сийярто
сийярто
© flickr.com by Estonian Foreign Ministry is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Экономика
Иван Петровский Опубликована сегодня в 21:28

Вашингтон даёт газ, Брюссель закручивает кран: как Венгрия играет на два фронта

Венгрия подписала контракт на поставку американского СПГ с Chevron — ТАСС

Поставка американского сжиженного газа в Венгрию станет новым этапом в энергетической политике страны. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Контракт и его масштабы

Венгерская энергетическая компания MVM подписала соглашение с американской корпорацией Chevron о поставках двух миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Контракт рассчитан на пять лет: ежегодно Chevron будет направлять в Венгрию 400 миллионов кубометров топлива.

"Это означает, что в течение следующих пяти лет к энергоснабжению Венгрии добавится в общей сложности 2 миллиарда кубометров сжиженного природного газа американского происхождения, чего раньше никогда не было. Это первый случай, когда американский СПГ становится частью энергоснабжения Венгрии", — заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По словам министра, этот шаг укрепляет энергетическую устойчивость страны и позволяет диверсифицировать поставки топлива в условиях сложной международной обстановки.

Энергетическая стратегия Будапешта

Венгрия последовательно выступает за сохранение стабильных и доступных поставок энергоносителей. Сийярто подчеркнул, что Будапешт заинтересован в расширении числа поставщиков и маршрутов, чтобы обеспечивать наиболее выгодные цены как для промышленности, так и для населения.

Министр отметил, что только при таком подходе удастся сдерживать тарифы на коммунальные услуги и избежать роста стоимости сырья, что напрямую влияет на конкурентоспособность венгерской экономики.

Разногласия с Евросоюзом

На пресс-конференции глава МИД Венгрии обвинил руководство Евросоюза в попытках ограничить энергетические возможности страны. По его словам, Брюссель "поддерживает тех, кто совершает нападения на маршруты транспортировки энергоносителей, имеющие решающее значение для энергоснабжения Европы".

Речь шла о трубопроводных поставках нефти и газа из России, которые подвергались атакам со стороны украинских вооружённых сил. "В то время как Вашингтон способствует обеспечению энергетической безопасности Венгрии, мы должны постоянно бороться с Брюсселем, чтобы он не создавал неопределённости и не вызывал скачков цен", — пояснил Сийярто.

Российский фактор в энергобалансе

Несмотря на курс на диверсификацию, Венгрия остаётся тесно связанной с российскими поставками. Основной объём газа поступает по трубопроводу "Турецкий поток", а нефть — по южной ветке "Дружбы". В 2024 году Россия поставила в страну рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа и 4,78 миллиона тонн нефти. По словам министра, примерно такие же объёмы ожидаются и в текущем году.

Эти данные подтверждают, что сотрудничество с Москвой по-прежнему играет ключевую роль в венгерской энергетике, несмотря на стремление правительства расширить спектр поставщиков. Контракт с Chevron лишь подчеркивает, что Будапешт пытается сохранить баланс между традиционными и новыми партнёрами.

