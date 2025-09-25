Визы в Венгрию одобряют чаще всего: где подвох в "лёгком" шенгене
В этом году россияне продолжают активно оформлять шенгенские визы, и процесс подачи в Венгрию вызывает немало вопросов. Как пишет Анастасия Ильиных в своём блоге, оформление документов через московский визовый центр VFS Global оказалось вполне доступным, но потребовало внимательности и времени.
Как проходила подача
Заявители оформили запись без особых трудностей — слот был забронирован в середине августа на 29 число. Выбрали групповую подачу "одним окном" на двоих, что заметно сэкономило время.
Примечательно, что сайт визового центра позволяет сразу оформить все шаги: найти актуальный список документов, записаться на подачу и отслеживать статус готовности визы.
Посольство Венгрии, по словам путешественников, крайне внимательно относится к бумагам: необходимо подтвердить не только реальность поездки (билеты, бронь отелей), но и привязанность к родной стране (работа, семья, имущество).
Какие документы понадобились
Список оказался внушительным. Среди обязательных бумаг:
- Загранпаспорт и копия, а также две фотографии 3,5×4,5.
- Справка с работы с указанием должности, зарплаты, дат отпуска и гарантией сохранения места.
- Справка из банка с остатком на счёте и выписка о движении средств за последние три месяца. В случае заявителей — из "Тинькофф", с мокрой печатью.
- Документы о собственности, свидетельство о браке.
- Выписка о трудовой деятельности из Фонда пенсионного и социального страхования за последние 10 лет, заказанная на "Госуслугах".
- Подробный маршрут поездки: три дня в Венгрии и три дня в Германии. Такой вариант соответствует правилам — страна въезда совпадает с основной точкой пребывания.
- Медицинская страховка, авиабилеты, ЖД-билеты, подтверждённые брони отелей и квитанции об оплате.
Весь процесс подачи занял около двух часов. Стоимость консульского и сервисного сборов составила по 10 000 рублей с человека.
Сколько пришлось ждать
Рассмотрение документов затянулось ровно на три недели. Визы выдали 19 сентября 2025 года, а сама поездка была запланирована на конец месяца — с 29 сентября по 6 октября.
Оформленный коридор въезда — один месяц, срок пребывания совпал с датами маршрута, виза оказалась однократной. Для семьи это был первый шенген, поэтому одобрение стало радостным событием. В планах — Будапешт и Мюнхен в разгар Октоберфеста.
Полезные советы
Путешественница делится рекомендациями, которые помогут другим заявителям:
- Лучше бронировать возвратные отели и билеты. Пусть дороже, но спокойнее. На Aviasales есть услуга "возвратности" за дополнительную плату — в среднем около 6000 рублей на двоих.
- Не стоит указывать фиктивные брони отелей. Венгерские власти проверяют, действительно ли путешественник жил по заявленному адресу. В противном случае в будущем возможны отказы.
- Подавать документы рекомендуется минимум за месяц до поездки, так как рассмотрение может занимать от 15 до 45 дней.
- В визовых центрах часто образуются очереди не на подачу, а на сдачу биометрии, поэтому стоит заложить дополнительное время.
Интересный факт
По данным Еврокомиссии, Венгрия ежегодно выдаёт около 200 тысяч шенгенских виз, и уровень отказов у этой страны один из самых низких среди участников соглашения. Однако эксперты отмечают, что именно Будапешт особенно тщательно проверяет достоверность маршрутов и броней.
