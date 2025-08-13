Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Домашний корм собаке
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:52

Голод продлевает жизнь: шокирующие результаты экспериментов с собаками

Учёные: сокращение рациона на 25% продлевает жизнь собак на 22 месяца

Задумывались ли вы, что ваша собака может жить дольше, если её немного поголодать? Ожирение — это не только человеческая проблема, но и серьёзная угроза для домашних животных. Несмотря на это, многие владельцы не хотят признавать, что их питомцам нужна диета. Ведь так приятно видеть, как у любимца кругленькая бочка и забавная складочка на пузике. Но стоит ли это того?

Причины лишнего веса у питомцев

Собаки набирают вес по тем же причинам, что и люди: избыточное питание и недостаток физической активности. Часто владельцы уверены, что кормят своих четвероногих друзей по рекомендациям на упаковке.

Однако стоит задать себе несколько вопросов: как долго длится прогулка? Сколько лакомств вы даёте? Сколько кусочков сыра или колбасы получает питомец в день? Не забываете ли вы о влажном корме и консервах? Все эти мелочи могут стать причиной накопления лишних килограммов. Хотя толстенький собачка выглядит мило, его жизнь может быть гораздо сложнее.

Рекомендации по кормлению

Рекомендуемые нормы корма на упаковках — это лишь общее руководство, и они могут варьироваться. Каждая собака уникальна, и универсальные значения не всегда подходят.

Исследования показывают, что собаки, которые ели столько, сколько хотели, сталкивались с серьезными проблемами со здоровьем. В одном эксперименте лабрадорам давали на 25% меньше калорий, чем другой группе, и результаты были впечатляющими: у второй группы не было обнаружено заболеваний, которые диагностировали у обжор. Более того, голодные собаки жили в среднем на 22 месяца дольше! Это почти два года — значительный срок для собачьей жизни.

Подобные эксперименты проводились и на лабораторных крысах. Крысы, которые получали корм на уровне простого выживания, жили на треть дольше, хотя их рацион содержал все необходимые витамины и минералы. Количество жиров, углеводов и белков было снижено на 40% по сравнению с обычным кормом. Эти эксперименты продолжаются и по сей день, и результаты остаются неизменными.

