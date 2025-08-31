Штормовые дожди опаснее ветра: новая шкала переворачивает привычные прогнозы

Каждый год ураганы уносят жизни тысяч людей, и чаще всего причиной гибели становятся вовсе не разрушительные ветра, а штормовые нагоны и проливные дожди. Но именно эти факторы до сих пор остаются вне основной системы оценки — шкалы Саффира-Симпсона (SSHWS), на которую опираются синоптики и власти при предупреждении населения.

Почему существующая шкала не отражает угрозу

Сегодня SSHWS делит ураганы на пять категорий, опираясь исключительно на скорость ветра. Согласно этой системе, шторм первой категории сулит лишь "некоторый ущерб", а ураган пятой способен оставить после себя "катастрофические разрушения". Однако такой подход не учитывает одну из самых страшных угроз — наводнения.

Печальные примеры тому — ураган "Катрина" в 2005 году и "Флоренс" в 2018-м. Первый унёс около 1800 жизней и нанёс ущерб на 125 миллиардов долларов. Второй, имея всего лишь первую категорию, вызвал катастрофическое наводнение, в котором погибли 55 человек.

"Было слишком много случаев невероятной гибели людей и разрушений из-за того, что низкий номер категории SSHWS […] не соответствовал опасности шторма", — профессор Университета Южной Флориды Дженнифер Коллинз.

Новая система: три фактора риска

Чтобы исправить ситуацию, Коллинз и её коллеги в 2021 году предложили альтернативу — Шкалу интенсивности тропических циклонов (TCSS). Она учитывает не только ветер, но и штормовые нагоны с осадками.

Каждой из трёх угроз присваивается оценка от 1 до 5. Итоговая категория формируется по трём правилам:

она никогда не может быть ниже наивысшего показателя из трёх;

если две опасности получают оценку 3 и выше, категория повышается на единицу;

категория 6 присваивается, если две угрозы достигают максимального уровня.

Таким образом, даже ураган с "мягким" ветром, но сильными дождями и приливом, будет обозначен как крайне опасный.

"Часто люди принимают решение об эвакуации, ориентируясь на категорию шторма. Поэтому важно, чтобы цифра отражала реальную угрозу", — подчеркнула Коллинз.

Проверка новой шкалы

Эффективность системы исследователи протестировали на 4000 жителях побережья Мексиканского залива и Восточного побережья США. Одним показывали прогнозы в старом формате SSHWS, другим — по новой системе TCSS.

Результаты оказались показательными: те, кто получал информацию в формате TCSS, чаще правильно определяли главную угрозу и охотнее предпринимали меры предосторожности. Они были готовы укреплять дома, защищать окна и эвакуироваться даже тогда, когда опасность исходила не от ветра, а от воды.

Взгляд в будущее

Коллинз уверена: если отказаться от устаревшей шкалы Саффира-Симпсона, общество станет лучше понимать риски и реагировать на ураганы своевременнее.