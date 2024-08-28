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ХУситы позволили потушить горящий танкер Sounion
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Новостной заголовок: Йеменские хуситы согласились на временное перемирие для тушения пожара на нефтяном танкере

ХУситы позволили потушить горящий танкер Sounion

Движение "Ансар Алла", контролирующее север Йемена, согласилось на краткосрочное прекращение огня, позволяющее буксирам и спасательным судам приблизиться к горящему нефтяному танкеру Sounion.

Об этом сообщили в постоянном представительстве Ирана при Организации Объединенных Наций.

После возгорания на борту танкера, который перевозил нефть для израильского режима, и последующей угрозы экологической катастрофы, несколько стран обратились к движению "Ансар Алла" с просьбой о временном перемирии для входа буксиров и спасательных судов в район инцидента. Учитывая гуманитарные и экологические соображения, лидеры движения согласились на эту просьбу.

По сообщениям западных СМИ, на прошлой неделе нефтяной танкер Sounion, шедший под греческим флагом и принадлежащий греческой компании Delta Tankers, подвергся атаке у побережья Ходейды. На борту судна находились 25 человек, включая филиппинских моряков и двух граждан России.

Несмотря на атаку, никто не пострадал, и экипаж был эвакуирован силами миссии ЕС Aspides в Красном море.

По последним данным миссии ЕС Aspides, судно все еще находится на якоре в международных водах и продолжает гореть, с минимум пятью очагами возгорания вокруг люков нефтяных танков. Однако явных признаков разлива нефти пока не наблюдается, отметили представители миссии.

Фото: www. flickr. com/Bob Adams (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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