Собаки-северяне: один кричит, другой молчит, но оба способны обрушить привычный уклад

Маламут и хаски часто кажутся похожими породами, особенно если судить по фотографиям в интернете. Но стоит поставить этих собак рядом, как сходство исчезает. Они разные буквально во всём: в поведении, характере, реакции на людей и даже в том, как выражают эмоции.

Характер и повадки

Хаски известен своей разговорчивостью. Его голос можно услышать чаще, чем хотелось бы хозяину: пёс поёт, воет и буквально комментирует всё вокруг. Иногда это похоже на бесконечную песню, которая крутится в режиме повтора. Соседи точно узнают о новом жильце, ведь молчать хаски не умеет.

Маламут, напротив, предпочитает тишину. Он не станет жаловаться без причины и "включает голос" лишь тогда, когда считает это действительно важным.

Упрямство и независимость

Маламут отличается сильным характером и врождённым упрямством. Если он выбрал место для отдыха, переубедить его почти невозможно. Даже если придётся переступать через спящего питомца, своё решение он менять не станет.

Хаски же больше сосредоточен на игре и общении. Для него не так важно, кто в доме главный, зато важно внимание и весёлое времяпрепровождение.

Сравнение пород