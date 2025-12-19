Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Венгрии
© commons.wikimedia.org by Kilyann Le Hen is licensed under CC BY 4.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:04

Российский газ против американского: почему Венгрия выбирает экономику, а не политику ЕС

Венгрия не откажется от российского газа, несмотря на контракт с США — Игорь Юшков

Венгрия, подписавшая контракт на покупку сжиженного природного газа (СПГ) из США, не собирается отказываться от российского газа, который по-прежнему остается для страны более выгодным и удобным вариантом. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Американский газ для Европы: краткосрочные планы и долгосрочные предпочтения

Венгрия подписала пятилетний контракт с США на закупку 0,4 миллиарда кубометров сжиженного природного газа в год. Однако Юшков отметил, что этот газ вряд ли будет поставляться в Венгрию, а скорее будет перепродаваться на европейском рынке. Основной объем потребляемого газа — около 8 миллиардов кубометров в год — Венгрия продолжает получать из России.

"Думаю, что венгерская компания, которая сейчас приобретает американский газ, на самом деле его в Венгрию поставлять не будет. Она просто станет забирать его из США и продавать на европейском рынке, а физически он попадать на венгерскую территорию не будет", — объяснил эксперт.

Причины предпочтения российского газа

Юшков подчеркнул, что российский газ остается более выгодным предложением для Венгрии, чем американский.

"Российский газ для Будапешта — лучшее предложение на рынке, так как он дешевле и удобнее в поставках", — отметил он.

Это объясняет, почему Венгрия активно сопротивляется попыткам Евросоюза ввести санкции против российского газа и запретить его поставки.

Сопротивление санкциям и долгосрочная зависимость от России

Будапешт продолжает активно выступать против санкционной политики ЕС в отношении России, понимая, что отказ от российского газа приведет к росту цен и сложности в обеспечении страны энергоресурсами. Венгрия получила более 6 миллиардов кубометров газа из России с начала года, и это сотрудничество не только экономически выгодно, но и стратегически важно для стабильности энергетического рынка страны.

