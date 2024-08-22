Илон Маск и восточный колорит: хуситы продают оружие через социальную сеть миллиардера

Британская газета The Times сообщает, что йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) использует социальную сеть Х*, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, для торговли оружием.

"Десятки торговцев оружием, базирующихся в столице Йемена Сане, которую контролируют хуситы, эффективно используют Х* в качестве витрины, выкладывая фотографии штурмовых винтовок на продажу", — отмечает издание.

Согласно данным The Times, у некоторых аккаунтов есть синяя отметка верификации, что расширяет их возможности использования социальной сети. Торговцы оружием также оставляют свои контакты в мессенджерах Telegram и WhatsApp, а также на платформе для монетизации контента Patreon. Оплата за оружие осуществляется в криптовалюте.

Газета отмечает, что в Х* было обнаружено как минимум 68 подобных аккаунтов. Владельцы этих аккаунтов открыто публикуют символику и материалы йеменского движения.

* Деятельность компании признана нежелательной на территории РФ. ﻿

Фото: www. flickr.com/Fadi Benni, via Al Jazeera English (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)