Любые резонансные инициативы, продиктованные исключительно эмоциями или политической конъюнктурой, неизбежно ведут к перекосам в экосистеме, заявил художественный руководитель Большого московского цирка, Народный артист России Аскольд Запашный. В комментарии для NewsInfo специалист призвал опираться на экспертную аналитику и статистические данные при обсуждении вопроса об отмене ограничений на охоту на медведей.

Ранее исполняющий обязанности президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко предложил полностью устранить барьеры для добычи медведя, включая отмену налоговых сборов и исключение животного из региональных Красных книг. По его мнению, сроки охоты следует продлить до конца зимы, так как в этот период мех хищника обладает наилучшими характеристиками.

Запашный отметил, что текущий разгул хищников в ряде регионов стал следствием системных ошибок в управлении природными ресурсами. По его словам, зачастую решения принимаются под давлением людей, преследующих карьерные цели или финансовую выгоду, что нарушает естественный баланс. Проблемы с популяциями хищников возникают так же внезапно, как инфекции рептилий в дикой природе, требующие немедленного вмешательства специалистов.

"Красная книга фиксирует нахождение того или иного вида в зоне опасности с точки зрения популяции и близости к исчезновению. Если животных расплодилось так много, что они больше не находятся в этой зоне риска, это одно. Если нужно решить сиюминутную проблему и для этого отменить статус медведей, это абсурд", — пояснил Запашный.

Артист уверен, что для адекватной оценки ситуации необходимо привлечь профессиональное охотничье сообщество и ученых, способных разделить медведей по видам и регионам присутствия. При этом эксперты в области биологии напоминают, что даже гибридизация может серьезно влиять на устойчивость видов к внешним угрозам. Механизм квотирования должен запускаться только в случае реальной угрозы населению, когда природные механизмы саморегуляции перестают работать, говорит дрессировщик.

"Есть ведомства, которые ответственны за контроль, есть охотничьи сообщества, есть правоохранительные органы, егеря. Все должно функционировать системно: сбор данных, аналитика, принятие решений, реализация и последующий анализ работы", — уверен эксперт.

Проводя параллель с управлением в сфере культуры, Запашный указал на важность последовательной государственной политики. Он допустил, что текущий кризис вызван дефицитом кадров на местах или популистскими решениями, которые позволили животным бесконтрольно размножаться.

В мировой практике известны случаи, когда ошибки в распределении ресурсов приводили к тому, что, к примеру, опылители исчезали целыми группами, вызывая медицинские проблемы у людей. Спикер добавил, что для выявления виновных в потере контроля над популяцией хищников необходимо провести глубокое расследование, сопоставив статистику нападений за последние годы.

Важно учитывать, что изменения в поведении фауны бывают непредсказуемы, как зафиксированная исследователями агрессия среди морских млекопитающих. Порой общественный резонанс возникает не из-за новизны проблемы, а из-за накопленного критического объема происшествий. Современная генетическая реконструкция и методы мониторинга позволяют точно определить состояние вида перед принятием радикальных мер.

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