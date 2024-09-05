Хуситы угрожают масштабным наступлением на Израиль и Западных союзников

Абдель Малик аль-Хуси, возглавляющий движение "Ансар Алла" в Йемене, в четверг заявил о планах по расширению военных действий на суше против Израиля и западных стран, поддерживающих его.
Он отметил, что их военные силы уже провели ряд смелых операций, используя все доступные средства для ударов по противнику, и обещал продолжить эти усилия, совершенствуя свои тактические возможности.
Аль-Хуси подчеркнул, что каждую неделю осуществляются новые атаки, включая использование баллистических и крылатых ракет, и враги будут удивлены их наземными возможностями так же, как были поражены их морскими успехами.
Аль-Хуси добавил, что ответ на израильские удары по порту Ходейда не заставит себя ждать, и враги столкнутся с новыми технологиями, которые принесут им урон.
За последние две недели движение "Ансар Алла" сообщило о увеличении числа атакованных ими судов до 182, связанных с Израилем или нарушивших их морскую блокаду.
20 июля ЦАХАЛ подтвердил удары по военным целям хуситов в ответ на атаку беспилотника, который привел к взрыву в жилом доме в Тель-Авиве. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху охарактеризовал эту операцию как прямой ответ на агрессию со стороны хуситов.
С октября прошлого года хуситы заявили о своей поддержке палестинских групп в конфликте с Израилем через ракетные и воздушные нападения.
С 2014 года хуситы удерживают контроль над большей частью центрального и северного Йемена, включая столицу Сану. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пытается вернуть эти территории под контроль йеменского правительства, но безуспешно.
Фото: www. flickr. com/Fadi Benni, via Al Jazeera English (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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