Соратник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что нужно разрешить этот конфликт

"После нападения Вооруженных сил Украины на Курск и последовавшего за ним вторжения, мы должны проснуться и принять меры для разрешения ситуации", - такое заявление сделал Балаж Орбан, политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в своем аккаунте в социальной сети X.
Обострение российско-украинского конфликта в последние несколько дней является, по мнению Орбана, тревожным событием. Он призвал "разбудить мир".
Советник предположил, что признавать триумфы одной стороны излишне, так как нет необходимости чтить достижения другой.
Он подтвердил, что Будапешт последовательно выступает за решение украинского кризиса путем переговоров, а не боевых действий.
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