Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клетчатка
Клетчатка
© https://www.freepik.com
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:15

Секрет стройности раскрыт: вот что есть, чтобы укротить голод и таять на глазах

Нутрициолог назвала продукты, подавляющие голод: секреты эффективного похудения

Постоянное ощущение голода является одной из главных преград на пути к снижению веса. Многие люди сталкиваются с трудностями в контроле аппетита, что мешает придерживаться диеты и достигать желаемых результатов. В связи с этим важно правильно подбирать продукты, которые помогают подавлять чувство голода и способствуют эффективному похудению. Об этом рассказала известный нутрициолог Наталья Баранова, которая поделилась советами по разнообразию рациона питания при снижении веса.

По словам эксперта, ключевым аспектом успешного похудения является соблюдение сбалансированного питания. Важно не только ограничивать калорийность рациона, но и обеспечивать организм всеми необходимыми веществами. Наталья Баранова подчеркнула, что без регулярной физической активности добиться стойких результатов практически невозможно. Совмещение правильного питания с умеренными тренировками создает оптимальные условия для снижения веса и укрепления здоровья.

Белковые продукты — помощники в борьбе с аппетитом

Одним из главных советов специалиста является увеличение в рационе белковых продуктов. Они не только способствуют укреплению мышечной массы, но и стимулируют выработку гормонов, отвечающих за ощущение насыщения. Например, яйца являются отличным вариантом для завтрака: они долго сохраняют чувство сытости и помогают избежать переедания в течение дня.

Наталья Баранова отметила, что белковые продукты стоит включать в каждый прием пищи для достижения стабильного уровня сахара в крови и снижения желания есть сладкое или вредные закуски. Куриное мясо, рыба, творог и бобовые — также хорошие источники белка, которые можно использовать для разнообразия рациона.

Роль клетчатки в подавлении аппетита

Еще одним важным компонентом питания при похудении является клетчатка. Натуральные источники клетчатки — морковь, капуста, яблоки — помогают замедлить переваривание пищи и создают ощущение насыщения на длительное время. Особенно ценными являются отруби: их содержание клетчатки достигает 70-75%, что делает их мощным средством борьбы с голодом.

Специалист подчеркнула, что добавление клетчатки в рацион способствует нормализации работы кишечника и снижению уровня холестерина. Включение овощей и фруктов в ежедневное меню помогает не только контролировать аппетит, но и улучшить общее состояние организма.

Орехи, семена и цельнозерновые продукты

Не менее важными для похудения являются орехи и семена — миндаль, грецкие орехи, льняное семя или чиа. Эти продукты богаты полезными жирами и белком, что способствует длительному ощущению сытости. Однако важно помнить о мере: из-за высокой калорийности орехи лучше употреблять небольшими порциями.

Цельнозерновые продукты — овсянка, киноа, коричневый рис — также играют важную роль в рационе тех, кто хочет снизить вес. Они содержат сложные углеводы, которые медленно перевариваются организмом и помогают поддерживать уровень энергии без скачков сахара.

Интересные факты о подавлении аппетита

1. Исследования показывают, что употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки может снизить потребление калорий на 10-15% за счет увеличения чувства насыщения.
2. Употребление белка в каждом приеме пищи способствует повышению уровня гормона лептина — сигнала насыщения — что помогает контролировать аппетит.
3. Регулярная физическая активность вместе с правильным питанием может увеличить уровень гормона грелина — гормона голода — у людей с избыточным весом до нормальных значений быстрее по сравнению с теми, кто занимается только диетой.

Для достижения стабильных результатов при похудении важно сочетать правильное питание с активным образом жизни. Включение в рацион белковых продуктов, клетчатки и цельнозерновых поможет подавлять аппетит и избегать переедания. Не менее важно соблюдать баланс между калориями и расходом энергии через физическую активность.

