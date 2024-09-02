В Венгрии заявили, что страна может не выжить без России

Венгрия не сможет выжить без поставок нефти из России. Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Петер Сийярто во время интервью изданию РБК.
"Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну", - заявил венгерский дипломат.
Он подчеркнул, что Будапешту не удастся обеспечить высокий спрос на топливо.
Глава венгерского министерства подчеркнул, что у страны нет возможности обеспечивать государство топливом из другой страны из-за отсутствия альтернатив.
Напомним, что в середине июля этого года Будапешт сообщил о том, что прекращаются поставки нефти из России через украинскую территорию по нефтепроводу "Дружба".
Фото: flickr/The Official CTBTO Photostream
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