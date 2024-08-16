В Национальном центре США узнали, что ураган "Эрнесто" продолжает усиливаться

Ураган "Эрнесто" достиг второй категории по шкале Саффира-Симпсона и движется в сторону Бермудских островов. Об этом сообщило Национальное управление по наблюдению за ураганами США.
На данный момент ураган находится примерно в 660 км юго-западнее Бермуд и продвигается со скоростью 22 км/ч. Максимальные порывы ветра достигают 43 м/с.
"Эрнесто" образовался в Атлантическом океане 13 августа.
Фото: nasa.gov/Alexander Gerst (public domain)
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