Разнообразие продуктов позволяет не только контролировать чувство голода, но и получать все необходимые витамины и минералы для здоровья организма. Следуя рекомендациям специалистов вроде Натальи Барановой, можно добиться желаемых результатов без лишних стрессов для организма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аглиуллин: профилактический визит к урологу полезен при планировании семьи сегодня в 8:35

Когда мужчинам обязательно нужно к урологу: список тревожных сигналов

Пять сигналов, которые нельзя игнорировать: как понять, что визит к урологу нужен прямо сейчас, и почему профилактика важнее лечения.

Читать полностью » Имбирь, облепиха, прополис: научно доказанные свойства чаёв для защиты от вирусов сегодня в 7:59

Три зимних ингредиента, которые разбудят иммунитет лучше аптечных витаминов — не ошибётесь с выбором

Укрепить иммунитет осенью и зимой помогут 5 целебных чаёв: имбирно-лимонный, травяной, облепиховый, с прополисом и японский зелёный. Узнайте рецепты и научные факты о их противовирусных свойствах!

Читать полностью » Врач Каллехо: кондиционер может вызывать головные боли и мигрени сегодня в 7:31

Что нужно сделать с кондиционером, чтобы он не стал врагом

Врач объяснил, почему кондиционер способен вызывать головные боли. Холодный воздух, перепады температур и даже шум прибора могут стать скрытыми триггерами.

Читать полностью » Диетолог Ирина Писарева раскрыла секрет орехов для здоровья мозга — советы по употреблению сегодня в 6:59

Фитиновая кислота против витаминов: как замачивание превращает орехи в суперфуд — секреты от диетолога

Исследования доказали: ежедневное употребление 25-30 г кешью и миндаля снижает риск деменции у пожилых. Диетолог Ирина Писарева объясняет, как витамины и омега-3 из орехов защищают мозг, и даёт советы по их правильному употреблению.

Читать полностью » Оториноларинголог Марина Евсикова: потеря голоса может быть связана с инфекциями или стрессом сегодня в 6:28

Обычная простуда или опухоль? Что стоит за пропажей голоса

Почему пропадает голос и в каких случаях стоит срочно обратиться к врачу? Эксперт объяснила, какие болезни и факторы могут скрываться за этим симптомом.

Читать полностью » Невролог Ирина Костина: при выборе секции нужно учитывать здоровье ребёнка сегодня в 5:14

Не каждый спорт одинаково полезен: как не ошибиться с выбором

Как выбрать спортивную секцию для ребёнка? Врач объяснила, какие виды спорта подходят для разных особенностей здоровья и почему важно учитывать интересы детей.

Читать полностью » Врач: пожелание сегодня в 4:14

Опасный комплимент: почему не стоит говорить "приятного аппетита"

Привычное «приятного аппетита» врач назвала лишним и даже вредным. Почему эта фраза мешает пищеварению и что лучше сказать за столом?

Читать полностью » Врач Носков: единого анализа для оценки здоровья не существует сегодня в 4:03

Какие обследования действительно помогают выявить болезни на раннем этапе

Врач объяснил, почему не существует «волшебного анализа» для оценки здоровья. Какие тесты реально помогают заподозрить болезнь и что делать дальше?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Подвеска автомобиля: жёсткость, амортизаторы и рычаги — что влияет на поведение машины
Садоводство

Коричневые кончики листьев у комнатных растений появляются из-за сухого воздуха
Авто и мото

Автоэксперты рассказали, как безопасно мыть автомобиль зимой и сэкономить
Дом

Роль ароматов в продуктивности, сне и эмоциональном фоне
Еда

Приготовление куриного филе: основные ошибки и способы их избежать
Спорт и фитнес

Регулярный спорт после 40–50 лет снижает риск хронических заболеваний
Еда

Как правильно тушить свинину в красном вине: советы шеф-повара
Туризм

Бархатный сезон в Индонезии: куда поехать кроме Бали
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru