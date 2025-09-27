Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:15

Болезнь-приговор впервые дала слабину: врачи остановили разрушение мозга

Университетский колледж Лондона: впервые замедлено развитие болезни Хантингтона

Медицинский мир потрясла новость: врачи впервые сообщили об успешной терапии болезни Гентингтона. Это редкое и крайне тяжёлое генетическое заболевание долгие годы считалось приговором. Оно разрушает клетки мозга и сочетает в себе симптомы деменции, болезни Паркинсона и нарушений двигательных нейронов. Теперь у пациентов появился шанс на будущее, которое раньше казалось невозможным.

Семейная история болезни

Джек Мэй-Дэвис, которому всего 30 лет, вырос с осознанием того, что несёт в себе дефектный ген. Его отец Фред и бабушка Джойс также страдали от болезни Гентингтона. Первые признаки у Фреда появились ещё до 40 лет: изменения в поведении, утрата контроля над движениями, постепенное угасание. Последние годы он нуждался в круглосуточном уходе и скончался в 54 года.

Джек признаётся, что жизнь рядом с больным отцом была "ужасной и страшной". Сам он всегда ожидал повторить его судьбу, но участие в исследовании Университетского колледжа Лондона подарило ему надежду. По его словам, открытие "поразило" и позволило впервые смотреть в будущее без отчаяния.

Суть заболевания

Причина болезни кроется в мутации ДНК, затрагивающей ген хантингтина. Этот белок необходим для нормальной работы мозга, но в изменённой форме становится ядом для нейронов. Если хотя бы у одного родителя есть мутированный ген, ребёнок получает 50-процентный риск заболеть.

С годами количество дефектного белка растёт, и мозг перестаёт справляться. Именно поэтому ключевая задача лечения — снизить уровень токсичного хантингтина.

Новая терапия

Уникальная методика основана на передовых технологиях генной медицины. Она объединяет генную терапию и подавление генов. Используется безвредный вирус, модифицированный так, чтобы доставить в клетки мозга полезный фрагмент ДНК.

Операция длится от 12 до 18 часов. С помощью микрокатетера и МРТ врачи направляют вирус в хвостатое ядро и скорлупу мозга. После этого нейроны начинают вырабатывать микроРНК, которая блокирует инструкции для производства мутантного белка.

Так клетки превращаются в мини-заводы по собственному спасению: уровень опасного хантингтина снижается, нейроны получают шанс выжить.

Первые результаты

В исследовании участвовали 29 пациентов. Компания uniQure, разработавшая методику, опубликовала промежуточные данные: через три года темпы прогрессирования болезни снизились на 75%. Кроме того, уровень нейрофиламентов в спинномозговой жидкости оказался ниже, чем в начале эксперимента, что указывает на замедление гибели клеток.

"Это результат, которого мы ждали", — сказал консультант-невролог Университетского колледжа Лондона профессор Эд Уайлд.

Он подчеркнул, что подобный успех долгое время казался недостижимым.

Сравнение: традиционный уход и новая терапия

Подход Что включает Эффект
Паллиативная помощь Поддержка, уход, симптоматическая терапия Замедления болезни нет, только облегчение состояния
Генная терапия uniQure Введение вируса с ДНК, снижение уровня хантингтина Замедление прогрессирования, сохранение клеток мозга

Советы шаг за шагом: как действует терапия

  1. Пациент проходит тщательную диагностику и генетическое тестирование.

  2. Подготовка к нейрохирургической операции с использованием МРТ.

  3. Введение микрокатетера и доставка вируса в целевые зоны мозга.

  4. Запуск выработки микроРНК, блокирующей мутантный белок.

  5. Наблюдение и регулярные анализы для оценки эффективности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничиться только паллиативным уходом.

  • Последствие: болезнь развивается стремительно, пациент теряет независимость.

  • Альтернатива: участие в клинических исследованиях, использование генной терапии.

А что если…

Что произойдёт, если терапию начнут применять ещё до проявления симптомов? Сейчас ведутся новые исследования с носителями гена на нулевой стадии. Возможно, болезнь удастся остановить ещё до её начала. Это откроет принципиально иной уровень профилактики.

Плюсы и минусы терапии

Плюсы Минусы
Существенное замедление болезни Очень сложная и долгая операция
Сохранение клеток мозга Возможные воспалительные реакции
Долгосрочный эффект Высокая стоимость
Шанс на профилактику Ограниченный доступ к лечению

FAQ

Как выбрать клинику для терапии?
Сегодня лечение доступно только в рамках клинических исследований, прежде всего в университетских центрах и через компанию uniQure.

Сколько стоит процедура?
Цена официально не объявлена, но ориентир можно взять с других генетических препаратов. Например, терапия гемофилии в Великобритании стоит 2,6 млн фунтов на пациента.

Что лучше: традиционный уход или новая терапия?
Паллиативная помощь помогает жить с болезнью, но не останавливает её. Новая генная терапия даёт шанс замедлить процесс и сохранить клетки мозга.

Мифы и правда

  • Миф: болезнь Гентингтона неизлечима.

  • Правда: впервые показана возможность изменить её течение.

  • Миф: генная терапия опасна для всех пациентов.

  • Правда: побочные эффекты минимальны и контролируются.

  • Миф: лечение станет массовым сразу.

  • Правда: процесс внедрения займёт годы, а доступ поначалу будет ограничен.

3 интересных факта

  1. Болезнь Гентингтона впервые описана в XIX веке американским врачом Джорджем Хантингтоном.

  2. В Европе, США и Великобритании заболевание диагностировано примерно у 75 тысяч человек.

  3. В Бразилии официальной статистики нет, но оценивается до 95 тысяч потенциальных пациентов.

Исторический контекст

  • XIX век — первые описания болезни.

  • XX век — открытие наследственной природы.

  • 1993 год — идентификация гена хантингтина.

  • 2020-е — первые клинические исследования генной терапии.

  • 2025 год — публикация данных о замедлении болезни на 75%.

