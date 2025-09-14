Американец проехал пол-Венгрии ради белых медвежат: редкая сенсация в Ньиредьхазе
Венгрия в последние годы уверенно занимает место в списке популярных туристических направлений. Страна привлекает гостей своей архитектурой, культурным наследием, кухней и атмосферой. Всё чаще сюда приезжают и туристы из США, которых манят не только достопримечательности Будапешта, но и более необычные места.
Зачем Энтони поехал в Ньиредьхазу
Американец Энтони вместе с супругой оказался в Венгрии впервые. После прогулок по столице они сразу направились в Ньиредьхазу — ради встречи с белыми медвежатами-близнецами, которые стали настоящей интернет-сенсацией.
"Мы определённо хотели увидеть белых медведей-близнецов! Мы видели видео о них в соцсетях, и я сказал жене: если поедем в Венгрию, обязательно их посмотрим. Телефон почти забит — столько видео я снял", — заявил турист Энтони.
Эти животные оказались главной причиной их визита в зоопарк, который действительно известен далеко за пределами страны.
Почему они не стали пользоваться поездом
Интересно, что от поездок на венгерских железных дорогах — MÁV — Энтони предостерегли заранее.
"Мы арендовали машину. Нам сказали, что поезд не всегда пунктуален. Не хотелось бы оказаться в ситуации с автобусом-заменителем. Лучше уж такси — безопаснее", — отметил Энтони.
Для него расстояния в Венгрии показались небольшими по сравнению с Америкой, поэтому аренда автомобиля стала оптимальным решением.
Что понравилось и что раздражало
Как и многие иностранцы, Энтони пришёл в восторг от венгерской кухни. Особенно его впечатлила паприка, которую он собирается везти домой.
"Венгерские вкусы очень вкусные. Мы готовили по рецептам моего деда, но здесь они совсем другие. Я обязательно привезу домой немного венгерской паприки", — заявил турист.
Однако нашлось и то, что вызвало откровенное раздражение. Оказалось, американцу не по душе новые крышки на пластиковых бутылках, которые теперь нельзя полностью снять.
"Эти крышки ужасны! Я понимаю, что это ради экологии, но мне неудобно так пить. Я её всё равно отрываю", — добавил Энтони.
Проблема оказалась не локальной: это требование Евросоюза, так что во всех странах ЕС турист столкнётся с тем же.
