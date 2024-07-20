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В США выяснили, что интервальное голодание и здоровая диета улучшили работу мозга пожилых
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В США выяснили, что интервальное голодание и здоровая диета улучшили работу мозга пожилых

Исследование американских ученых из Университета Джона Хопкинса и Национального института старения, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что интервальное голодание и здоровое питание улучшают когнитивные функции у пожилых людей с ожирением и резистентностью к инсулину.

Участники исследования были распределены на две группы: одна соблюдала интервальное голодание с ограничением калорий и здоровым питанием на остальные дни, вторая придерживалась здоровой диеты каждый день. Обе диеты способствовали снижению резистентности к инсулину и замедлению старения мозга, особенно в критически важных для исполнительной функции областях мозга.

Фото: commons.wikimedia.org/Missvain (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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