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Советы, с чем сочетать хумус
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  • Опубликована сегодня в 13:25

Идеальные сочетания хумуса: откройте для себя новые вкусы

Советы, с чем сочетать хумус

Хумус — популярное блюдо, вы можете использовать его во многих различных пищевых сочетаниях.

Овощи

Хумус и свежие овощи составляют прекрасное сочетание. Вы можете обмакнуть в хумус хрустящие и красочные овощи, такие как морковь, ломтики огурца, помидоры черри, палочки сельдерея или полоски болгарского перца. Это полезная и сытная закуска.

Лаваш

Лаваш и хумус также считаются идеальным сочетанием. Вы можете намазать хумус на лаваш и добавить различные начинки, такие как курица на гриле, жареные овощи или даже посыпать сыром фета.

Оливки

Хумус и оливки — классический средиземноморский дуэт. Соленый вкус оливок прекрасно сочетается с мягким и ореховым вкусом хумуса. Подавайте их вместе в качестве пикантной закуски.

Фрукты

Хотя это не так распространено, некоторые люди наслаждаются контрастом хумуса с фруктами. Дольки яблока или винограда могут быть удивительно вкусными, если их обмакнуть в хумус. Это уникальная смесь вкусов, которую стоит попробовать.

Мясо на гриле

Хумус также может служить вкусным соусом к мясу на гриле. Будь то курица, говядина или баранина, хумус можно использовать в качестве гарнира или начинки.

Сыр

Некоторым людям нравится сочетание хумуса с сыром.

Попробуйте его с мягкими сливочными сырами, такими как фета, бри или сливочный сыр.

Фото: flickr.com/Ella Olsson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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