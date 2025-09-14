Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:28

Американец проехал пол-Венгрии ради белых медвежат: редкая сенсация в Ньиредьхазе

Американец Энтони рассказал, что ему понравилось и что раздражало в Венгрии

Венгрия в последние годы уверенно занимает место в списке популярных туристических направлений. Страна привлекает гостей своей архитектурой, культурным наследием, кухней и атмосферой. Всё чаще сюда приезжают и туристы из США, которых манят не только достопримечательности Будапешта, но и более необычные места.

Зачем Энтони поехал в Ньиредьхазу

Американец Энтони вместе с супругой оказался в Венгрии впервые. После прогулок по столице они сразу направились в Ньиредьхазу — ради встречи с белыми медвежатами-близнецами, которые стали настоящей интернет-сенсацией.

"Мы определённо хотели увидеть белых медведей-близнецов! Мы видели видео о них в соцсетях, и я сказал жене: если поедем в Венгрию, обязательно их посмотрим. Телефон почти забит — столько видео я снял", — заявил турист Энтони.

Эти животные оказались главной причиной их визита в зоопарк, который действительно известен далеко за пределами страны.

Почему они не стали пользоваться поездом

Интересно, что от поездок на венгерских железных дорогах — MÁV — Энтони предостерегли заранее.

"Мы арендовали машину. Нам сказали, что поезд не всегда пунктуален. Не хотелось бы оказаться в ситуации с автобусом-заменителем. Лучше уж такси — безопаснее", — отметил Энтони.

Для него расстояния в Венгрии показались небольшими по сравнению с Америкой, поэтому аренда автомобиля стала оптимальным решением.

Что понравилось и что раздражало

Как и многие иностранцы, Энтони пришёл в восторг от венгерской кухни. Особенно его впечатлила паприка, которую он собирается везти домой.

"Венгерские вкусы очень вкусные. Мы готовили по рецептам моего деда, но здесь они совсем другие. Я обязательно привезу домой немного венгерской паприки", — заявил турист.

Однако нашлось и то, что вызвало откровенное раздражение. Оказалось, американцу не по душе новые крышки на пластиковых бутылках, которые теперь нельзя полностью снять.

"Эти крышки ужасны! Я понимаю, что это ради экологии, но мне неудобно так пить. Я её всё равно отрываю", — добавил Энтони.

Проблема оказалась не локальной: это требование Евросоюза, так что во всех странах ЕС турист столкнётся с тем же.

