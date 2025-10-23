Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota Aqua 103
Toyota Aqua 103
© commons.wikimedia.org by Tennen-Gas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:25

Ездят ради природы — загрязняют сильнее: парадокс владельцев гибридов

Европейская федерация транспорта: гибриды выбрасывают лишь на 19% меньше CO2

Когда гибридные электромобили только появились на рынке, их представляли как идеальный компромисс между экологией и удобством. Автопроизводители уверяли: эти машины способны снизить выбросы углекислого газа почти в четыре раза по сравнению с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Однако свежие данные Европейской федерации транспорта и окружающей среды поставили эти утверждения под сомнение.

Гибриды и реальность: что показали замеры

Исследование, проведённое организацией, занимающейся вопросами устойчивого транспорта, охватило 800 тысяч автомобилей в Европе. За три года — с 2021 по 2023 — эксперты анализировали данные бортовых датчиков, фиксирующих реальный расход топлива. Оказалось, что подключаемые гибриды выбрасывают в атмосферу всего на 19% меньше CO₂, чем машины с обычным двигателем. Ранее считалось, что разница достигает 75%.

То, что должно было стать экологическим прорывом, превратилось в повод для скепсиса. Многие водители просто не используют электропривод так часто, как предполагалось при разработке.

"В обычном подключаемом гибриде двигатель внутреннего сгорания не используется до тех пор, пока аккумулятор не разрядится. Однако при желании пользователь автомобиля может включить и двигатель внутреннего сгорания", — пояснил профессор Чешского технического университета Ян Мацек.

В реальных условиях гибриды ездят на электротяге лишь в 27% случаев. Большую часть пути они проходят, используя бензин или дизель.

"Сейчас всё зависит от клиента, а затем вопрос в том, насколько активно используется двигатель внутреннего сгорания, чтобы электродвигатель ещё мог обеспечить запас хода", — добавил Мацек.

Сравнение: выбросы разных типов автомобилей

Тип автомобиля Средние выбросы CO2(г/км) Разница с бензиновым авто
Бензиновый двигатель 160 -
Дизельный двигатель 145 -9%
Подключаемый гибрид 130 -19%
Полностью электрический 0 -100%

Как видно, гибриды не оправдали ожиданий: они не становятся действительно "зелёными", если владелец не заряжает их регулярно и полагается на ДВС.

Почему данные расходятся с ожиданиями

Главная причина — поведение водителей. Исследователи выяснили, что многие владельцы подключаемых гибридов используют электродвигатель только на коротких дистанциях, а для дальних поездок предпочитают бензин. Кроме того, некоторые модели имеют небольшой запас хода на электричестве — всего 40-60 км. В городских условиях этого достаточно, но на трассе аккумулятор быстро разряжается.

"Подключаемые гибриды — это всего лишь временный и переходный вариант. Гибрид — это не хороший автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и не хороший электромобиль, это просто нечто среднее и требует множества компромиссов", — заявил исполнительный директор Чешской ассоциации электромобильности Лукаш Хаташ.

Советы шаг за шагом: как выбирать гибрид осознанно

  1. Проверяйте запас хода. Для городских поездок достаточно 50 км, но если вы живёте за пределами мегаполиса, ищите модели с увеличенной батареей.

  2. Регулярно заряжайте аккумулятор. Подключаемый гибрид без зарядки превращается в обычный автомобиль.

  3. Сравнивайте расход топлива. Важно учитывать не заявленные, а реальные данные, которые публикуют независимые тесты.

  4. Оцените инфраструктуру. Если поблизости нет зарядных станций, эксплуатация гибрида теряет смысл.

  5. Следите за обновлениями ПО. Некоторые производители выпускают прошивки, повышающие эффективность электропривода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Владелец не подзаряжает гибрид от сети.
    Последствие: Расход топлива растёт, а выгоды для экологии исчезают.
    Альтернатива: Установить домашнюю зарядную станцию или подключать автомобиль на парковке.

  • Ошибка: Покупка гибрида ради налоговых льгот, а не ради экологичности.
    Последствие: Уровень выбросов остаётся высоким.
    Альтернатива: Рассмотреть полностью электрические модели — они быстро дешевеют.

А что если гибриды исчезнут?

Если тенденция сохранится, гибридные автомобили могут стать лишь промежуточным этапом перед массовым переходом на электромобили. В ЕС уже обсуждают возможность ограничения продаж гибридов после 2035 года. Основной упор делается на развитие чистых электрокаров и батарейных технологий.

С другой стороны, в странах с холодным климатом и слабой зарядной инфраструктурой гибриды пока остаются компромиссным решением. Они позволяют не зависеть полностью от розетки, сохраняя привычный комфорт.

Плюсы и минусы гибридов

Плюсы Минусы
Экономия топлива в городе Высокая цена
Возможность зарядки от сети Сложное обслуживание
Тихая работа электродвигателя Ограниченный запас хода на электричестве
Низкие налоги в ряде стран Реальные выбросы выше ожидаемых

Мифы и правда

Миф 1: Гибриды полностью экологичны.
Правда: Только при частом использовании электропривода. Иначе их эффективность минимальна.

Миф 2: Гибриды выгоднее в эксплуатации.
Правда: Это зависит от частоты зарядки и стиля езды. На трассе расход может быть выше, чем у дизеля.

