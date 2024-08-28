Новостной заголовок: Йеменские хуситы согласились на временное перемирие для тушения пожара на нефтяном танкере

Движение "Ансар Алла", контролирующее север Йемена, согласилось на краткосрочное прекращение огня, позволяющее буксирам и спасательным судам приблизиться к горящему нефтяному танкеру Sounion.
Об этом сообщили в постоянном представительстве Ирана при Организации Объединенных Наций.
После возгорания на борту танкера, который перевозил нефть для израильского режима, и последующей угрозы экологической катастрофы, несколько стран обратились к движению "Ансар Алла" с просьбой о временном перемирии для входа буксиров и спасательных судов в район инцидента. Учитывая гуманитарные и экологические соображения, лидеры движения согласились на эту просьбу.
По сообщениям западных СМИ, на прошлой неделе нефтяной танкер Sounion, шедший под греческим флагом и принадлежащий греческой компании Delta Tankers, подвергся атаке у побережья Ходейды. На борту судна находились 25 человек, включая филиппинских моряков и двух граждан России.
Несмотря на атаку, никто не пострадал, и экипаж был эвакуирован силами миссии ЕС Aspides в Красном море.
По последним данным миссии ЕС Aspides, судно все еще находится на якоре в международных водах и продолжает гореть, с минимум пятью очагами возгорания вокруг люков нефтяных танков. Однако явных признаков разлива нефти пока не наблюдается, отметили представители миссии.
Фото: www. flickr. com/Bob Adams (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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