полностью » Jetour готовит выпуск в России гибридной версии кроссовера T1 мощностью до 598 л. с. сегодня в 7:43
598 лошадей против всех стереотипов: гибрид Jetour T1 показал, что китайцы умеют делать спорткары

Jetour готовит мощный гибридный кроссовер T1 для России — с двумя электромоторами, рекордной мощностью и запасом хода 220 км. Но как он изменит рынок?

Читать полностью » Эксперт по безопасности: хранить огнетушитель в багажнике — опасно сегодня в 7:14
Не ждите дыма: вот почему огнетушитель в машине важнее аптечки

Многие водители воспринимают огнетушитель как формальность, но именно этот простой прибор способен остановить пожар, если знать, как выбрать и где его хранить.

Читать полностью » Аналитики: доля электромобилей в Японии остаётся на уровне 2% из-за высокой цены батарей сегодня в 6:39
Япония нажала газ в пол: как крошечные машины обогнали гигантов

Японцы снова выбрали маленькие, но практичные автомобили. Какие модели стали хитами продаж и почему электрокары пока не смогли завоевать рынок — читайте в материале.

Читать полностью »

Новости
Технологии
iPhone 17 Pro Max признан самым высокооценённым устройством Apple по версии AnTuTu
Спорт и фитнес
Фитнес-инструкторы объяснили, как интервальная нагрузка помогает сжигать жир
Наука
Астрономы обнаружили новый квазиспутник Земли 2025 PN7 размером 19 метров
Красота и здоровье
Диетологи: каши быстрого приготовления содержат меньше витаминов и клетчатки, чем цельнозерновые
Еда
Масло из петрушки сохраняет аромат зелени и витамины дольше заморозки
Красота и здоровье
Кардиолог Шайлеш Сингх заявил, что высокий холестерин чаще связан с образом жизни, а не с генами
Туризм
В Испании ввели новые штрафы за пьянство, нелегальную аренду жилья и нарушение дресс-кода
Питомцы
Ветеринар Дьяченко объяснила, почему не все кошки реагируют на кошачью мяту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet