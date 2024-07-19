Агентство Рейтер распространило информацию о намерении представителей движения "Ансар Алла", контролирующего северные регионы Йемена, обнародовать подробности некой военной акции, якобы проведенной в Тель-Авиве.

Это заявление прозвучало на фоне недавнего инцидента со взрывом в израильском городе.

Йеменская группировка, более известная как хуситы, анонсировала предстоящее раскрытие деталей операции, целью которой, по их утверждению, стала столица Израиля. Однако конкретные подробности пока не были предоставлены.

Между тем, израильское издание Jerusalem Post сообщило о взрыве в Тель-Авиве, повлекшем за собой человеческие жертвы. По предварительным данным, один человек погиб, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выступила с заявлением, в котором причиной взрыва назвала падение некоего "воздушного объекта".

Инцидент произошел на пересечении улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем, в непосредственной близости от здания консульства США.

Фото: www.flickr.com/Fadi Benni, via Al Jazeera English (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)