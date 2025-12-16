Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Венгрии
Флаг Венгрии
© commons.wikimedia.org by Kilyann Le Hen is licensed under CC BY 4.0
Главная / Мир
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:00

Несмотря на политику ЕС: одна страна стала главным покупателем газа из РФ

Венгрия увеличила закупки газа из РФ на 15% за январь–октябрь – ТАСС

Венгрия за первые десять месяцев года заметно усилила закупки российского трубопроводного газа и вышла на первое место в ЕС по этому показателю. Параллельно сохраняется ограниченное число маршрутов, по которым газ из России поступает в европейском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Венгрия стала главным покупателем в ЕС

С января по октябрь Венгрия увеличила стоимость закупок российского трубопроводного газа на 15%. По суммарным платежам за этот период страна также оказалась крупнейшим покупателем среди членов Евросоюза: на неё пришлось €2,4 млрд.

Следом в списке крупнейших плательщиков идут Греция с €1,1 млрд и Болгария с €727 млн, далее — Словакия, оплатившая €511 млн.

Октябрьские поставки и действующий маршрут

По данным за октябрь, Евросоюз импортировал российский трубопроводный газ на €429 млн. При этом ключевой особенностью текущей картины остаётся логистика: газопровод "Турецкий поток" на данный момент называется единственным активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении.

В октябре лидерами по оплате стали Венгрия (€214 млн), Греция (€92 млн) и Болгария (€81 млн). Платежи Словакии составили €38 млн, а Италии — €4 млн. Расклад подчёркивает, что именно страны Юго-Восточной Европы и прилегающих регионов формируют основную часть спроса на трубопроводные поставки.

Общие расходы ЕС снизились

За десять месяцев Евросоюз в сумме заплатил за российский трубопроводный газ €5 млрд, тогда как годом ранее за тот же период показатель составлял €6 млрд.

Ранее сообщал, что в январе — октябре экспорт газа в Европу по "Турецкому потоку" вырос на 7,6% год к году и достиг 14,7 млрд куб. м.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трамп подал в суд на Би-би-си за использование отредактированных фрагментов его речи — Reuters сегодня в 4:32
Трамп подает в суд на Би-би-си: иск за искажение речи и тайные технологии, которые всё изменили

Дональд Трамп подал в суд на Би-би-си за искажение его слов с использованием технологий, требуя компенсации ущерба на $5 млрд.

Читать полностью » Венесуэла и Россия поставили амбициозные цели на 2026 год, заявил Мадуро — Venezolana de Televisión сегодня в 4:12
2026 — год новой эры для России и Венесуэлы: амбиции и стратегические шаги, нацеленные на успех

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал дальнейшее развитие стратегических отношений с Россией в 2026 году, включая визит российской делегации в Каракас.

Читать полностью » Президент США обратился к Китаю с просьбой о помиловании осужденного Джимми Лая — ТАСС сегодня в 3:52
Политическая игра с высокими ставками: почему Дональд Трамп вмешался в судьбу Джимми Лая и как это повлияет на Китай

Дональд Трамп заявил, что попросил Си Цзиньпина помиловать Джимми Лая после вынесения приговора по делу о нацбезопасности.

Читать полностью » Германия готовит ограничения импорта китайских товаров — The Wall Street Journal вчера в 22:22
Берлин строил мосты, а получил стены: как союз с Китаем обернулся зависимостью

Берлин разворачивает торговую политику, стремясь защитить экономику от доминирования Китая. ФРГ впервые за десятилетия готова поставить барьеры глобализации.

Читать полностью » В Берлине завершился второй раунд контактов США и Украины — ТАСС вчера в 15:49
Мирный план разобрали по пунктам: второй раунд переговоров США и Украины завершился

В Берлине завершился второй раунд переговоров США и Украины: обсуждали план из 20 пунктов, а формат и состав делегаций добавили интриги.

Читать полностью » Евросоюз включил 17 физлиц в антироссийские санкции — Совет ЕС вчера в 14:56
Брюссель перешёл новую черту: антироссийские санкции добрались до США

Евросоюз вновь расширил санкции, добавив 17 новых фигур, включая первого гражданина США. Какие секреты скрываются за новыми ограничениями?

Читать полностью » Дания включила использование VPN в антипиратские поправки к законам — The Register вчера в 14:45
Дания полезла в VPN — новый закон вызвал тревогу: под запрет может попасть обычный интернет

Дания предлагает обновить антипиратские законы, затрагивающие VPN. Формально запрета нет, но размытые формулировки уже вызывают тревогу у экспертов и активистов.

Читать полностью » Отказ Клинтонов от дачи показаний Конгрессу по делу Эпштейна может повлечь разбирательство — NYT вчера в 12:26
Скандал с громкими фамилиями: дело Эпштейна может выйти на новый уровень

Конгресс США усиливает давление на Билла и Хиллари Клинтон по делу Эпштейна. СМИ оценивают, чем может закончиться отказ от показаний.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Краткосрочные депозиты популярны из-за нестабильности экономики — экономист Колташов
Еда
Соус можно загустить без муки и крахмала с помощью зернистой горчицы — повара
Экономика
Экспорт товаров из Индии в США вырос на 22% в ноябре 2025 года — Reuters
Общество
СОКЭП предложил оборотные штрафы маркетплейсам за поддельные украшения – СОКЭП
Красота и здоровье
Привычные духи зимой могут разочаровать — парфюмер Чазов
Авто и мото
Производство автомобилей в России снизилось на 22% — ЦСР
Экономика
Grayscale: квантовые компьютеры не повлияют на безопасность биткойна до 2030 года
Общество
Горошек "Юнона", "Маркет" и "Овощ в помощь" не соответствуют ГОСТу — Роскачество
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet