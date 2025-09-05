114 охотничьих собак сошлись во Франции — но одна сцена взорвала зал аплодисментами

В Бриску, в сердце Атлантических Пиренеев, прошёл один из самых престижных конкурсов для легавых собак во Франции. Для участников это не просто испытание — это возможность доказать, что их питомцы достойны звания лучших охотничьих помощников.

Строгие правила и высокие требования

Судьи внимательно следят за каждой деталью: бег, стойка, реакция на птицу и даже движение хвоста могут стать решающими. Задача проста по форме, но сложна по сути — собака должна обнаружить затаившуюся в поле птицу и действовать так, как требует охотничий инстинкт.

"Мы не хотим видеть, как они виляют хвостами или уткнутся носами в землю", — судья соревнований Дидье Анетас.

По его словам, животное обязано ждать хозяина, прежде чем приблизиться к птице, а также контролировать всё пространство поля, а не держаться рядом.

Ошибки и упорство

Не всем собакам удаётся справиться с задачей идеально. Участник Пьер Понсоль признаётся: его молодой английский сеттер ещё не готов к высоким результатам. "Она ещё очень молода, нужно подождать хотя бы трёх лет, чтобы добиться чего-то хорошего", — говорит он. Пёс тренируется на обширных равнинах, где водятся дикие куропатки, и впереди у него долгий путь.

Конкурс ради будущего

Но дело не только в спорте. Главная цель этих состязаний — выявить сильнейших представителей породы и заложить основу для их разведения. "Мы хотим улучшить породу", — отмечает организатор Жоэль де Лабака. Он подчёркивает, что победа в подобных турнирах автоматически делает собаку ценным производителем: речь идёт о генетических качествах — подвижности, интеллекте и врождённой охотничьей хватке.

"У некоторых охотников есть собаки, качества которых им неизвестны, и этот конкурс также призван помочь им открыть их", — добавляет де Лабака.

Атмосфера страсти и обмена опытом

В этом году в соревновании участвовало 114 собак. Для их владельцев это не только проверка навыков, но и место общения. "Меня сюда привела моя страсть к собакам, к английским сеттерам, а также желание развивать их, видеть, как они бегают, как они стоят неподвижно", — улыбается Пьер Понсоль.

Атлантические Пиренеи давно стали центром племенной работы: ежегодно здесь рождается около 800 охотничьих собак. Средняя стоимость щенка — от 1000 до 1200 евро, и ценность этих животных только растёт вместе с престижем соревнований.