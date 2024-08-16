Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 88,796
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 98,3232
Евгения Гуцул отреагировала на возможное объединение Молдавии с Румынией
  1. Главная
  2. Мир

Глава Гагаузии: Если Молодова объединится с Румынией, то мы проведем свой референдум

Евгения Гуцул отреагировала на возможное объединение Молдавии с Румынией

Гагаузия в случае попыток объединения Молдавии с Румынией может провести референдум и спросить о желании такого объединения у ее жителей, заявила РИА Новости глава региона Евгения Гуцул.

"Поэтому все, конечно, через референдум... Мы должны действовать по решению, по мнению жителей Гагаузии", - сказала Гуцул в кулуарах съезда блока "Победа" в Москве, комментируя информацию об объединении Румынии и Молдавии.

Ранее, лидер Гагаузии заявляла, что в случае объединения Молдавии и Румынии, республика может провозгласить независимость и выйти из состава Молдовы.

Согласно опросам, проводимым в Молдавии, большинство жителей не поддерживают присоединения республики к Румынии. Так, согласно данным опроса, проведенного Институтом развития и социальных инициатив в декабре, 53,7% граждан Молдовы выступили против объединения с Румынией. Когда в феврале 2024 года был задан аналогичный вопрос, 50% молдаван также высказались против присоединения страны к Румынии.

Фото: commons.wikimedia.org

Мир

Bloomberg: страны ЕС в НАТО наращивают силы в Тихом океане

Bloomberg: страны ЕС в НАТО наращивают силы в Тихом океане

Европейские государства в блоке НАТО увеличивают военное присутствие в Тихом океане, стремясь противостоять Поднебесной. Об этом пишет Bloomberg.

Читать полностью
В Хорватии с 1 января 2025 года вводят обязательную военную службу

В Хорватии с 1 января 2025 года вводят обязательную военную службу

Хорватия с 1 января 2025 года введет в стране обязательную военную службу. Об этом сообщил глава Минобороны страны Иван Анушич. Он объяснил такое решение глобальной ситуацией в сфере безопасности.

Читать полностью

Общество

41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения

41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения

Рэпер Тимати отметил день рождения в тесном семейном кругу с мамой и детьми.

Читать полностью
Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи

Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи

Певица Полина Гагарина похвасталась тем, что её семья пополнилась новым членом.

Читать полностью

Новости