Голубые глаза собаки
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:54

Ваш хаски убегает при первой возможности? Учёные нашли главную причину — и она удивит вас

У породы хаски нет осознанного желания разрушать ваш дом

Сибирский хаски — порода, в которой соединились энергия северного ветра, грация волка и преданность собаки-компаньона. Их узнают с первого взгляда: густая шерсть, голубые глаза, уверенная походка. Но за эффектной внешностью скрывается характер, не каждому по силам. Вокруг хаски сложилось множество мифов — от "неуправляемых разрушителей" до "диких волков в квартире". Разберёмся, где правда, а где выдумка.

Хаски — разрушители?

Миф!
Да, хаски могут разнести диван в клочья или перекусить зарядку от телефона. Но делают это не из злобы, а от скуки, тревоги или нехватки активности. Виной — не "плохая" собака, а недостаток внимания и игр.

Хаски — умная и эмоциональная порода. Ей нужно движение, новые впечатления и общение. Если этого нет, пёс находит себе развлечение сам — и обычно страдает мебель. Решение простое: больше прогулок, игр и дрессировки, где собака может выплеснуть энергию.

"У породы хаски нет осознанного желания разрушать ваш дом. У такого поведения обязательно есть первопричина", — отмечают кинологи.

Хаски — очень любвеобильные

Правда!
Хаски — социальные, ориентированные на человека и других животных. Они не стремятся доминировать и редко проявляют агрессию. Важно только, чтобы хозяин стал для собаки "лидером стаи" — уверенным, последовательным и спокойным.

Такой питомец не будет спорить, но и слепо подчиняться не станет. Хаски уважает человека, если видит в нём надёжного партнёра. С детьми эти собаки ласковы, но энергичны — заигравшись, могут нечаянно толкнуть, поэтому важно контролировать взаимодействие.

Хаски нужны долгие прогулки

Миф!
Продолжительность прогулок зависит не от породы, а от темперамента и здоровья конкретной собаки. Хаски действительно выносливые, но это не значит, что их нужно изматывать километрами бега.

Куда важнее содержание прогулки: совместные игры, команды, бег за велосипедом, апортировка. Даже час активного общения полезнее, чем три часа скучного хождения по кругу.

Если нагрузку не дозировать, собака может стать перевозбуждённой — и проявить разрушительную энергию дома.

Хаски сильно линяют

Правда!
От этой породы действительно много шерсти. Особенно весной и осенью, когда меняется подшёрсток. Чтобы не утонуть в пушистом облаке, стоит обзавестись фурминатором и роботом-пылесосом.

Регулярное вычёсывание (минимум 3 раза в неделю) помогает избежать колтунов и поддерживать кожу в здоровом состоянии. Купание в период линьки стоит проводить с шампунем для густой шерсти, который укрепляет волосяные луковицы и облегчает расчёсывание.

"Если заводите хаски, разумно завести сразу и робот-пылесос", — шутят заводчики.

Хаски не могут жить в городской квартире

Миф!
Эти собаки прекрасно адаптируются к жизни в квартире, если получают достаточно умственной и физической нагрузки. Проблемы начинаются, когда активное животное сутками остаётся в одиночестве.

Чтобы питомец не скучал, можно установить интерактивные игрушки, научить его трюкам, которые тренируют мозг. Достаточно двух прогулок по часу, чтобы хаски чувствовал себя счастливым даже в мегаполисе.

Главное — внимание и регулярные занятия. Тогда даже небольшая квартира не станет тюрьмой.

Новичок не справится с хаски

Миф!
Опыт помогает, но не обязателен. Хаски поддаётся дрессировке, если хозяин проявляет терпение и последовательность. Однако это порода с характером — если вы ждёте слепого послушания, вас ждёт разочарование.

Занятия должны быть интересными и динамичными. Скучные повторения команд быстро утомляют собаку, и она теряет мотивацию. Лучше использовать игровые методы, поощрение лакомством и похвалой.

Для начинающих подойдёт курс "управляемая прогулка" или "контакт с собакой" - они помогают наладить взаимопонимание и сделать прогулки безопасными.

Хаски склонны убегать

Правда!
Инстинкт движения заложен в породе на генетическом уровне. Хаски разводили как ездовых собак — бег для них естественное состояние. Поэтому питомец может сорваться с поводка, если видит что-то интересное: птицу, белку или просто открытые ворота.

Чтобы этого избежать, важно:

  • с раннего возраста тренировать команду "ко мне";
  • гулять только на надёжном поводке;
  • установить высокий забор или GPS-ошейник, если собака живёт на участке.

Активные игры, бег рядом с велосипедом или каникрос помогают направить энергию в нужное русло и предотвратить побеги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Держать хаски без регулярных занятий.
    Последствие: Скука, разрушительное поведение.
    Альтернатива: Игры, пробежки, дрессировка 2-3 раза в неделю.

  • Ошибка: Считать, что хаски — сторожевая собака.
    Последствие: Разочарование и отсутствие охраны.
    Альтернатива: Хаски — компаньон, а не охранник. Лучше выбрать породы вроде ротвейлера или немецкой овчарки.

  • Ошибка: Мыть собаку слишком часто.
    Последствие: Сухая кожа, ломкость шерсти.
    Альтернатива: Купание раз в 2-3 месяца и регулярное вычёсывание.

А что если хаски живёт на улице?

Эта порода создана для холода, но уличное содержание подходит не всем. Если собака живёт в вольере, обязательно нужны теплая будка, подстилка и навес от осадков. Также важно не забывать о ежедневных прогулках — иначе пёс начнёт скучать и рыть землю или грызть доски.

Зимой хаски чувствуют себя комфортно, но в жару страдают. В тёплый сезон лучше обеспечить тень и доступ к воде.

Плюсы и минусы породы

Плюсы Минусы
Дружелюбный характер Много шерсти
Подходит для семьи с детьми Требует ежедневных нагрузок
Не агрессивный, общительный Склонен к побегам
Эффектная внешность Не подходит для охраны

FAQ

Можно ли держать хаски в квартире?
Да, при условии активных прогулок и игр. Эти собаки адаптивны, если не скучают.

Как часто линяет хаски?
Два раза в год — весной и осенью. В это время особенно важно вычёсывать шерсть.

Станет ли хаски защитником дома?
Нет. Он дружелюбен ко всем и не воспринимает людей как угрозу.

Мифы и правда

  • Миф: Хаски — агрессивная порода.
    Правда: Они добродушны и редко проявляют злость.

  • Миф: Эти собаки не поддаются дрессировке.
    Правда: Поддаются, но требуют терпения и уважения.

  • Миф: Хаски живут только в холоде.
    Правда: Прекрасно адаптируются к жизни в тёплых регионах.

Исторический контекст

Породу вывели чукчи на северо-востоке Сибири для перевозки грузов и охоты. В начале XX века хаски попали на Аляску, где быстро завоевали популярность благодаря выносливости и доброму нраву. Сегодня это одна из самых узнаваемых пород мира — символ энергии, дружбы и преданности.

