Идеальные сочетания хумуса: откройте для себя новые вкусы

Хумус — популярное блюдо, вы можете использовать его во многих различных пищевых сочетаниях.
Овощи
Хумус и свежие овощи составляют прекрасное сочетание. Вы можете обмакнуть в хумус хрустящие и красочные овощи, такие как морковь, ломтики огурца, помидоры черри, палочки сельдерея или полоски болгарского перца. Это полезная и сытная закуска.
Лаваш
Лаваш и хумус также считаются идеальным сочетанием. Вы можете намазать хумус на лаваш и добавить различные начинки, такие как курица на гриле, жареные овощи или даже посыпать сыром фета.
Оливки
Хумус и оливки — классический средиземноморский дуэт. Соленый вкус оливок прекрасно сочетается с мягким и ореховым вкусом хумуса. Подавайте их вместе в качестве пикантной закуски.
Фрукты
Хотя это не так распространено, некоторые люди наслаждаются контрастом хумуса с фруктами. Дольки яблока или винограда могут быть удивительно вкусными, если их обмакнуть в хумус. Это уникальная смесь вкусов, которую стоит попробовать.
Мясо на гриле
Хумус также может служить вкусным соусом к мясу на гриле. Будь то курица, говядина или баранина, хумус можно использовать в качестве гарнира или начинки.
Сыр
Некоторым людям нравится сочетание хумуса с сыром.
Попробуйте его с мягкими сливочными сырами, такими как фета, бри или сливочный сыр.
Фото: flickr.com/Ella Olsson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Премьер Британии созывает экстренное собрание из-за массовых беспорядков
В связи с массовыми беспорядками, охватившими Великобританию, премьер-министр Кир Стармер созывает экстренное заседание правительственного комитета COBRA. Как сообщает Sky News, на повестке дня - обсуждение мер по стабилизации ситуации в стране.
Onet: Косиняк-Камыш массово увольняет генералов своих предшественников
В Министерстве обороны Польши действующий глава ведомства начал чистки генералов, которые достались ему от предшественника.
Экс-замглавы ПАО «Ил» приговорили к шести годам за мошенничество
В процессе судебного разбирательства по делу бывших высокопрофильных сотрудников ПАО «Ил» прокурор потребовал назначить каждому из них наказание в виде семи лет лишения свободы в колониях общего режима.
"Дэдпул и Росомаха" по кассовым сборам сравнивают с Аватар: "Путь воды"
Фильм "Дэдпул и Росомаха" от студии Marvel поставил новый рекорд, собрав внушительные 97 миллионов долларов за вторые выходные проката. Об этом сообщает издание Variety.