Миф 3: Батарея служит дольше двигателя.
Правда: Современные аккумуляторы долговечны, но замена по-прежнему дорогостоящая.

FAQ

Как выбрать гибридный автомобиль?
Смотрите на реальный запас хода, мощность электродвигателя и возможность быстрой зарядки.

Что выгоднее — гибрид или электрокар?
В долгосрочной перспективе электромобиль экономичнее: меньше затрат на топливо и обслуживание.

Сколько стоит зарядка гибрида?
При зарядке от бытовой сети стоимость энергии в 5-6 раз ниже, чем цена эквивалентного количества бензина.

Интересные факты

  1. Первые гибридные автомобили появились ещё в начале XX века, задолго до появления Tesla.

  2. В некоторых странах водители гибридов могут бесплатно парковаться и пользоваться выделенными полосами.

  3. В Чехии, по данным бюро страховщиков, зарегистрировано около 25 тысяч электромобилей и 20 тысяч гибридов, при этом автомобилей с ДВС — более шести миллионов.

Исторический контекст

Первые массовые гибриды, такие как Toyota Prius, произвели революцию в начале 2000-х. Тогда казалось, что это будущее автомобилестроения. Однако развитие аккумуляторов и падение цен на литий ускорили переход к "чистым" электрокарам. Сегодня гибриды остаются лишь промежуточным звеном — важным, но не конечным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Министерство внутренних дел Италии: водители старше 65 лет вдвое чаще попадают в аварии сегодня в 4:25
Когда годы за рулём становятся приговором: новый закон потряс водителей

Италия решилась на радикальный шаг — ограничить вождение для пожилых. Новая реформа обещает повысить безопасность, но вызывает бурные споры о свободе и справедливости.

Читать полностью » Ford отзывает 1,45 млн автомобилей Ford и Lincoln из-за неисправности камеры заднего вида сегодня в 4:03
Ford снова под прицелом: как неисправная камера может превратить парковку в катастрофу

Ford отзывает почти 1,5 миллиона автомобилей из-за проблем с камерой заднего вида, угрожающей безопасности водителей.

Читать полностью » Interbrand: Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом 2025 года сегодня в 3:25
Когда автомобили перестали быть машинами: бренды, которые хотят стать Apple на колёсах

Toyota вновь возглавила рейтинг автопроизводителей, но до лидеров ИТ-сектора ей далеко. Почему даже самые дорогие авто уступают Apple и Microsoft?

Читать полностью » Запрет бензиновых мотоциклов во Вьетнаме может затронуть почти 2 тысячи дилеров и 200 поставщиков сегодня в 3:15
Под ударом Honda: почему во Вьетнаме может рухнуть гигантский рынок мотоциклов

Вьетнам готовится запретить бензиновые мотоциклы, ставя под угрозу лидеров рынка и создавая возможности для роста электромотоциклов.

Читать полностью » Электронная тормозная система повышает стабильность грузовика при резком торможении сегодня в 2:53
Тормоз мгновенный, удар неожиданный: почему "Внимание EBS" пугает водителей легковушек

Грузовики с EBS работают быстрее и безопаснее, но для водителей легковых машин это сигнал держаться на дистанции и быть готовым к резким торможениям.

Читать полностью » Kathmandu Post: за пять лет импорт электромобилей в Катманду вырос в 70 раз сегодня в 2:16
Смог, который можно потрогать: как электромобили спасают Катманду

Катманду задыхается от смога, но спасение приходит оттуда, откуда не ждали — из автосалонов. Как Непал превращает воздух в капитал, а электричество — в чистый транспорт.

Читать полностью » Металл автомобилей ржавеет в закрытых паркингах из-за влажности и плохой вентиляции сегодня в 1:49
Тихая угроза для авто: почему крытые стоянки превращают металл в жертву коррозии

Длительное хранение автомобиля в закрытом паркинге может привести к ржавчине и повреждению лакокрасочного покрытия. Узнайте, как защитить машину.

Читать полностью » Автоэксперт: BMW X7 остаётся самым комфортным кроссовером марки сегодня в 1:27
Как выбрать свой BMW: комфорт, драйв или универсальность

BMW продолжают удерживать лидерство в мире премиальных авто. Мы разобрались, какие модели заслуженно считаются лучшими и почему они так популярны.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Возвращение к бегу после долгого отдыха: рекомендации ортопедов и инструкторов
Наука
Фильмы отражают черты характера и эмоциональные особенности зрителей — Эмили Уолш
Культура и шоу-бизнес
Редкая карточка Майкла Джордана 1986 года с автографом ушла с молотка за 2,7 млн долларов
Красота и здоровье
Елена Смирнова объяснила, почему долгие перелёты повышают риск образования тромбов
Садоводство
Садовая краска для деревьев заменяет известковую побелку и защищает кору — Анастасия Коврижных
Спорт и фитнес
Домашние комплексы йоги от 5 до 60 минут для всех уровней — мнение инструкторов
Питомцы
Породы собак, которые хорошо переносят одиночество: шарпей, французский бульдог и грейхаунд
Авто и мото
Средний чек на зимние шины в России вырос на 24% до 35 527 рублей — аналитики "Мегамаркета"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet