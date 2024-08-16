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В США сообщили, что ураган
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В Национальном центре США узнали, что ураган "Эрнесто" продолжает усиливаться

В США сообщили, что ураган "Эрнесто" усилился до второй категории

Ураган "Эрнесто" достиг второй категории по шкале Саффира-Симпсона и движется в сторону Бермудских островов. Об этом сообщило Национальное управление по наблюдению за ураганами США.

На данный момент ураган находится примерно в 660 км юго-западнее Бермуд и продвигается со скоростью 22 км/ч. Максимальные порывы ветра достигают 43 м/с.

"Эрнесто" образовался в Атлантическом океане 13 августа.

Фото: nasa.gov/Alexander Gerst (public domain)

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