Исследование американских ученых из Университета Джона Хопкинса и Национального института старения, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что интервальное голодание и здоровое питание улучшают когнитивные функции у пожилых людей с ожирением и резистентностью к инсулину.

Участники исследования были распределены на две группы: одна соблюдала интервальное голодание с ограничением калорий и здоровым питанием на остальные дни, вторая придерживалась здоровой диеты каждый день. Обе диеты способствовали снижению резистентности к инсулину и замедлению старения мозга, особенно в критически важных для исполнительной функции областях мозга.

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