Шуя, пл. И. Волкова, 1
Шуя, пл. И. Волкова, 1
© commons.wikimedia.org by Константин Лосевский is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 18:25

Шуя: город, где родилось первое русское мыло и до сих пор варят его по старинке

Шуя: история, достопримечательности и храмы старинного города

Шуя — живописный город на реке Теза, где купеческая история соседствует с православными святынями, а аромат мыла и звон колоколов напоминают о славном ремесленном прошлом. Этот древний уголок Ивановской области бережно хранит свою самобытность, сохранив архитектуру XIX века, купеческие усадьбы и множество храмов, которые делают Шуйу одним из духовных центров Центральной России.

Город князей и мастеров

История Шуи уходит в глубину веков: город, по преданиям, возник ещё в XII столетии. На протяжении двух веков он принадлежал князьям Шуйским — потомкам суздальских правителей. Один из них, Василий Шуйский, вошёл в историю как последний царь из рода Рюриковичей.

Название Шуя впервые упоминается в 1539 году в летописях о походе казанского хана Сафа-Гирея. Эта дата и считается официальным годом основания города. Уже в XVI-XVII веках здесь бурно развивался овчинно-шубный промысел, благодаря которому горожан прозвали "шубниками".

Купеческий расцвет и ремесленные традиции

С XVIII века Шуя стала важным промышленным и торговым центром. В этот период активно развиваются текстильное производство и знаменитое мыловарение, которое прославило город на всю Россию. Первая мыловарня появилась в 1622 году, а изображение мыла вошло в городской герб по распоряжению Екатерины II.

Сегодня традиции продолжаются: в 2004 году открылся музей мыла, где можно сварить собственное мыло по старинным рецептам.

Ткацкое ремесло зародилось в XVII веке. Первая полотняная фабрика была основана Павлом Игумновым в 1705 году, а купцы Киселёвы позже наладили поставки хлопка, превратив Шуйу в центр текстильной промышленности.

Вкус и аромат истории

В конце XIX века в Шуе построили ликёро-водочный завод, который стал одним из лучших в империи. Завод снабжался водой из 42-метровой артезианской скважины и производил до 250 000 декалитров вина в год. Сегодня продукция предприятия — желанный сувенир и важная часть местной экономики.

Храмы и духовные святыни

Шуя славится своими храмами и монастырями. До революции здесь насчитывалось более двадцати церквей, и сегодня многие из них восстановлены.

Воскресенский собор

Главный символ города — 106-метровая колокольня Воскресенского собора, одна из самых высоких в России. Здесь хранилась чудотворная Шуйско-Смоленская икона Божией Матери, с которой связано множество легенд.

Когда в Шуе свирепствовала чума, местный иконописец написал образ Богородицы, и эпидемия отступила. Художник заметил, что каждое утро младенец на руках Богоматери менял положение — так явилось первое из 109 чудес, связанных с иконой.

В 1722 году, по пути в Персидский поход, Пётр I лично посетил Шуйу и пожелал забрать икону с собой, но жители умолили оставить святыню в городе.

Другие храмы

  • Покровская церковь (XVIII век) — действует по сей день, находится рядом с Воскресенским собором.
  • Преображенский храм - возведён в XIX веке на месте княжеского двора; единственный, который не закрывали даже в советский период.
  • Церковь Петра и Павла - построена на месте захоронения жертв холеры 1831 года.

Паломников привлекает памятник у Вознесенского храма, установленный в память о погибших защитниках святынь в 1918 году, когда горожане восстали против разграбления церквей.

Купеческая Шуя

В городе сохранились старинные здания — торговые ряды, усадьбы фабрикантов, больница Киселёвых, тюремный замок XVI века и здание городской управы, где сегодня работает Литературно-краеведческий музей имени Константина Бальмонта.

Особой гордостью горожан считается Шуйский Арбат - пешеходная улица Малахия Белова, где до сих пор царит атмосфера XIX века. Здесь приятно гулять, слушая уличных музыкантов, фотографироваться у фонтана и любоваться фасадами купеческих особняков.

Как провести день в Шуе

  1. Начните утро с прогулки по набережной Тезы и подъемом на Воскресенскую колокольню.
  2. Посетите музей мыла — сделайте собственное ароматное мыло.
  3. Пройдитесь по Шуйскому Арбату, загляните в торговые ряды и музей Бальмонта.
  4. Пообедайте в ресторане "Шуйский двор", где подают блюда по старинным рецептам.
  5. Завершите день прогулкой по парку культуры и отдыха с сохранившимися скульптурами XVIII века.

FAQ

Как добраться до Шуи?
Из Москвы — поездом или автобусом до Иванова, далее 30 км маршруткой или такси.

Когда лучше ехать?
Весной и летом: в это время открываются храмы, работают экскурсии и фестивали ремёсел.

Что привезти из Шуи?
Ароматное мыло ручной работы, ликёро-водочные изделия, текстиль, открытки с видом Воскресенского собора.

Исторический контекст

Шуя — город, где история переплелась с легендами. Здесь Пётр I преклонился перед чудотворной иконой, где мыловары создали ремесло, вошедшее в герб, а купцы построили храмы и школы. Этот город хранит память о древней Руси и купеческом размахе XIX века, продолжая жить в ритме тихой провинциальной гармонии.

