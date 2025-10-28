Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Камера
Камера
© unsplash.com by Nik Shuliahin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:31

Из зрительного зала — прямо в кадр: новые “Голодные игры” сломали правила кастинга

Победитель фанатского конкурса Lionsgate сыграет в фильме "Голодные игры: Рассвет жатвы"

В мире кино редко бывает, чтобы поклонник смог попасть на большой экран в любимую франшизу, но именно это произошло с актёром и режиссёром Девоном Синглтери. Кинокомпания Lionsgate объявила, что он стал победителем международного конкурса среди фанатов "Голодных игр" и теперь сыграет в новой части киносаги — "Голодные игры: Рассвет жатвы".

Как выбирали победителя

Lionsgate провела онлайн-конкурс, где участникам нужно было продемонстрировать актёрские навыки, знание вселенной и личную связь с идеями Сьюзан Коллинз. Кастинг проходил в несколько этапов: сначала участники отправляли видео, затем отбирались финалисты, которые проходили пробу перед продюсерами. Итоговое решение принимала команда режиссёра и сценаристов.

Победу одержал Девон Синглтери из Флориды, актёр и независимый режиссёр, известный своими короткометражками. В фильме он исполнит роль Блэра — близкого друга Хеймитча Эбернати и Бердока Эвердина, отца Китнисс. Для фанатов это стало неожиданным, ведь раньше имя этого персонажа в книгах упоминалось лишь вскользь.

"Я просто потрясен. У меня просто нет слов. Я невероятно взволнован", — признался актёр Девон Синглтери.

Его эмоции разделили актёры новой картины — Маккенна Грейс, Уитни Пик и Джозеф Зада, которые поздравили коллегу в социальных сетях.

Что известно о новом фильме

"Голодные игры: Рассвет жатвы" станет шестым фильмом культовой франшизы. Он основан на пятой книге Сьюзан Коллинз, действие которой происходит за 24 года до событий оригинальной трилогии. Главным героем станет юный Хеймитч Эбернати — будущий наставник Китнисс Эвердин. История расскажет о его первых Играх, о том, как он стал тем человеком, которого зрители знают по фильмам с Дженнифер Лоуренс.

Сравнение: старая и новая эпоха "Голодных игр"

Элемент Оригинальная трилогия Рассвет жатвы
Главный герой Китнисс Эвердин Хеймитч Эбернати
Время действия 74-75-е Игры 50-е Игры
Тон повествования Революция и борьба Происхождение системы
Основная тема Выживание и бунт Потеря невинности и становление личности
Основная аудитория Подростки и молодёжь Более взрослая публика, выросшая на первых фильмах

Как попасть в кино: советы для фанатов

  1. Следите за официальными страницами студий и кастинг-агентств.

  2. Готовьте короткое видео, в котором демонстрируете актёрские способности и понимание духа франшизы.

  3. Работайте над дикцией и мимикой — даже фанатская роль требует профессионализма.

  4. Не бойтесь отправлять заявку — многие актёры, как и Девон Синглтери, начинали без больших ролей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: участники игнорируют требования к видео (неверный формат или длительность).
    Последствие: заявка не рассматривается.
    Альтернатива: используйте стандартный формат MP4, длительность до 2 минут.

  • Ошибка: недооценка важности фонового освещения.
    Последствие: актёра плохо видно, впечатление портится.
    Альтернатива: снимайте при естественном свете или с кольцевой лампой.

  • Ошибка: копирование известных сцен.
    Последствие: кастинг-директора видят шаблонность.
    Альтернатива: добавьте авторское прочтение или короткий монолог.

Интересные факты о франшизе

  1. Изначально роль Китнисс Эвердин могла достаться Хлое Грейс Морец.

  2. Сьюзан Коллинз написала первую книгу всего за два месяца, вдохновившись телевизионными новостями о войнах.

  3. Символический жест трёх пальцев был заимствован из тайской культуры и позже стал знаком протеста в реальной жизни.

Исторический контекст

Первый фильм "Голодные игры" вышел в 2012 году и стал культурным феноменом. Сборы превысили 690 миллионов долларов, а актёры мгновенно стали мировыми звёздами. Успех картины привёл к созданию трёх продолжений и приквела "Баллада о змеях и певчих птицах" в 2023 году. Теперь, спустя три года, Lionsgate возвращается с новой историей, сохранив дух оригинала, но предлагая свежий взгляд.

FAQ

Когда выйдет фильм "Голодные игры: Рассвет жатвы"?
Премьера запланирована на 20 ноября 2026 года. В России фильм выйдет одновременно с мировой премьерой.

