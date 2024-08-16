Глава Гагаузии: Если Молодова объединится с Румынией, то мы проведем свой референдум

Гагаузия в случае попыток объединения Молдавии с Румынией может провести референдум и спросить о желании такого объединения у ее жителей, заявила РИА Новости глава региона Евгения Гуцул.

"Поэтому все, конечно, через референдум... Мы должны действовать по решению, по мнению жителей Гагаузии", - сказала Гуцул в кулуарах съезда блока "Победа" в Москве, комментируя информацию об объединении Румынии и Молдавии.

Ранее, лидер Гагаузии заявляла, что в случае объединения Молдавии и Румынии, республика может провозгласить независимость и выйти из состава Молдовы.

Согласно опросам, проводимым в Молдавии, большинство жителей не поддерживают присоединения республики к Румынии. Так, согласно данным опроса, проведенного Институтом развития и социальных инициатив в декабре, 53,7% граждан Молдовы выступили против объединения с Румынией. Когда в феврале 2024 года был задан аналогичный вопрос, 50% молдаван также высказались против присоединения страны к Румынии.

Фото: commons.wikimedia.org