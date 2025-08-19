Баллада, которую ждали: когда приквел "Голодных игр" покажут в России

Кто бы мог подумать, что история "Голодных игр" начнётся задолго до появления Катнисс Эвердин? Уже этим летом российские зрители смогут увидеть приквел к знаменитой саге — фильм "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах". Картина выйдет в прокат 28 августа, а дистрибьютором выступит компания "Вольга".

Что ждёт зрителей

События разворачиваются за 64 года до истории, знакомой по трилогии с Дженнифер Лоуренс. В центре сюжета — юный Кориолан Сноу, которому предстоит путь от амбициозного наставника до будущего диктатора Панема. Ему поручают сопровождать участницу игр из Двенадцатого дистрикта — харизматичную Люси Грей Бейрд.

"После того как очарование Люси Грей покоряет жителей Панема, Сноу видит возможность изменить их судьбы. Когда все, чего он добился, висит на волоске, Сноу объединяется с Люси Грей и пробует перевернуть ситуацию в свою пользу. Борясь с инстинктами добра и зла, Сноу должен выжить и узнать, кем он в итоге станет — певчей птицей или змеей", — говорится в синопсисе.

Режиссёр и литературная основа

Снять приквел доверили Фрэнсису Лоренсу — именно он поставил вторую, третью и четвёртую части оригинальной франшизы. К тому же зрителям он знаком по фильмам "Я — легенда" с Уиллом Смитом и "Константин: Повелитель тьмы" с Киану Ривзом. Сценарий основан на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, опубликованном в 2020 году и мгновенно ставшем бестселлером.