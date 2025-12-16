Несмотря на политику ЕС: одна страна стала главным покупателем газа из РФ

Венгрия за первые десять месяцев года заметно усилила закупки российского трубопроводного газа и вышла на первое место в ЕС по этому показателю. Параллельно сохраняется ограниченное число маршрутов, по которым газ из России поступает в европейском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Венгрия стала главным покупателем в ЕС

С января по октябрь Венгрия увеличила стоимость закупок российского трубопроводного газа на 15%. По суммарным платежам за этот период страна также оказалась крупнейшим покупателем среди членов Евросоюза: на неё пришлось €2,4 млрд.

Следом в списке крупнейших плательщиков идут Греция с €1,1 млрд и Болгария с €727 млн, далее — Словакия, оплатившая €511 млн.

Октябрьские поставки и действующий маршрут

По данным за октябрь, Евросоюз импортировал российский трубопроводный газ на €429 млн. При этом ключевой особенностью текущей картины остаётся логистика: газопровод "Турецкий поток" на данный момент называется единственным активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении.

В октябре лидерами по оплате стали Венгрия (€214 млн), Греция (€92 млн) и Болгария (€81 млн). Платежи Словакии составили €38 млн, а Италии — €4 млн. Расклад подчёркивает, что именно страны Юго-Восточной Европы и прилегающих регионов формируют основную часть спроса на трубопроводные поставки.

Общие расходы ЕС снизились

За десять месяцев Евросоюз в сумме заплатил за российский трубопроводный газ €5 млрд, тогда как годом ранее за тот же период показатель составлял €6 млрд.

Ранее сообщал, что в январе — октябре экспорт газа в Европу по "Турецкому потоку" вырос на 7,6% год к году и достиг 14,7 млрд куб. м.