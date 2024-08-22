Илон Маск и восточный колорит: хуситы продают оружие через социальную сеть миллиардера

Британская газета The Times сообщает, что йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) использует социальную сеть Х*, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, для торговли оружием.
"Десятки торговцев оружием, базирующихся в столице Йемена Сане, которую контролируют хуситы, эффективно используют Х* в качестве витрины, выкладывая фотографии штурмовых винтовок на продажу", — отмечает издание.
Согласно данным The Times, у некоторых аккаунтов есть синяя отметка верификации, что расширяет их возможности использования социальной сети. Торговцы оружием также оставляют свои контакты в мессенджерах Telegram и WhatsApp, а также на платформе для монетизации контента Patreon. Оплата за оружие осуществляется в криптовалюте.
Газета отмечает, что в Х* было обнаружено как минимум 68 подобных аккаунтов. Владельцы этих аккаунтов открыто публикуют символику и материалы йеменского движения.
* Деятельность компании признана нежелательной на территории РФ.
Фото: www. flickr.com/Fadi Benni, via Al Jazeera English (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
В Сумах произошли взрывы
В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, произошла серия взрывов, о чем сообщает украинский телеканал "Общественное".
В США разыскивают мужчину, угрожавшего убить Трампа
Полиция штата Аризона активно разыскивает 66-летнего Рональда Ли Сивруда, обвиняемого в высказывании угроз в адрес бывшего президента США Дональда Трампа. Сивруд находится в розыске по подозрению в планировании убийства Трампа, который намерен посетить штат в четверг.
Эксперты фиксируют рост неравенства доходов в России на фоне увеличения зарплат
Эксперты отметили необычный рост неравенства доходов в России. Ожидается, что люди через несколько лет будут иметь завышенные ожидания зарплат после периода "зарплатного бума", однако работодатели могут не успеть адаптироваться к этим ожиданиям.
Сбережения россиян в банках превысили 50 трлн рублей
Сбережения граждан России в банках превысили 50 трлн рублей. По данным Центробанка, на 1 августа 2024 года общий объём средств достиг 50,39 трлн рублей, что составляет более четверти ожидаемого ВВП страны на 2024 год (191,4 трлн рублей по оценкам Минэкономразвития).