Кто сыграет главную роль?
Главным героем станет молодой Хеймитч Эбернати, однако актёр, который его исполнит, пока не объявлен официально.

Можно ли ожидать появления Китнисс?
События фильма происходят задолго до рождения Китнисс, но фанаты надеются на отсылки к её семье и прошлому Панема.

Мифы и правда о фанатских конкурсах

  • Миф: победителей выбирают заранее.
    Правда: кастинг проходит открыто, и решающее значение имеют навыки и харизма.

  • Миф: участвовать могут только жители США.
    Правда: многие конкурсы принимают заявки со всего мира, включая Европу и Азию.

  • Миф: фанатская роль — это всего несколько секунд.
    Правда: нередко такие герои получают полноценные диалоги и сюжетные линии, как в случае с Девоном Синглтери.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В США скончался барабанщик Джек Деджонетт, сотрудничавший с Майлзом Дэвисом вчера в 22:12
Легенда джаза ушёл навсегда: как Джек Деджонетт изменил язык джаза

Легендарный барабанщик, изменивший представление о джазе, ушёл из жизни. Его музыка звучала с Майлзом Дэвисом, Китом Джарреттом и целым поколением мастеров.

Читать полностью » Дэвид и Виктория Бекхэм пытаются восстановить отношения со старшим сыном Бруклином вчера в 21:42
Лайк вместо разговора: как Дэвид и Виктория пытаются вернуть сына в семью

Дэвид и Виктория Бекхэм сделали первый шаг навстречу старшему сыну, но готов ли Бруклин принять протянутую руку родителей?

Читать полностью » Daily Mail: причиной развода Лили Аллен и Дэвида Харбора стала измена актёра вчера в 19:51
Любовь не выдержала света софитов: как сгорел брак Лили Аллен и звезды "Очень странных дел"

Лили Аллен выпустила альбом, в котором рассказала о личной драме. Что известно о романе её мужа с художницей по костюмам и как певица пережила разрыв?

Читать полностью » BTS выпустят новый альбом в марте 2026 года — Bloomberg вчера в 18:57
После тишины — взрыв: BTS готовят шоу, которое может переписать историю поп-культуры

BTS возвращаются после долгого перерыва с новым альбомом и мировым туром. Что известно о грядущем релизе и чем он может удивить фанатов?

Читать полностью » Актриса Деми Мур снималась в вчера в 17:58
Голливудская буря внутри: как Деми Мур снималась, когда под сердцем билось новое сердце

Во время съёмок культового фильма Деми Мур пережила период, который стал испытанием и вдохновением одновременно. Как беременность сделала актрису символом силы и профессионализма?

Читать полностью » Кэти Перри и бывший премьер Канады Джастин Трюдо подтвердили отношения вчера в 16:55
Париж стал сценой признания: как Кэти Перри и Трюдо превратили слухи в реальность

Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили слухи о романе, появившись вместе на дне рождения певицы в Париже. Почему этот вечер стал для них особенным?

Читать полностью » 63-летний Джон Бон Джови заявил, что влюбился во внучку с первого взгляда вчера в 15:45
Герой стадионов стал дедушкой: как Джон Бон Джови растаял от счастья

Легендарный рок-музыкант рассказал, как впервые стал дедушкой и почему это чувство изменило его взгляд на жизнь и музыку.

Читать полностью » Айла Фишер призналась, что была в шоке от развода Николь Кидман и Кита Урбана вчера в 14:39
Голливуд треснул по шву: Айла Фишер не сдержала эмоций после развода Николь Кидман и Кита Урбана

Айла Фишер рассказала, что была шокирована разводом Николь Кидман и Кита Урбана — и поделилась собственными переживаниями после 23 лет брака.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Хибины и Кировск: маршрут по главным достопримечательностям Кольского полуострова
Дом
Эксперты рассказали, как очистить ручки кухонной плиты содой, уксусом и перекисью водорода
Еда
Заливной торт с фруктами и бисквитом готовится на основе сметанного крема с желатином
Наука
Учёные выяснили, что маска Тутанхамона могла принадлежать Нефертити — Мохаммед Эль-Гамаль
Садоводство
Посадка моркови весной без навоза и золы предотвращает деформацию урожая — агрономы
Садоводство
Сухой торф делает почву водоотталкивающей и мешает растениям впитывать влагу
Питомцы
Учёные: регулярное общение с кошкой снижает у питомцев уровень стресса
Красота и здоровье
Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала о пользе хурмы для сердца и иммунитета
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet